Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Так вот что Лукашенко имел в виду": Белорусы решили посмотреть, как Р...
"Пусть их место займёт Россия!": Сирийцы с позором прогнали очередной ...
В Эстонию - санитаров: Делягин в ответ на истерику Таллина напомнил о "поли...
России угрожает «крымский сценарий» в Сирии
Главная / Политика

Без Москвы не разберётесь. Суд по MH17 превратился в литературные чтения

10 марта 2020, 20:35  •  143 • Политика
Нидерландский суд начал слушания по делу о крушении самолёта MH17. Правда, суд они напоминают мало. Скорее, это литературный вечер, где упоминаются цитаты из Солженицына или, например, судилище, где даже обвиняемые не нужны.
Председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс по делу о крушении "Боинга" рейса MH17 объяснил накануне, почему процесс будет легальным и без присутствия обвиняемых. Ранее сообщалось, что голландская сторона считает виновными в деле о крушении трёх граждан России и одного украинца. Как пояснил судья, четырём фигурантам заказной почтой были отправлены уведомления о слушании. При этом, судя по его словам, неважно, получили ли повестки фигуранты дела.
"То, что подозреваемые не подтвердили факт получения [повесток], ничего не меняет", - пояснил он.
К тому же, добавил председательствующий судья, информация о слушании также была озвучена и по другим каналам.
"У суда нет сомнений, что все подозреваемые в полном объёме осведомлены об этих слушаниях. В этой ситуации можно заключить, что подозреваемые умышленно отказались от своего права на присутствие и защиту в суде, поэтому суд имеет легальное право судить Гиркина, Харченко и Дубинского в их отсутствие и в отсутствие их адвокатов", - пояснил Стейнхёйс.
При этом адвокаты ещё одного фигуранта дела на суде присутствуют. Адвокат Сабине тен Дуссхате представляет интересы Олега Пулатова, которого голландская сторона назвала фигурантом дела. По словам защитника, позиция Олега Пулатова заключается в том, что "он не несёт никакой ответственности ни в какой степени ни в каком качестве за уничтожение рейса MH17 и все последствия".
Более того, журналистка Юлия Витязева, комментируя начало судебного разбирательства по делу о катастрофе малайзийского самолёта, отметила, что в деле MH17 суд в Гааге заранее подыграл Украине, ведь среди приведённых доводов значится, что Киев закрыл воздушное пространство на юго-востоке Украины. "Согласитесь, это прекрасно", - сыронизировала журналистка.
Кстати, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе пресс-конференции сегодня сказал однозначно:
Мы прекрасно пониманием всю заангажированность участников этого расследования. Без России оно не имеет шансов на какие-то реальные перспективы.

Прокурор по делу MH17 перешёл от обвинений России к цитатам из Солженицына

По словам прокурора Нидерландов Варда Фердинандуссе, Россия якобы во время всего расследования препятствовала ему. Но никаких конкретных доказательств на суде так и не прозвучало. Интересно, что до этого Голландия признавала, что Россия передала ей необходимую информацию.
Однако во время выступления на суде Вард Фердинандуссе заявил о сложности расследования из-за продолжающегося конфликта в Донбассе и "активных усилий Российской Федерации по препятствованию расследованию". Свою речь прокурор закончил цитатой из Александра Солженицына.
Русский писатель Александр Солженицын однажды сказал: "Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием"... Установление правды в этом случае может помочь предотвратить новое насилие в будущем. Это ещё одна причина, почему так важно отделить правду от лжи и наказать виновных, - цитирует РИА Новости прокурора.
К слову, ранее независимые журналисты узнали о планах международных следователей нарушить границы России. Выяснилось, что правоохранители решили не останавливаться перед законами и поискать свидетелей крушения MH17 в России, не предупреждая официальные власти.
"Мне кажется, это очень интересный документ, в какой-то степени забавный, но в то же время очень грустный. Например, где речь идёт о нарушении российского законодательства путём заманивания свидетелей и сокрытия информации от России. Они открыто говорят, что им совершенно безразличны законы России. Они готовы нарушить закон, чтобы найти доказательства", - цитировали ТАСС журналиста Макса ван дер Верффа.

