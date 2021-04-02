Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргу...
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
Главная / В России

«Без него не появились бы Су-35 и Су-57»: какую роль в становлении истребительной авиации РФ сыграл самолёт Су-37

02 апреля 2021, 07:35  •  93 • В России
25 лет назад впервые поднялся в воздух сверхманёвренный российский истребитель Су-37, оснащённый двигателями с управляемым вектором тяги. Именно на этой машине Герой России лётчик-испытатель Евгений Фролов продемонстрировал выдающийся воздушный манёвр, впоследствии названный его именем. Уникальная конструкция самолёта позволила Фролову выполнить фигуры пилотажа, недоступные на тот момент другим истребителям. Впрочем, уже в 2002 году, после катастрофы единственного лётного экземпляра Су-37, перспективный проект был закрыт. Однако эксперты отмечают, что конструкторские решения и технологии, применявшиеся в этой машине, предопределили появление у России таких истребителей, как Су-35 и Су-57.
 
Многофункциональный сверхманёвренный истребитель Су-37 РИА Новости © Якутин
 

2 апреля 1996 года состоялся первый демонстрационный полёт сверхманёвренного истребителя Су-37, оснащённого двигателями с управляемым вектором тяги (УВТ).

Уже осенью 1996-го экспериментальный самолёт «Сухого» поразил публику на международном авиасалоне в Фарнборо, а в 1997-м он появился и на авиашоу во французском Ле-Бурже.

За штурвалом этого истребителя Герой России лётчик-испытатель Евгений Фролов смог тогда продемонстрировать манёвры, недоступные многим самолётам и по сей день. Это стало возможным благодаря аэродинамической схеме этой машины и двигателям с круглыми поворотными соплами.

В их числе — «кобра» с углом атаки от 150 до 180 градусов (это означает, что фактически Су-37 в течение нескольких секунд может лететь хвостом вперёд) и переворот с потерей высоты до 300—400 м, а также форсированный боевой разворот и поворот по вертикали.

Такая манёвренность позволяла Су-37 в ближнем воздушном бою разворачиваться на месте, в то время как его противнику пришлось бы совершать традиционный широкий разворот.

Кроме того, за штурвалом истребителя лётчик продемонстрировал уникальный манёвр, впоследствии названный его именем — «Чакра Фролова». Он представляет собой мёртвую петлю малого радиуса на малой скорости, что позволяет лётчику переместиться за противника и, пропустив его самолёт вперёд, занять атакующее положение.

Перспективные характеристики

 

В 1980-е годы между США и СССР развернулась гонка авиационных вооружений, целью которой было создание истребителя нового поколения. Такая машина должна была обладать повышенной скрытностью для радаров, развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость полёта, а также быть сверхманёвренной, что позволяло бы практически мгновенно развернуть самолёт в условиях воздушного боя.

В то время как в ОКБ им. Микояна был создан принципиально новый МиГ 1.44, за основу для своего проекта конструкторы «Сухого» взяли Су-27 — многоцелевой тяжёлый истребитель четвёртого поколения.

  • Су-37 на авиашоу «Фарнборо-1996»
  • © Wikimedia/Mike Freer

К 1988 году был изготовлен экспериментальный самолёт Су-27М. От базовой модели он отличался наличием переднего горизонтального оперения, которое существенно повышало его манёвренность.

Затем эту машину оснастили двигателями АЛ-31ФП с управляемыми гидроцилиндрами сопла, которые в сочетании с аэродинамической схемой интегрального триплана и передним оперением давали ему возможность выполнять уже упомянутые манёвры и фигуры высшего пилотажа, недоступные на тот момент другим истребителям. Эти двигатели позволяли ему развивать максимальную скорость в 2,5 тыс. км/ч на высоте и 1,4 тыс. у земли. Практический потолок применения составлял до 18 км.

Су-27М, оборудованный двигателями с УВТ, и получил наименование Су-37.

Помимо силовой установки, этот экспериментальный самолёт имел ряд других существенных отличий от базового Су-27.

Так, на новой машине была увеличена высота и хорда вертикального оперения, а также диаметр и длина носовой части, что позволило установить на него более мощную РЛС с фазированной антенной решёткой, способной отслеживать до 20 воздушных целей на расстоянии до 170 км.

Утолщение крыла позволило повысить запас топлива, что, в свою очередь, увеличило дальность полёта Су-37. На уникальном истребителе также появился контейнер с пищей и водой, механизм утилизации отходов и увеличенные запасы кислорода. При использовании подвесных топливных баков и дозаправки в воздухе максимальную дальность полёта можно было нарастить ещё больше — до 6,5 тыс. км.

Также в конструкции Су-37 выросла доля композитных материалов, активно использовались алюминиево-литиевые сплавы нового образца. Его максимальный взлётный вес составлял 34 т.

У истребителя появилась цифровая система управления вместо аналоговой, что позволило автоматизировать все этапы полёта и боевого применения. В кабине были установлены четыре многофункциональных цветных жидкокристаллических индикатора, а управление самолётом осуществлялось с помощью джойстика.

Кроме того, Су-37 получил усовершенствованную оптико-электронную прицельную систему с тепловизором и лазерным дальномером. Самолёт мог держать на прицеле до 15 воздушных целей противника и одновременно атаковать ракетами до шести.

