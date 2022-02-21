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Без обещаний и гарантий: почему Украина вновь призвала Запад предоставить ей «европейскую перспективу»

21 февраля 2022, 07:35  •  71 • В мире
Иностранные партнёры Украины должны предоставить стране «европейскую перспективу». С таким призывом выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, решение о предоставлении Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС станет мощным «сигналом» для России. Ранее аналогичное заявление сделал и президент республики Владимир Зеленский. При этом в Евросоюзе в ответ на призывы принять Украину указывают на необходимость проведения реформ. Эксперты обращают внимание, что киевские власти попытались добиться уступок по вопросу евроинтеграции на фоне текущего обострения в Донбассе. Однако предоставление каких-либо гарантий вряд ли входит в планы ЕС, говорят аналитики.
 
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и флаг ЕС © AP Photo/Efrem Lukatsky/ AP Photo/Olivier Matthys
 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западные государства отбросить сомнения и предоставить стране «европейскую перспективу». Об этом он заявил журналистам в ходе онлайн-брифинга по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

«Вчера на всех встречах с европейскими коллегами, которые были у меня в Мюнхене, я говорил им очень простые слова: коллеги, пришло время предоставить Украине европейскую перспективу. Чётко определить и чётко сказать, что Украина будет членом Европейского союза», — сообщил Кулеба.

Он также отметил, что такое признание должно стать сигналом для России. С точки зрения Кулебы, твёрдая поддержка евроинтеграции будет препятствовать усилиям РФ, которая стремится разрушить планы Украины стать частью «большой европейской семьи».

«Это был бы чрезвычайно мощный и своевременный сигнал… Тяжёлую и сложную ситуацию невозможно решить без принятия сложных решений, и поэтому мы призываем партнёров отбросить всякие колебания, отбросить любые необоснованные предостережения и чётко сказать: Украина является частью нас. Мы являемся единым целым», — сказал Кулеба.

Эту же тему глава украинской дипломатии поднял 19 февраля в своём выступлении на так называемом Украинском ланче в Мюнхене, призвав европейских партнёров «прямо сейчас» предоставить Киеву статус кандидата на вступление в ЕС.

«Это не стоит ничего для ЕС, это политическое решение, но это отправит сигнал народу Украины, что «вы одни из нас», и это отправит сигнал Путину, что, «что бы вы ни делали, мы не оставим Украину», — отметил Кулеба.

«В Европе нас никто не ждёт»

О предоставлении Киеву «европейской перспективы» в столице Баварии говорил и президент Украины Владимир Зеленский. В своей речи на Мюнхенской конференции он подчеркнул, что на Майдане в феврале 2014 года украинцы сделали именно европейский выбор.

Вместе с тем, по словам украинского лидера, уже восемь лет Киеву приходится «постоянно призывать к признанию европейской перспективы».

  • Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
  • © www.president.gov.ua

«С 2014 года Россия убеждает, что мы избрали ошибочный путь, что в Европе нас никто не ждёт. Разве не Европа должна постоянно говорить и доказывать действиями, что это неправда? Разве не ЕС должен сегодня сказать: наши граждане положительно относятся к вступлению Украины в союз», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Киев заслуживает «прямых честных ответов» на вопросы о перспективе членства в Евросоюзе. Также, как утверждает Зеленский, Европа должна быть благодарна Украине за то, что она «восемь лет сдерживает одну из крупнейших армий мира».

Опрошенные RT эксперты расценили обращённые к Брюсселю призывы Кулебы и Зеленского как попытку выторговать предоставление статуса кандидата и финансовую поддержку на фоне текущего обострения в Донбассе.

«В сложившейся ситуации, когда происходят обстрелы ДНР и ЛНР, Киев вновь пытается представить себя жертвой «российской агрессии» и одновременно форпостом Запада. На этой волне он, видимо, рассчитывает на серьёзные уступки от иностранных партнёров», — пояснил в разговоре с RT сотрудник Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Напомним, что обстановка у линии соприкосновения резко ухудшилась несколько дней назад. Украинские формирования начали обстреливать населённые пункты обеих народных республик, в том числе с применением артиллерии и крупнокалиберных миномётов, сообщили в самопровозглашённых республиках. Среди мирного населения уже появились первые жертвы. Несколько снарядов попало и на территорию Ростовской области.

В настоящее время власти ДНР и ЛНР проводят эвакуацию гражданского населения и мобилизацию мужчин, способных держать в руках оружие. В ополчении считают, что Киев намеревается вернуть неподконтрольные территории силовым путём. Однако Украина отвергает наличие агрессивных планов, обвиняя в эскалации насилия Россию и ополченцев.

