Без объяснения причин: британские силовики досмотрели российский самолёт в аэропорту Лондона

Вылет самолёта компании «Аэрофлот» из лондонского аэропорта Хитроу в Москву был задержан почти на три часа из-за внезапного досмотра воздушного судна британскими властями. Сотрудники пограничной службы и таможни без объяснения причин поднялись на борт Airbus A321, который готовился принять пассажиров. При этом британцы пытались досмотреть самолёт без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правилами. В итоге англичане отказались предоставить документы, в которых были бы указаны причины этой акции, её правовая основа и результаты. С чем может быть связана внезапная проверка российского самолёта в лондонском аэропорту — в материале RT.

Вечером в пятницу, 30 марта, британские власти без объяснения причин провели досмотр самолёта компании «Аэрофлот», который готовился к вылету из лондонского аэропорта Хитроу в московское Шереметьево. О новой провокации со стороны властей Соединённого Королевства в эфире телеканала «Россия 24» рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На борт самолёта авиакомпании «Аэрофлот», который готовился принять пассажиров рейса Лондон — Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни. Британские власти заявили о необходимости проведения некоего досмотра судна, причины и цели осмотра они сообщить отказались», — заявила дипломат.

По её словам, представители властей потребовали, чтобы российский экипаж, включая командира воздушного судна (КВС), покинул самолёт. В ответ капитан авиалайнера предложил провести досмотр в его личном присутствии, поскольку, согласно нормативным требованиям, ему запрещено покидать самолёт.

В ответ британцы приступили к досмотру, не выпуская командира из кабины и не позволяя ему присутствовать при досмотре.

«Все действия британских властей производятся в ультимативной манере. Поведение британской полиции явно свидетельствует о желании произвести какие-то манипуляции на борту без свидетелей», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД добавила, что на место инцидента выехали сотрудники российского посольства в Соединённом Королевстве. Вместе с тем Москва потребовала от Лондона «вернуть ситуацию в правовое русло и отказаться от провокационного поведения».

«Мы обращаем внимание мирового сообщества на недопустимое, опасное и безответственное поведение Лондона. Мы не исключаем, что эта очередная провокация понадобилась властям Великобритании для того, чтобы любыми способами спасти свою капитально подорванную репутацию в связи с так называемым делом Скрипалей», — подытожила Захарова.

По данным онлайн-табло аэропорта Хитроу, следующий рейсом SU2583 борт должен был вылететь из Лондона в 17:15 по местному времени (19:15 мск), однако Airbus A321 поднялся в воздух почти с трёхчасовой задержкой — в 20:12 (22:21 мск).

РИА Новости

Таинственный досмотр

Интересно, что в лондонской полиции заявили о непричастности к обыскам в самолёте российской авиакомпании, при этом отметив свою осведомлённость об этой операции.

We are aware of a story circulating on social media. Please be advised that Metropolitan Police are not conducting a search of an Airbus inbound from Moscow at Heathrow. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 30 марта 2018 г.

«Мы осведомлены о новостях, распространяющихся в соцсетях. Обращаем ваше внимание на то, что полиция Лондона не проводит обыск на борту самолёта Airbus, прибывшего из Москвы в аэропорт Хитроу», — говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

В свою очередь, советник министра транспорта РФ Жанна Терехова заявила, что Минтранс находится в тесном контакте с внешнеполитическим ведомством в связи с инцидентом в Хитроу.

«Сейчас пытаемся установить истинные причины произошедшего. По нашему транспортному законодательству командир воздушного судна не имеет права покидать самолёт, когда там находятся посторонние, тем более граждане другого государства», — цитирует Терехову РИА Новости.

При этом в компании «Аэрофлот» выразили недоумение в связи с тем, что британская сторона не предоставила никаких оснований для проведения досмотра — «не объявлены ни цель, ни причина».

Пресс-секретарь авиаперевозчика Максим Фетисов подтвердил RT, что представители британских властей попросили членов экипажа покинуть самолёт. Остался лишь командир, который был изолирован в пилотской кабине.

Вместе с тем в «Аэрофлоте» выразили готовность сотрудничать с Лондоном, если британские власти чётко обоснуют свои действия.

«Подобные действия со стороны представителей Великобритании абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров. В случае если британская сторона предоставит чёткие обоснования и объяснения своим действиям, «Аэрофлот» готов к сотрудничеству и совместным действиям, в которых могут быть заинтересованы представители британских властей», — подчеркнул Фетисов.

Позднее в пресс-службе российского посольства в Лондоне сообщили, что досмотр в Хитроу был проведён силами пограничной службы и таможни. По словам дипломатов, подобные инциденты происходят крайне редко и по большому счёту являются чрезвычайными.

«Британцы пытались досмотреть самолёт без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правилами. После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в досмотре. По итогам досмотра англичане отказались предоставить какие-либо письменные документы, в которых была бы указана причина этой акции, её правовая основа и результаты», — говорится в сообщении.

В дипмиссии рассказали, что попытки оперативно связаться с МИД Великобритании с целью выяснить причины некорректных действий британских сотрудников не увенчались успехом, поэтому была направлена нота с требованием дать разъяснения в связи с произошедшим.

«Естественно, мы тщательно проанализируем то, что случилось. На данный момент у нас нет иного объяснения, кроме как то, что произошедшее в Хитроу так или иначе связано с той политикой враждебности, которую правительство Великобритании проводит в отношении России», — отметил представитель пресс-службы.

РИА Новости

«Демонстрация правового нигилизма»

В связи с проведённым в самолёте «Аэрофлота» досмотром российские парламентарии обвинили британские власти в грубом нарушении международного права и заявили о необходимости реакции на подобное поведение.

«Россия должна направить ноту протеста Великобритании из-за обыска российского самолёта без конкретных оснований, без присутствия членов экипажа и представителей авиакомпании РФ. Российский самолёт является территорией РФ, и подобная практика — нарушение всех международных норм и правил», — подчеркнул первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный назвал действия Лондона демонстрацией правового нигилизма.

«Грубое нарушение норм международного права — продолжение той же политики, которая связана с химическим оружием. Это демонстрация правового нигилизма международных норм», — цитирует парламентария РИА Новости.

Инцидент в главном аэропорту Лондона произошёл через несколько часов после того, как российский МИД уведомил своих коллег из 24 стран, включая Великобританию, о необходимости сократить численность своих дипломатических корпусов. Эти зеркальные меры принимаются Москвой в ответ на высылку российских дипломатов «в знак солидарности» с Великобританией по делу об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.