Авиаэксперт на "голых фактах" доказал взрыв на борту "Боинга" MH17

Независимый авиаэксперт Юрий Антипов привёл ранее, как он выразился, "голые факты" в доказательство невиновности России в крушении малайзийского "Боинга" MH17. По словам эксперта, "даже ёжику понятно", что взрывное устройство сработало. Причём это было три взрыва: на это указывают и свидетели, и переговоры украинского офицера с "землей".
Свидетельства эксперт обнаружил в записи переговоров лётчика украинского истребителя, сопровождавшего самолёт, с руководителем полётов. Кроме того, он привёл и показания ключевого свидетеля из Петропавловки, видевшего падение "Боинга".
Авиаэксперт проанализировал переговоры пилота украинского истребителя, сопровождавшего "Боинг", с офицером на земле. Он доложил о взрыве, который видит, а за 7-8 секунд до этого на записи слышны три щелчка.
"Интервалы между импульсами в точности совпадают с тем, как их описал свидетель из Петропавловки. Ну всё совпадает. Могли ли эти всплески, сигналы быть сигналами от микрофона пилота, который тоже услышал раскаты взрывов? Нет. Почему? Во-первых, потому, что в режиме молчания микрофон ничего не записывает. Активация его происходит только при нажатии кнопки при начале радиообмена. Во-вторых, звук от взрыва сопровождается последующим эхом. А эха нет на этих всплесках сигнала. Значит, всплески радиосигнала уловлены электрической схемой самого истребителя. И это может быть как ретрансляционный сигнал, так и сигнал с самого самолёта, посланный без ведома лётчика. Но это уже не факты, а только мои догадки. Факты были изложены выше", - убеждён Юрий Антипов.
Эксперт выступает за то, что на борту "Боинга" сработало взрывное устройство. Его привели в действие с помощью радиосигнала.

Досье

Boeing, выполнявший рейс МН17, потерпел крушение в Донбассе в июле 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек. Согласно официальной версии, воздушное судно было сбито из ЗРК "Бук". Украина и её западные партнёры обвиняют в произошедшем Россию и ополченцев Донбасса.
В ДНР и ЛНР указали, что не обладают оружием, способным сбить самолёт на такой высоте. Москва же подчеркнула голословность обвинений и назвала расследование предвзятым и однобоким. Кроме того, и специалисты, и журналисты находили множество нестыковок в расследовании трагедии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



143
Источник
Похожие новости
10 марта 2020, 03:35
В Эстонию - санитаров: Делягин в ответ на истерику Таллина напомнил о "политических блохах"
10 марта 2020, 01:35
Ни большая, ни маленькая: в России хотят отменить рыбоохранные зоны
10 марта 2020, 10:35
Грубое нарушение международных норм: В Совфеде России призвали наказать следователей по делу MH17
10 марта 2020, 07:35
Камни против автоматов: Жители деревни в Сирии развернули конвой армии США - СМИ
10 марта 2020, 12:35
"Мы повторим": Путин сделал жёсткое предупреждение врагам России
10 марта 2020, 18:35
США хотели уничтожить весь подводный флот русских. Хватило ума договориться
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 марта 2020, 03:35
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
10 марта 2020, 09:35
"Бук" сорвал планы турок: Рой дерзких беспилотников уничтожен сирийским ЗРК...
10 марта 2020, 03:35
"Украинская власть опять это проглотит?": Поклонская назвала тех, кто даст ...
10 марта 2020, 07:35
Алексей Мозговой спустя пять лет: бандит, убийца, грабитель
10 марта 2020, 07:35
"У России руки связаны": Сатановский задал властям главный вопрос по Мински...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2020, 22:35
"Российская чума" без боя взяла пытавшего и убивавшего русских на Украине
06 марта 2020, 17:30
«По глупости оформил на себя чужую машину»: мать осуждённого за разбой шесть лет пытается доказать невиновность сына
08 марта 2020, 02:35
ДА КАК ТАК-ТО?! Склады на Украине взрывала не "рука Кремля" (Руслан Осташко)
04 марта 2020, 09:35
"Завтра отправим Незнайку обратно на Луну": Власти Украины послали старого премьера и выбрали нового
08 марта 2020, 23:35
Украинцам посоветовали приготовиться к жизни после коллапса
10 марта 2020, 03:35
"Украинская власть опять это проглотит?": Поклонская назвала тех, кто даст отпор "бандеровским упырям"
08 марта 2020, 23:35
Харьков: как умер массовый протест
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.