С точки зрения Москвы, напряжённость у линии соприкосновения доведена до максимума. 20 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что любая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям. Кроме того, он обратил внимание, что ни один западный лидер не призвал Киев к сдержанности.

«Ни НАТО, ни европейские столицы, ни Вашингтон не призывают Киев к осторожности, к аккуратности. Этого как будто бы не существует. Конечно, такую позицию вряд ли можно назвать, ну наверное, даже адекватной. Я уж не говорю об объективной», — подчеркнул Песков.

  • Солдаты ВСУ, оснащённые натовским оружием
  • Facebook
  • © Joint Forces Operation

По мнению Шишкина, во многом именно Запад подтолкнул Киев к развязыванию агрессии в Донбассе. Политолог напомнил, что с начала нынешнего года Украина получила большое количество оружия от стран — членов НАТО. Помимо этого, в текущей ситуации западные государства закрывают глаза на провокации ВСУ.

«Зеленский в определённом смысле прав, что Украина стала «форпостом», причём из-за стремления Запада создать из этой страны «анти-Россию». Другое дело, что Киев в этой игре является инструментом Запада. Естественно, никакой благодарности от ЕС или США ему ожидать не стоит: Украину вновь будут использовать в антироссийских целях», — рассуждает Шишкин.

«Подбадривающие заявления»

Эксперты также убеждены, что надежды Киева на скорое и даже отдалённое членство в Евросоюзе безосновательны: это подтверждает выступление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на той же Мюнхенской конференции по безопасности.

Отвечая на вопрос экс-президента Эстонии Керсти Кальюлайд о возможности экстренного старта переговоров о приёме Украины в Евросоюз, глава европейской дипломатии заявил, что Киеву ещё предстоит реализовать множество реформ. Также он сообщил, что Брюссель больше остальных вложил денег в Украину. По словам Борреля, речь идёт о сумме в €17 млрд. 

Что за идеи может рождать ум, контуженный русофобией

«Слова главы дипломатии ЕС можно смело трактовать как отказ от удовлетворения призывов к «европейской перспективе». ЕС действительно выделяет Украине деньги, но идут они зачастую на реформы либо являются кредитами. Да, мы нередко слышим от Брюсселя подбадривающие заявления, но всерьёз о возможности членства Украины никто не говорит», — подчеркнул в интервью RT политолог Александр Асафов.

По его мнению, прояснить планы Брюсселя по интеграции Киева в «европейскую семью» могли бы инвестиционные проекты. Однако, как полагает Асафов, ЕС не считает выгодным вкладываться в экономику Украины.

«В сущности, Украина интересует Евросоюз как рынок сбыта своих товаров и источник недорогой рабочей силы. Чтобы пользоваться этими «благами», нет необходимости куда-то принимать Киев. Не существует никаких предпосылок для того, чтобы такая ситуация реально изменилась», — говорит Асафов.

Как полагает эксперт, на самом деле в Киеве осознают нереалистичность своих требований по поводу членства в ЕС. Текущая цель украинской дипломатии сводится к получению новых финансовых траншей и займов от ЕС. Так, под предлогом геополитической напряжённости 11 февраля Совет Евросоюза уже одобрил выделение Киеву макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд в форме кредита.

Украина сможет получить деньги в течение 12 месяцев в два этапа и при выполнении определённых политических условий. В частности, первый транш будет переведён после выступления в силу Меморандума о взаимопонимании по конкретным мерам структурной политики (этот документ ещё должен быть согласован Еврокомиссией и Киевом).

  • Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (слева) и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (посередине)
  • © Ina Fassbender/Pool via AP

Выделение второго кредита будет зависеть от того, как Украина будет выполнять программы МВФ и политические меры, прописанные в Меморандуме о взаимопонимании. Как уточняется на сайте Совета Евросоюза, в общей сложности с 2014 по 2021 год Брюссель «поддержал» Киев кредитами на сумму €5 млрд.

По мнению Игоря Шишкина, со времён госпереворота украинские власти стремятся сформировать с ЕС такие отношения, которые позволили бы «выкачивать средства» из его бюджета. Однако, несмотря на эти попытки, сложилась противоположная ситуация.

«Мотивация Киева по поводу евроинтеграции заключается в том, чтобы переложить свои проблемы на плечи европейских налогоплательщиков. Но тот формат отношений, который наблюдается в последние годы, выгоден как раз Евросоюзу. ЕС зарабатывает на Украине, не вкладывая деньги в её развитие и не давая никаких обещаний и гарантий по перспективам членства», — резюмировал Шишкин. 

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