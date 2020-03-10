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Без Москвы не разберётесь. Суд по MH17 превратился в литературные чтения
10 марта 2020, 20:35 • 143 • Политика
Нидерландский суд начал слушания по делу о крушении самолёта MH17. Правда, суд они напоминают мало. Скорее, это литературный вечер, где упоминаются цитаты из Солженицына или, например, судилище, где даже обвиняемые не нужны.
Председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс по делу о крушении "Боинга" рейса MH17 объяснил накануне, почему процесс будет легальным и без присутствия обвиняемых. Ранее сообщалось, что голландская сторона считает виновными в деле о крушении трёх граждан России и одного украинца. Как пояснил судья, четырём фигурантам заказной почтой были отправлены уведомления о слушании. При этом, судя по его словам, неважно, получили ли повестки фигуранты дела.
"То, что подозреваемые не подтвердили факт получения [повесток], ничего не меняет", - пояснил он.
К тому же, добавил председательствующий судья, информация о слушании также была озвучена и по другим каналам.
"У суда нет сомнений, что все подозреваемые в полном объёме осведомлены об этих слушаниях. В этой ситуации можно заключить, что подозреваемые умышленно отказались от своего права на присутствие и защиту в суде, поэтому суд имеет легальное право судить Гиркина, Харченко и Дубинского в их отсутствие и в отсутствие их адвокатов", - пояснил Стейнхёйс.
При этом адвокаты ещё одного фигуранта дела на суде присутствуют. Адвокат Сабине тен Дуссхате представляет интересы Олега Пулатова, которого голландская сторона назвала фигурантом дела. По словам защитника, позиция Олега Пулатова заключается в том, что "он не несёт никакой ответственности ни в какой степени ни в каком качестве за уничтожение рейса MH17 и все последствия".
Более того, журналистка Юлия Витязева, комментируя начало судебного разбирательства по делу о катастрофе малайзийского самолёта, отметила, что в деле MH17 суд в Гааге заранее подыграл Украине, ведь среди приведённых доводов значится, что Киев закрыл воздушное пространство на юго-востоке Украины. "Согласитесь, это прекрасно", - сыронизировала журналистка.
Кстати, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе пресс-конференции сегодня сказал однозначно:
Прокурор по делу MH17 перешёл от обвинений России к цитатам из Солженицына
По словам прокурора Нидерландов Варда Фердинандуссе, Россия якобы во время всего расследования препятствовала ему. Но никаких конкретных доказательств на суде так и не прозвучало. Интересно, что до этого Голландия признавала, что Россия передала ей необходимую информацию.
Однако во время выступления на суде Вард Фердинандуссе заявил о сложности расследования из-за продолжающегося конфликта в Донбассе и "активных усилий Российской Федерации по препятствованию расследованию". Свою речь прокурор закончил цитатой из Александра Солженицына.
К слову, ранее независимые журналисты узнали о планах международных следователей нарушить границы России. Выяснилось, что правоохранители решили не останавливаться перед законами и поискать свидетелей крушения MH17 в России, не предупреждая официальные власти.
"Мне кажется, это очень интересный документ, в какой-то степени забавный, но в то же время очень грустный. Например, где речь идёт о нарушении российского законодательства путём заманивания свидетелей и сокрытия информации от России. Они открыто говорят, что им совершенно безразличны законы России. Они готовы нарушить закон, чтобы найти доказательства", - цитировали ТАСС журналиста Макса ван дер Верффа.
Авиаэксперт на "голых фактах" доказал взрыв на борту "Боинга" MH17
Независимый авиаэксперт Юрий Антипов привёл ранее, как он выразился, "голые факты" в доказательство невиновности России в крушении малайзийского "Боинга" MH17. По словам эксперта, "даже ёжику понятно", что взрывное устройство сработало. Причём это было три взрыва: на это указывают и свидетели, и переговоры украинского офицера с "землей".
Свидетельства эксперт обнаружил в записи переговоров лётчика украинского истребителя, сопровождавшего самолёт, с руководителем полётов. Кроме того, он привёл и показания ключевого свидетеля из Петропавловки, видевшего падение "Боинга".
Авиаэксперт проанализировал переговоры пилота украинского истребителя, сопровождавшего "Боинг", с офицером на земле. Он доложил о взрыве, который видит, а за 7-8 секунд до этого на записи слышны три щелчка.
"Интервалы между импульсами в точности совпадают с тем, как их описал свидетель из Петропавловки. Ну всё совпадает. Могли ли эти всплески, сигналы быть сигналами от микрофона пилота, который тоже услышал раскаты взрывов? Нет. Почему? Во-первых, потому, что в режиме молчания микрофон ничего не записывает. Активация его происходит только при нажатии кнопки при начале радиообмена. Во-вторых, звук от взрыва сопровождается последующим эхом. А эха нет на этих всплесках сигнала. Значит, всплески радиосигнала уловлены электрической схемой самого истребителя. И это может быть как ретрансляционный сигнал, так и сигнал с самого самолёта, посланный без ведома лётчика. Но это уже не факты, а только мои догадки. Факты были изложены выше", - убеждён Юрий Антипов.
Эксперт выступает за то, что на борту "Боинга" сработало взрывное устройство. Его привели в действие с помощью радиосигнала.
Досье
Boeing, выполнявший рейс МН17, потерпел крушение в Донбассе в июле 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек. Согласно официальной версии, воздушное судно было сбито из ЗРК "Бук". Украина и её западные партнёры обвиняют в произошедшем Россию и ополченцев Донбасса.
В ДНР и ЛНР указали, что не обладают оружием, способным сбить самолёт на такой высоте. Москва же подчеркнула голословность обвинений и назвала расследование предвзятым и однобоким. Кроме того, и специалисты, и журналисты находили множество нестыковок в расследовании трагедии.
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