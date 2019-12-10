Без «межрегиональной дискриминации»: Госдума отменила банковский роуминг

Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссии за денежные переводы между счетами физических лиц внутри одного банка. Нововведение призвано обеспечить развитие сферы безналичных платежей и устранить «межрегиональную дискриминацию». По мнению экспертов, от нововведений выиграют как банки, так и потребители.

Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.

«Изменения должны обеспечить развитие безналичных платежей и защитить интересы граждан», — сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Как отметили в Госдуме, некоторые банки завышали сборы за переводы в другие регионы. Новый закон поможет устранить эту межрегиональную дискриминацию, считают парламентарии. Кроме того, предполагается, он повысит мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.

Выгода для клиентов и банков

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв заявил, что принятие закона давно назревало.

«Я думаю, что этот шаг нужно было сделать гораздо раньше, считаю, что очень часто банки пользуются неким доминирующим положением и негласными монопольными договорённостями», — пояснил он RT.

Напомним, изначально в пояснительной записке к законопроекту приводились данные исследования, проведённого ФАС совместно с Минфином и Банком России. Ведомства пришли к выводу, что «при осуществлении внутрибанковского перевода между различными территориальными зонами банк не создаёт добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны и не оказывает потребителю какой-либо дополнительной услуги».

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев призвал отменить банковский роуминг. По его словам, банки нередко пытаются получить доход за стандартные услуги, которые никаких затрат не влекут.

«Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — заявил премьер в начале октября 2019 года.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

По словам Гутенёва, Госдума смогла «достаточно динамично» провести законопроект, который обеспечит выгоды как рядовых пользователей банковских услуг, так и самих банков.

«(Закон. — RT), с одной стороны, делает затраты жителей нашей страны меньше, с другой стороны, банки от этого тоже выигрывают, поскольку расширение цифровизации банковских услуг благодаря снижению затрат мне представляется весьма осязаемым... Выигрывают не только жители России, но и российская банковская система», — подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по экономической политике.

Унификация сферы

По оценке заслуженного экономиста России, действительного члена Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергея Сильвестрова, сами банки от введения нового закона никаких потерь не понесут.

«Это решение, согласованное с банками, никаких потерь там, конечно, не будет, они будут компенсировать на других комиссиях. Это всё достаточно понятно», — рассказал он в беседе с RT.

Эксперт также отметил, что отмена комиссии будет иметь оздоровительный эффект для всей банковской сферы. Банки будут соревноваться в повышении качества других услуг.

«Поскольку эта конкуренция межбанковская и не очень хорошо отрегулирована со стороны ЦБ, допускалось хаотичное развитие этой сферы. Хорошо, что ЦБ вводит такие нормативы, унифицирует пространство внутри страны и создаёт условия, чтобы банковская система развивалась целиком», — считает Сильвестров.

В докладе ФАС также отмечалось, что отмены комиссии на внутрибанковские переводы обеспечит свободу перемещения денежных средств на финансовом рынке РФ и развитие системы безналичных платежей.

Сильвестров уверен, что в первую очередь принятие закона облегчит жизнь обычным гражданам, которые проводят переводы как физические лица. У юридических лиц кроме прямых переводов есть другие способы расчётов, а для многих физических лиц банковский перевод часто является единственным способом быстро передать деньги в другой регион, отмечает эксперт.

По его мнению, в первую очередь закон облегчит жизнь трудовым мигрантам, которые нередко делают переводы в другие регионы.

«Естественно, это создаст определённый стимул для людей», — заключил он.