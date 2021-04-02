«Без него не появились бы Су-35 и Су-57»: какую роль в становлении истребительной авиации РФ сыграл самолёт Су-37

25 лет назад впервые поднялся в воздух сверхманёвренный российский истребитель Су-37, оснащённый двигателями с управляемым вектором тяги. Именно на этой машине Герой России лётчик-испытатель Евгений Фролов продемонстрировал выдающийся воздушный манёвр, впоследствии названный его именем. Уникальная конструкция самолёта позволила Фролову выполнить фигуры пилотажа, недоступные на тот момент другим истребителям. Впрочем, уже в 2002 году, после катастрофы единственного лётного экземпляра Су-37, перспективный проект был закрыт. Однако эксперты отмечают, что конструкторские решения и технологии, применявшиеся в этой машине, предопределили появление у России таких истребителей, как Су-35 и Су-57.

2 апреля 1996 года состоялся первый демонстрационный полёт сверхманёвренного истребителя Су-37, оснащённого двигателями с управляемым вектором тяги (УВТ).

Уже осенью 1996-го экспериментальный самолёт «Сухого» поразил публику на международном авиасалоне в Фарнборо, а в 1997-м он появился и на авиашоу во французском Ле-Бурже.

За штурвалом этого истребителя Герой России лётчик-испытатель Евгений Фролов смог тогда продемонстрировать манёвры, недоступные многим самолётам и по сей день. Это стало возможным благодаря аэродинамической схеме этой машины и двигателям с круглыми поворотными соплами.

В их числе — «кобра» с углом атаки от 150 до 180 градусов (это означает, что фактически Су-37 в течение нескольких секунд может лететь хвостом вперёд) и переворот с потерей высоты до 300—400 м, а также форсированный боевой разворот и поворот по вертикали.

Такая манёвренность позволяла Су-37 в ближнем воздушном бою разворачиваться на месте, в то время как его противнику пришлось бы совершать традиционный широкий разворот.

Кроме того, за штурвалом истребителя лётчик продемонстрировал уникальный манёвр, впоследствии названный его именем — «Чакра Фролова». Он представляет собой мёртвую петлю малого радиуса на малой скорости, что позволяет лётчику переместиться за противника и, пропустив его самолёт вперёд, занять атакующее положение.

Перспективные характеристики

В 1980-е годы между США и СССР развернулась гонка авиационных вооружений, целью которой было создание истребителя нового поколения. Такая машина должна была обладать повышенной скрытностью для радаров, развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость полёта, а также быть сверхманёвренной, что позволяло бы практически мгновенно развернуть самолёт в условиях воздушного боя.

В то время как в ОКБ им. Микояна был создан принципиально новый МиГ 1.44, за основу для своего проекта конструкторы «Сухого» взяли Су-27 — многоцелевой тяжёлый истребитель четвёртого поколения.

Су-37 на авиашоу «Фарнборо-1996»

© Wikimedia/Mike Freer

К 1988 году был изготовлен экспериментальный самолёт Су-27М. От базовой модели он отличался наличием переднего горизонтального оперения, которое существенно повышало его манёвренность.

Затем эту машину оснастили двигателями АЛ-31ФП с управляемыми гидроцилиндрами сопла, которые в сочетании с аэродинамической схемой интегрального триплана и передним оперением давали ему возможность выполнять уже упомянутые манёвры и фигуры высшего пилотажа, недоступные на тот момент другим истребителям. Эти двигатели позволяли ему развивать максимальную скорость в 2,5 тыс. км/ч на высоте и 1,4 тыс. у земли. Практический потолок применения составлял до 18 км.

Су-27М, оборудованный двигателями с УВТ, и получил наименование Су-37.

Помимо силовой установки, этот экспериментальный самолёт имел ряд других существенных отличий от базового Су-27.

Так, на новой машине была увеличена высота и хорда вертикального оперения, а также диаметр и длина носовой части, что позволило установить на него более мощную РЛС с фазированной антенной решёткой, способной отслеживать до 20 воздушных целей на расстоянии до 170 км.

