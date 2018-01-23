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Без объяснения причин МОК решил не пускать Виктора Ана, Шипулина и Устюгова на Олимпиаду
23 января 2018, 15:39 • 163 • Политика
Олимпийский комитет России попросит спортивных функционеров объяснить свою позицию.
Несколько известных российских спортсменов - а именно биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов - не были включены в список потенциальных участников зимних Олимпийских игр в Южной Корее. Об этом сообщил сегодня первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
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Он также выразил свое недоумение тем, что МОК по каким-то причинам решил отказать данным атлетам в возможности поехать в Пхенчхан. Ни один из этих трех не был фигурантом расследования комиссии Освальда, напомнил он. Никто также не смог доказать их причастность к каким-то "допинговым историям". Тем не менее почему-то участвовать в Олимпиаде-2018 им не позволят.
В любом случае российские спортивные власти собираются отправить в МОК запрос с просьбой пояснить свое нежелание включать Шипулина, Ана и Устюгова и некоторых других лидеров нашей сборной в число атлетов, выступающих под нейтральным флагом. Поздняков надеется, что причины, стоящие за решением МОК, будут обоснованы, а главное, разъяснены российским спортсменам.
Напомним, что МОК планирует утвердить окончательный список спортсменов из России, которые будут допущены к участию в Олимпиаде, к 28 января текущего года. Сами Игры состоятся с 9 по 25 февраля.
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