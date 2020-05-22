Без него не могли обойтись 11 президентов: В США умер слуга Белого дома

Джерман болел COVID-19.

Когда-то молодой Уилсон нанялся уборщиком в Белый дом. Тогда главным в США был 34-й президент Дуайт Эйзенхауэр. С тех пор сменилось 11 глав государства, и Джерман служил им всем. Ему удалось сделать карьеру в Белом доме. От уборщика он поднялся до старшего слуги. Последнее повышение ему удалось получить при помощи Жаклин Кеннеди.

В книге "Становление" есть даже фотография слуги Белого дома. Так Джермана отблагодарила за честный труд в своих мемуарах жена экс-президента США Барака Обамы Мишель.