Без мигрантов на стройках: Глава Минстроя начистоту высказался о гастарбайтерах в России

Глава Минстроя Ирек Файзуллин полагает, что любой регион России мог бы обойтись без мигрантов на стройках. Но нужны подготовленные кадры.

Ранее о том, что на стройках необходимо уменьшить количество мигрантов, высказался мэр Москвы Сергей Собянин. Впрочем, обойтись без гастарбайтеров, как уже признают власти, можно вообще в любом регионе России.

Развил мысль глава Минстроя Ирек Файзуллин. В частности, чиновник считает, что "каждый регион готов бы был работать без них (без мигрантов)". То есть эшелонами, как ранее предлагалось, гастарбайтеров в Россию всё же завозить нужды нет.

Однако, полагает министр, прежде нужно подготовить нужные кадры, обучить их, а уже после справляться на стройках собственными силами. А вот о качестве подготовки иностранной рабсилы министр скромно умолчал. Неужели в странах Средней Азии (а чаще всего именно мигранты из этих стран трудятся на стройках России) готовят лучше тех же каменщиков или маляров?

В интервью, которое Ирек Файзуллин дал "РИА Новости", он посетовал, что подобный ход - от использования мигрантского труда на стройках к привлечению рабочих из регионов России, механизации и индустриализации - "за один день не сделаешь".