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Без малого $200 млрд: Госдеп отчитался об объемах продажи оружия за год

09 ноября 2018, 05:09  •  54 • В мире
Госдепартамент США отчитался, что в 2018-м финансовом году увеличил продажи оружия за границу, а общая сумма сделок составила почти 200 млрд долларов.
США отчитались, что в 2018 финансовом году за границу было продано вооружений почти на 200 млрд долларов. Следующий год для американского ВПК будет еще более прибыльным - только сделка с Саудовской Аравией принесет США более 100 млрд долларов.
Об уровне продажи вооружений за границу отчитался Госдепартамент США. По его данным рост продаж составил 13%, а общая сумма немного не дотянула до 200 млрд и составила 192,3 млрд долларов.
Следующий год обещает быть еще более «урожайным». Одна сделка с Саудовской Аравией принесет США 110 млрд долларов. Ради нее США даже закрыли глаза на бесчеловечные пытки и убийства оппозиционных журналистов в стране.
«За последний финансовый год зарегистрирован рост экспорта оружия на 13% - до $192,3 млрд, были созданы тысячи рабочих мест в США. Рост наблюдается как в количестве сделок между правительствами, так и в продаже оружия и военной техники американскими компаниями», — сообщили в ведомстве, слова приводит ТАСС.

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