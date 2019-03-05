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«Без навязанных услуг»: Путин потребовал не накручивать льготную ставку по ипотеке выше 6%
05 марта 2019, 20:09 • 25 • В России
Ипотечная ставка для семей с двумя и более детьми не должна превышать 6%. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным. Президент России также призвал банки не навязывать населению дополнительные услуги. Льготные условия будет субсидировать государство, подчеркнул российский лидер. Костин пообещал взять ситуацию под свой контроль.
© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой Банка ВТБ Андреем Костиным. В ходе беседы в Кремле глава государства особое внимание уделил вопросу ипотеки. Президент отметил, что банки не должны устанавливать ипотечную ставку более 6% для семей с двумя и более детьми.
По его словам, льготные условия ипотеки субсидируются государством.
«Потому что для человека в конце концов не важно, где льготы, где не льготы. Если ему платить больше, то ему всё равно, кто принял по этому поводу решение», — подчеркнул президент.
Глава ВТБ, со своей стороны, отчитался о выполнении указа.
«Мы понимаем поставленную Вами задачу — предоставлять максимально дешёвые кредиты. На сегодня мы ещё держим планку, до 10% стоимость не дошла, и считаем, что экономическая ситуация во второй половине года, особенно создав условия для снижения ставок в целом по экономике, и, таким образом, и ставки по ипотеке тоже будут снижаться», — отметил Костин.
Он также заверил, что возьмёт ситуацию под личный контроль. Президент РФ же отметил, что обсудит этот также вопрос с Центральным банком, с тем чтобы «такой же контроль осуществлялся за деятельностью всех финансовых учреждений на этом направлении».
Снижение до 8% и ниже
В конце февраля Путин поручил правительству и Банку России принять меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и ниже. Он распорядился предоставить доклад на эту тему до 15 января 2020 года, а далее — раз в полгода.
В соответствии с майским указом главы государства правительство и Центробанк должны начать снижение ставок по ипотеке до 9%, а затем до 8% и ниже.
Как отметили эксперты, опрошенные RT, процент по ипотечным кредитам напрямую зависит от ключевой ставки ЦБ, которая, в свою очередь, находится в зависимости от уровня инфляции.
Глава Сбербанка Герман Греф, со своей стороны, прокомментировал возможности возглавляемой им финансовой организации. По его оценке, снижение ставки до необходимого уровня возможно, предположительно, к 2020 году.
«Я не уверен, что ставки будут на уровне 8% на конец этого года, но наш Центральный банк пытается контролировать эту ситуацию. Я думаю, что в следующем году мы увидим ставки по ипотеке в 8%», — подчеркнул Греф.
Отметим, что согласно статистике Центробанка, в 2018 году средняя ставка по выданным жилищным кредитам в России составила 9,56%.
Ипотечные каникулы
Напомним также, что 20 февраля в ходе послания Федеральному Собранию Путин предложил ввести отсрочку по ипотечным платежам для тех граждан, которые лишились дохода. Такая норма называется «ипотечные каникулы».
«Так, предлагаю предусмотреть «ипотечные каникулы» — мы недавно говорили об этом в Казани, — то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить своё единственное жильё, а кредит передвинуть, погасить позднее. Это непростая задача, здесь нужно подумать, как организовать эту работу так, чтобы и финансовым организациям не навредить, и человека поддержать», — сказал он.
28 февраля в Госдуму в рамках реализации этого пункта из послания председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко был внесён соответствующий законопроект.
«Рассматривать такие обращения банки должны в течение пяти дней. «Ипотечные каникулы» станут возможными для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, для тех, кто потерял кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%», — раскрыл детали проекта Володин.
До 18 марта комитет Госдумы по финансовому рынку должен будет представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту.
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