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Без него не могли обойтись 11 президентов: В США умер слуга Белого дома

22 мая 2020, 23:55  •  50 • В мире
Уилсону Рузвельту Джерману был 91 год. Без его помощи не могли обойтись 11 президентов. Внучка покойного сообщила, что самый известный слуга Белого дома умер.
Джерман болел COVID-19.
Когда-то молодой Уилсон нанялся уборщиком в Белый дом. Тогда главным в США был 34-й президент Дуайт Эйзенхауэр. С тех пор сменилось 11 глав государства, и Джерман служил им всем. Ему удалось сделать карьеру в Белом доме. От уборщика он поднялся до старшего слуги. Последнее повышение ему удалось получить при помощи Жаклин Кеннеди.
В книге "Становление" есть даже фотография слуги Белого дома. Так Джермана отблагодарила за честный труд в своих мемуарах жена экс-президента США Барака Обамы Мишель.

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