В качестве вооружения Су-37 нёс на себе одноствольную автоматическую пушку ГШ-301 калибра 30 мм с боезапасом в 150 патронов. Кроме того, 12 внешних узлов подвески позволяли разместить на нём широкий спектр ракетно-бомбового вооружения: всеракурсные ракеты «воздух-воздух» малой дальности РВВ-МД и средней дальности РВВ-АЕ, а также ракеты Р-27РЭ и Р-27ТЭ с дальностью действия до 130 км. На него также можно было установить противокорабельные Х-31А и Х-35, аэробаллистические ракеты X-15 и ракеты класса «воздух-поверхность».

Из-за отсутствия финансирования

 

Су-37 был уникальным самолётом во всех смыслах — он существовал в единственном лётном экземпляре, построенном в 1993 году. В 2002 году в ходе одного из испытательных полётов истребитель потерпел крушение под Москвой, пилотировавшему его лётчику удалось катапультироваться. После этого программа по разработке и производству Су-37 была прекращена.

  • Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-37
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Как рассказал в комментарии RT заслуженный лётчик России генерал-майор Владимир Попов, если бы эта машина пошла в серию и была принята на вооружение, она активно применялась бы на переднем крае боевых действий.

«Самолёт Су-37 был способен наносить удары по истребителю противника, в том числе малозаметным целям, поэтому, скорее всего, на современных театрах военных действий мог бы выполнять роль, например, фронтового истребителя», — считает Попов.

По его словам, главной причиной, помешавшей запустить серийное производство Су-37, стало отсутствие финансирования в 1990-х годах. Однако эта машина предвосхитила появление многих перспективных самолётов новых поколений, добавил эксперт.

«Су-37 был предвестником самолётов поколения 4++ и пятого поколения, особенно это прослеживается в конструктивных особенностях, компоновке, распределении массы относительно крыла, эффективности управляемой системы», — подчеркнул Попов.

Повышение социальных пенсий, экзамены в ГИБДД и отечественное ПО на гаджетах: что изменится в жизни россиян с 1 апреля

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов отметил в интервью RT, что главной особенностью Су-37 была его сверхманёвренность, которая достигалась за счёт двигательной установки с управляемым вектором тяги.

«Благодаря этому самолёт мог выполнять приёмы высшего пилотажа — «Чакра Фролова», «кобра», «колокол». Это важно, поскольку если все прицелы на современных самолётах устроены по принципу доплеровского локатора, то самолёт, застыв на 1—3 секунды, может исчезнуть с локаторов истребителей противника. К тому же можно изменить направление полёта, резко совершив манёвр, после чего, например, зайти противнику в хвост и поразить его ракетой», — пояснил эксперт.

Юрий Кнутов также констатировал, что пойти в серию этому и другим уникальным самолётам помешало плачевное состояние российской экономики в 1990-х годах.

«В 1990—2000-х годах Россия переживала экономический кризис, из-за которого она так и не смогла запустить серийное производство машины и принять её на вооружение. Такая же судьба постигла и уникальный Як-141, который стал невостребованным после распада СССР», — напомнил Кнутов.

Однако влияние Су-37 на современные технические решения, применяющиеся в истребительной авиации, сложно переоценить, считает аналитик.

«Проект Су-37 сыграл важную роль в эволюции современной конструкторской мысли, без него не появились бы самолёты Су-35 и Су-57, в которых также используется двигатель с управляемым вектором тяги и много других технических решений», — заключил Кнутов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
31 марта 2021, 23:30
«Усилить морской компонент ядерной триады»: чем уникальна баллистическая ракета «Лайнер»
01 апреля 2021, 08:40
«Все крупные производители подтвердили выполнение требований»: вступил в силу закон о предустановке российского софта
31 марта 2021, 20:45
Арсенал, зоопарк и мотоциклы: следователи изучают личность «вешкинского» стрелка Владимира Барданова
01 апреля 2021, 20:35
Пранкер доехал до уголовного дела: скандальный блогер Эдвард Бил стал участником крупного ДТП в центре Москвы
01 апреля 2021, 09:35
«Сначала всё выглядело пристойно, затем начались чудеса»: новый сайт команды Навального подозревают в накрутках
31 марта 2021, 21:40
«Ложь, в которой мы жили и работали каждый день»: экс-сторонница Навального рассказала об обстановке в его штабе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 марта 2021, 11:05
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и России
30 марта 2021, 03:35
Американский журналист шутил и успокаивал, но русские докопались до ценностей: "Вам, Бом, не понять"
31 марта 2021, 14:25
Виктор Медведчук и Юрий Бойко в очередной раз предали избирателей юго-востока
28 марта 2021, 06:40
Премьер Греции, припомнив историю перед Мишустиным, вызвал восторг: "Бальзам на душу!"
27 марта 2021, 13:15
Путин напугал Байдена и Вашингтон, а Лавров уничтожил Брюссель. Свежие СМИ Запада о России
27 марта 2021, 15:05
Метод Суворова: Россия поставит на место Турцию, Казахстан и Узбекистан
28 марта 2021, 17:40
"Когда вот-вот война начнётся": Жириновский громко взвыл в прямом эфире у Соловьёва
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.