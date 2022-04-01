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Без нефти, удобрений и прочего: Чем России ответить на хитрость с санкциями?

01 апреля 2022, 13:55  •  188 • Политика
Запад ввёл беспрецедентные санкции против России после начала спецоперации. Ограничения ударили в большей степени по самим ЕС и США. Американцы не устают ругать власть за подорожание бензина, а европейцам советуют "надеть свитера", так как вопрос с газом стоит очень остро. Но чем России стоит ответить на хитрость с санкциями?
Америка, например, поняла, что погорячилась, и вывела из-под санкций русские удобрения, когда на горизонте появился продовольственный кризис. Депутат Сергей Миронов посоветовал властям России не идти на уступки.
Никакую нефть, удобрения и прочие товары им не продавать, пока не вернут наши замороженные золотовалютные резервы и не разрешат поставки в Россию нужных нам товаров,
- настаивает парламентарий.
И вообще пора переводить расчёты в рубли - причём не только за газ, но и за другой экспорт. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в частности, предложил расширить список экспортируемых в отечественной валюте товаров. Удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и другие товары пора продавать за границу в рублях.
Они сами сделали всё, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчётов в этих валютах,
- подчеркнул Володин.
Аналогичной позиции придерживается и зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. По его мнению, необходимо пересмотреть торговый курс России.
Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям. Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях,
- предлагает Медведев.
Ранее премьер Венгрии высказался о русском газе. Он заявил, что Европа не сможет заменить газ из России дорогим американским.

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