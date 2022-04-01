Без нефти, удобрений и прочего: Чем России ответить на хитрость с санкциями?

Запад ввёл беспрецедентные санкции против России после начала спецоперации. Ограничения ударили в большей степени по самим ЕС и США. Американцы не устают ругать власть за подорожание бензина, а европейцам советуют "надеть свитера", так как вопрос с газом стоит очень остро. Но чем России стоит ответить на хитрость с санкциями?

Америка, например, поняла, что погорячилась, и вывела из-под санкций русские удобрения, когда на горизонте появился продовольственный кризис. Депутат Сергей Миронов посоветовал властям России не идти на уступки.

Никакую нефть, удобрения и прочие товары им не продавать, пока не вернут наши замороженные золотовалютные резервы и не разрешат поставки в Россию нужных нам товаров,

- настаивает парламентарий.

И вообще пора переводить расчёты в рубли - причём не только за газ, но и за другой экспорт. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в частности, предложил расширить список экспортируемых в отечественной валюте товаров. Удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и другие товары пора продавать за границу в рублях.

Они сами сделали всё, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчётов в этих валютах,

- подчеркнул Володин.

Аналогичной позиции придерживается и зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. По его мнению, необходимо пересмотреть торговый курс России.

Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям. Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях,

- предлагает Медведев.

Ранее премьер Венгрии высказался о русском газе. Он заявил, что Европа не сможет заменить газ из России дорогим американским.