Утолщение крыла позволило повысить запас топлива, что, в свою очередь, увеличило дальность полёта Су-37. На уникальном истребителе также появился контейнер с пищей и водой, механизм утилизации отходов и увеличенные запасы кислорода. При использовании подвесных топливных баков и дозаправки в воздухе максимальную дальность полёта можно было нарастить ещё больше — до 6,5 тыс. км.

Также в конструкции Су-37 выросла доля композитных материалов, активно использовались алюминиево-литиевые сплавы нового образца. Его максимальный взлётный вес составлял 34 т.

У истребителя появилась цифровая система управления вместо аналоговой, что позволило автоматизировать все этапы полёта и боевого применения. В кабине были установлены четыре многофункциональных цветных жидкокристаллических индикатора, а управление самолётом осуществлялось с помощью джойстика.

Кроме того, Су-37 получил усовершенствованную оптико-электронную прицельную систему с тепловизором и лазерным дальномером. Самолёт мог держать на прицеле до 15 воздушных целей противника и одновременно атаковать ракетами до шести.

В качестве вооружения Су-37 нёс на себе одноствольную автоматическую пушку ГШ-301 калибра 30 мм с боезапасом в 150 патронов. Кроме того, 12 внешних узлов подвески позволяли разместить на нём широкий спектр ракетно-бомбового вооружения: всеракурсные ракеты «воздух-воздух» малой дальности РВВ-МД и средней дальности РВВ-АЕ, а также ракеты Р-27РЭ и Р-27ТЭ с дальностью действия до 130 км. На него также можно было установить противокорабельные Х-31А и Х-35, аэробаллистические ракеты X-15 и ракеты класса «воздух-поверхность».

Из-за отсутствия финансирования

Су-37 был уникальным самолётом во всех смыслах — он существовал в единственном лётном экземпляре, построенном в 1993 году. В 2002 году в ходе одного из испытательных полётов истребитель потерпел крушение под Москвой, пилотировавшему его лётчику удалось катапультироваться. После этого программа по разработке и производству Су-37 была прекращена.

Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-37

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Как рассказал в комментарии RT заслуженный лётчик России генерал-майор Владимир Попов, если бы эта машина пошла в серию и была принята на вооружение, она активно применялась бы на переднем крае боевых действий.

«Самолёт Су-37 был способен наносить удары по истребителю противника, в том числе малозаметным целям, поэтому, скорее всего, на современных театрах военных действий мог бы выполнять роль, например, фронтового истребителя», — считает Попов.

По его словам, главной причиной, помешавшей запустить серийное производство Су-37, стало отсутствие финансирования в 1990-х годах. Однако эта машина предвосхитила появление многих перспективных самолётов новых поколений, добавил эксперт.

«Су-37 был предвестником самолётов поколения 4++ и пятого поколения, особенно это прослеживается в конструктивных особенностях, компоновке, распределении массы относительно крыла, эффективности управляемой системы», — подчеркнул Попов.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов отметил в интервью RT, что главной особенностью Су-37 была его сверхманёвренность, которая достигалась за счёт двигательной установки с управляемым вектором тяги.

«Благодаря этому самолёт мог выполнять приёмы высшего пилотажа — «Чакра Фролова», «кобра», «колокол». Это важно, поскольку если все прицелы на современных самолётах устроены по принципу доплеровского локатора, то самолёт, застыв на 1—3 секунды, может исчезнуть с локаторов истребителей противника. К тому же можно изменить направление полёта, резко совершив манёвр, после чего, например, зайти противнику в хвост и поразить его ракетой», — пояснил эксперт.

Юрий Кнутов также констатировал, что пойти в серию этому и другим уникальным самолётам помешало плачевное состояние российской экономики в 1990-х годах.

«В 1990—2000-х годах Россия переживала экономический кризис, из-за которого она так и не смогла запустить серийное производство машины и принять её на вооружение. Такая же судьба постигла и уникальный Як-141, который стал невостребованным после распада СССР», — напомнил Кнутов.

Однако влияние Су-37 на современные технические решения, применяющиеся в истребительной авиации, сложно переоценить, считает аналитик.