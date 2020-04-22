Без НДФЛ: Путин освободил от налогов дополнительные выплаты для борющихся с COVID-19 медиков

Владимир Путин подписал федеральный закон, который освободит от налогов выплаты, назначенные российским медикам в связи с распространением коронавируса. Ранее президент анонсировал меры поддержки медперсонала, который сталкивается с COVID-19 каждый день. Начиная с апреля медики будут ежемесячно получать от 25 тыс. до 80 тыс. рублей в зависимости от своей должности. Наряду с этим глава государства утвердил налоговые вычеты на безвозмездную помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, за счёт которой предприниматели смогут платить зарплату своим сотрудникам.

Владимир Путин освободил выплаты медикам за работу по борьбе с COVID-19 от налога на доходы физических лиц. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Федеральный закон освобождает от НДФЛ выплаты «стимулирующего характера из федерального бюджета за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медпомощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения такой инфекцией».

Закон вступает в силу со дня опубликования, причём многие его пункты распространяются на правоотношения, возникшие ещё с 1 января 2020 года, — таким образом обеспечена обратная сила документа.

Напомним, в начале апреля президент анонсировал ряд дополнительных выплат для медицинских работников, которые «непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем».

Максимальная сумма доплаты предусмотрена для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, — 80 тыс. рублей в месяц.

Работающие с больными коронавирусом врачи скорой помощи должны получить выплату 50 тыс. рублей в месяц, а фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин — 25 тыс. рублей в месяц.

15 апреля Путин на совещании с членами правительства подчеркнул, что назначенные медикам в связи с пандемией COVID-19 выплаты не должны облагаться налогом.

«Но цифры были названы абсолютные, и нужно, чтобы люди получили их на руки, что называется, чистыми. Для этого нужно внести соответствующие изменения в нормативно-правовую базу», — указал тогда глава государства.

Малый и средний бизнес

В документ также вошли нормы, позволяющие предприятиям малого и среднего бизнеса при расчёте налога на прибыль не учитывать субсидии, полученные в рамках борьбы с коронавирусом.

Речь идёт о тех компаниях, которые работают в пострадавших от пандемии отраслях и числятся по состоянию на 1 марта в реестре предприятий малого и среднего бизнеса.

Напомним, президент распорядился назначить компаниям малого и среднего бизнеса безвозмездную помощь, направленную в том числе на выплату зарплат за апрель и май. Единственным условием заявленной главой государства поддержки было сохранение не менее 90% от штатной численности предприятия на 1 апреля.

Размер выплат соответствует величине МРОТ — 12 130 рублей в месяц на каждого сотрудника. Первую такую выплату работодатели смогут получить 18 мая.

Помимо этого, закон позволяет компаниям учесть в базе по налогу на прибыль расходы на дезинфекцию помещений, спецодежду и другие средства индивидуальной защиты либо на покупку лабораторного оборудования для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов власти в связи с распространением COVID-19.

Такие же правила распространяются на закупку компаниями медицинских изделий для диагностики (лечения) коронавируса в соответствеии с перечнем, который утверждает правительство РФ.

Напомним, в России за прошедшие сутки зафиксировано 5236 новых случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах страны. На сегодняшний день в РФ в общей сложности известно о 57 999 случаях коронавируса во всех 85 регионах.

На фоне продолжающихся в стране нерабочих дней правительство РФ сообщило об уже реализованных и готовящихся мерах поддержки экономики и доходов граждан.

По данным кабмина, за месяц (с 17 марта по 17 апреля) выделено 2,1 трлн рублей помощи в рамках двух пакетов мер.

Так, в стране на полгода введена отсрочка по всем налогам (кроме НДС) для предприятий малого и среднего бизнеса, также снижена административная нагрузка, запущена программа по выдаче предприятиям из наиболее пострадавших отраслей беспроцентных кредитов на выплату зарплат.

Помимо этого, утверждено увеличение пособий по безработице в апреле, мае и июне тем, кто был уволен и встал на учёт после 1 марта. Эта мера затронет примерно 3,2 млн человек.