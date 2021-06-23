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Без лишних церемоний: Россия прямо заявила США о рисках в Чёрном море

23 июня 2021, 09:50  •  159 • Политика
Россия не стала церемониться с США в преддверии американо-украинских учений Sea Breeze. Дипломаты прямо заявили о рисках в Чёрном море.
Посольство России в США отмечает, что анонсированные учения не способствуют основам безопасности в Чёрном море и повышают риски непреднамеренных инцидентов.
"Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе", - заявили в посольстве.
В ведомстве добавили, что подобные учения потворствуют и без того милитаристским настроениям Украины.
Напомним, в пресс-службе 6-го флота ВМС США сообщили об участии в проводимых совместно с Украиной учениях Sea Breeze 2021, которые начнутся на следующей неделе в регионе Чёрного моря.
Как уточнили в Госдепе США, целью учений является повышение оперативной совместимости и укрепление морской безопасности в регионе.
Отметим, что в манёврах у границ России НАТО планирует задействовать около 40 боевых кораблей. В учениях примут участие союзники США и страны-партнёры.

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