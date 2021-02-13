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Без объяснения причин: Twitter на сутки заблокировал аккаунт российской делегации

13 февраля 2021, 22:10  •  207 • В мире
Официальная учётная запись в Twitter делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями оказалась почти на сутки заблокирована без объяснения причин. Приостановка действия аккаунта сопровождалась стандартной формулировкой, что это стало следствием «нарушения правил Twitter». Запрос в технологическую компанию направил МИД, своё возмущение в связи с блокировкой высказали в постпредстве России при ОБСЕ, а также глава делегации РФ в Вене Константин Гаврилов, назвавший действия компании примером неприкрытой цензуры. Дипломат предположил, что причиной приостановки действия аккаунта могла послужить озвученная на семинаре ОБСЕ альтернативная позиция относительно тенденций текущей военно-политической обстановки в Европе.
 
globallookpress.com © ALEXEY BYCHKOV/ Reuters
 

Официальный аккаунт в Twitter российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями оказался заблокирован почти на сутки — «за нарушение правил Twitter». Такое пояснение автоматически появилось на странице @armscontrol_rus в соцсети.

Позднее учётная запись была разблокирована — также без объяснения причин.

О приостановке действия аккаунта в субботу, 13 февраля, сообщил глава российской делегации Константин Гаврилов. Дипломат призвал компанию объяснить причину блокировки, назвав цензурой подобные действия в отношении официальных учётных записей.

Blocking official accounts presenting the official principled position of one or another country is a naked censorship. @TwitterSupport, don't you remember what Voltaire claimed? "I DISAPPROVE OF WHAT YOU SAY, BUT I WOULD DEFEND TO THE DEATH YOUR RIGHT TO SAY IT". @mfa_russiahttps://t.co/kXx7JtTlHb

— Konstantin Gavrilov (@RusGavrilov) February 13, 2021

«Какова причина? То, что на семинаре ОБСЕ по военным доктринам Россия озвучила альтернативное мнение относительно тенденций текущей военно-политической обстановки в Европе?» — предположил Гаврилов.

«Блокировка официальных аккаунтов, представляющих принципиальную позицию того или иного государства, — пример неприкрытой цензуры», — подчеркнул дипломат.

Он также призвал руководство Twitter вспомнить приписываемые французскому философу Вольтеру слова о принципах свободы слова: «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать».

Кроме того, Гаврилов заявил о намерении обратиться к генсеку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельге Шмид.

«Twitter нас приостановил просто без объяснений, хамски. У нас там было много твитов про НАТО, военные доктрины — вот и результат. Связываем только с этим, абсолютно», — цитирует дипломата РИА Новости.

  • © @armscontrol_rus

В связи со сложившейся ситуацией запрос компании Twitter направил также российский МИД. Об этом сообщила ТАСС представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Направили запрос в компанию. Надеемся, что это исключительно техническая проблема», — заявила Захарова.

Своё возмущение в связи с блокировкой выразили также в постпредстве России при ОБСЕ, призвав представителя организации по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейро прокомментировать инцидент.

Стоит отметить, что после восстановления доступа к аккаунту в нём сохранились публикации. Последние из сделанных до блокировки записей были посвящены выступлению Константина Гаврилова на заседании семинара ОБСЕ высокого уровня по военным доктринам 10 февраля.

В частности, глава российской делегации заявил, что в последнее время профессиональный диалог на площадке ОБСЕ «стал подменяться монологами антироссийского характера, а анализ причин негативных тенденций в военной сфере на континенте и поиск путей для их выправления всё чаще уступал место конфронтационной риторике».

По словам дипломата, в связи с рядом причин, включая санкционную политику и антироссийскую риторику Запада, представители Минобороны РФ впервые за 30 лет не приняли участия в семинаре ОБСЕ во военным доктринам.

Гаврилов добавил, что Москва последовательно придерживается курса на снижение напряжённости в Европе. Именно поэтому в минувшем году российские вооружённые силы не проводили крупных учений вблизи границ стран — членов НАТО, а масштабные действия войск в рамках манёвров «Кавказ-2020» были перенесены вглубь территории РФ.

«В противовес этому Североатлантический блок активизировался в непосредственной близости от западных рубежей России. Заметим, что рост военной активности США и НАТО происходит не где-то в Атлантике или Карибском бассейне, а на удалении 20—30 км от нашей территории», — заявил дипломат.

«В связи с этим тиражируемый в НАТО тезис о «возросшей агрессивности» со стороны России не соответствует действительности и, скажем прямо, является ложным», — подчеркнул Гаврилов

Он также указал, что российская сторона неоднократно предлагала партнёрам в НАТО обсудить меры по снижению напряжённости, «однако конструктивной реакции на... инициативы так и не получено».

«Выполнение международных обязательств в области контроля над вооружениями является для России приоритетным. Любые утверждения об обратном безосновательны», — добавил дипломат.

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