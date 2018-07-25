Без лишнего шума: какие страны Вашингтон не будет «наказывать» за покупку российского оружия

В американском конгрессе решили не применять к Индии, Индонезии и Вьетнаму закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Эти три страны смогут покупать оружие у России, не опасаясь ограничительных мер со стороны Соединённых Штатов. При этом против Турции — союзника США по НАТО — ограничения могут начать действовать. По мнению экспертов, осторожная политика Вашингтона на азиатско-тихоокеанском направлении связана с работой по созданию в регионе коалиции против Китая — ведь Пекин, как и Москва, воспринимается американской стороной в качестве противника. Об избирательной политике Белого дома — в материале RT.

Согласованный накануне конгрессом проект оборонного бюджета США предполагает неприменение закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) в отношении трёх стран — Индии, Индонезии и Вьетнама.

Для Турции, одного из крупнейших партнёров США в рамках НАТО, подобного исключения не предусмотрено. Больше всего американских конгрессменов возмутил тот факт, что турецкие власти не стали отказываться от контракта на поставку российских ЗРК С-400. Как заявляла ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, с помощью этого договора Россия якобы пытается «переманить» Анкару на свою сторону.

По мнению военного эксперта, директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, сейчас сложно прогнозировать, как будет дальше развиваться ситуация с Турцией.

«Отказ от поставок С-400 стал бы для Анкары колоссальной «потерей лица». От сотрудничества с Вашингтоном турки уйти тоже не могут. Поэтому, скорее всего, Турция и США будут искать какой-то компромисс», — предположил Пухов в интервью RT.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что причина готовящихся в адрес Турции санкций лежит в политической плоскости.

«Турция проводит крайне субъектную политику и показывает, что не намерена следовать в американском фарватере. США считают, что должны реагировать на такую политику Турции, чтобы другим членам НАТО не пришло в голову последовать её примеру», — пояснил Брутер в беседе с RT.

Смета доминирования

Впрочем, окончательное решение о введении США санкций против стран-импортёров вооружений пока не принято. Накануне сенат и палата представителей США лишь согласовали основные параметры оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября. Чтобы документ получил юридическую силу, его должен одобрить конгресс, а затем подписать президент.

Помимо положений о санкциях, в проекте оборонного бюджета на 2019 год продолжается тенденция на увеличение военных расходов — в следующем году на эти нужды планируется выделить на $17 млрд больше, чем в 2018 году — $717 млрд. На необходимости нарастить военный бюджет Дональд Трамп настаивал ещё во время своей предвыборной кампании.

Кроме того, в следующем году планируется увеличить численность вооружённых сил США — наземные силы получат подкрепление в лице 4000 военнослужащих, такое же пополнение ожидает ВВС. Военный флот планируется укрепить за счёт 7500 моряков дополнительно. Параллельно собираются расширить техническое оснащение армии — будут построены две новые подлодки типа «Вирджиния», а также один новый авианосец. Всего с американских верфей в следующем году должны сойти 13 военных судов. В планы также заложено строительство 77 истребителей пятого поколения F-35.

Продолжится модернизация армии — например, $17,7 млрд предлагается направить на ремонт и замену изношенной армейской техники, ещё около $23 млрд — на восстановление и ремонт зданий, находящихся на балансе оборонного ведомства и другой инфраструктуры. $40,8 млрд будет направлено на то, чтобы «преодолеть кризис» военной авиации. Зарплаты военнослужащих предлагается проиндексировать в следующем году на 2,6%.

Здание Капитолия в Вашингтоне © Lucas Jackson

Reuters

Особое внимание законодатели уделили противостоянию с Россией и КНР — это остаётся ключевым стратегическим приоритетом Штатов. Москва, по мнению конгрессменов, пытается разбить единство НАТО, чтобы изменить ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке в свою пользу.

Среди инициатив, нацеленных на противостояние России, — увеличение финансирования европейской программы сдерживания European Deterrence Initiative до $6,3 млрд. Также планируется дальнейшее наращивание контингента ВС США в Европе. Напомним, объемы военной программы European Deterrence Initiative растут на протяжении последних лет — в 2017 году на эти цели было выделено $3,4 млрд, в 2018 — $4,8 млрд.

В целом проект бюджета продолжает курс, взятый в прошлом году администрацией Дональда Трампа, — целью является наращивание военно-политического влияния США.

Удар по своим

Однако прямое давление, которым Вашингтон злоупотребляет по отношению к суверенным государствам, может подорвать доверие союзников к США, считают эксперты.

Напомним, возможность введения США санкций против иностранных государств за военно-техническое сотрудничество с Москвой предусмотрена законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA). Закон вступил в силу в январе текущего года, но на практике пока не применялся — в Вашингтоне посчитали, что для достижения нужного эффекта будет достаточно одной угрозы санкций со стороны США. Довольно быстро CAATSA превратился в ещё один предмет внутриполитических спекуляций. 1 июля лидер фракции демократов в Сенате Чак Шумер потребовал лишить Белый дом права делать исключения для каких-то стран в рамках CAATSA. Сенатор связал эту инициативу с переговорами Дональда Трампа и Владимира Путина — по мнению Шумера, итоги саммита стали «оскорблением» для американского народа, поэтому республиканцы и демократы должны объединиться для противостояния президентской администрации.

Лидер фракции демократов в Сенате Чак Шумер © Joshua Roberts

Reuters

Помимо Турции, под санкции могут попасть и другие партнёры США — например, королевства Персидского залива. Саудовская Аравия импортирует вооружения как американского, так и российского производства, и будет поставлена перед неприятным выбором. Вряд ли понравится новая политика Вашингтона и Багдаду — Ирак закупает у России бронетехнику, транспортные вертолёты и другие виды вооружений.

Следует отметить, что в Пентагоне выступают против неизбирательных ограничений. Ранее глава оборонного ведомства Джеймс Мэттис призывал не выводить Анкару из программы поставок истребителей F-35. Он пояснил, что это может нанести удар по международной цепочке поставок комплектующих, ведь Турция является не только импортёром истребителей, но также участвует в работах по разработке и созданию F-35.

Однако конгресс не стал прислушиваться к этим доводам, продемонстрировав жёсткий подход именно к тем странам, которые отдают предпочтение поставкам оружия из США, а не из России. Например, 56% иракского импорта вооружений приходится именно на американскую продукцию, и только 22% покрывается контрактами с Москвой. Кувейт покупает у США 88% вооружений, а у России — порядка 3%. Такую статистику представил ранее Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).

По мнению Пухова, если США всё же заблокируют передачу туркам F-35, это не только станет прямым нарушением и собственных обязательств, и турецкого суверенитета, но также произведёт крайне негативное впечатление на других импортёров.

«Шансы продать F-35 странам, не относящимся к ближайшим союзникам американцев, вроде Великобритании, снизятся до нуля. В США должны понимать, что такой шаг будет иметь долгосрочные и отрицательные последствия для экспорта американской авиатехники», — добавил эксперт.

Полезная дистанция

Оружейный импорт Индии на 62% обеспечен контрактами с Москвой, продукция ВПК РФ пользуется большим спросом и со стороны Вьетнама — на Ханой приходится 11% всех зарубежных поставок российского оружия. Ещё один крупный импортёр оборонной продукции — Индонезия. В частности, Джакарта присматривается к российским субмаринам проекта 636 «Варшавянка», об этом ранее рассказал директор «Ростеха» по международному сотрудничеству Виктор Кладов. Недавно между странами был подписан контракт на поставку истребителей поколения 4++ Су-35. Самолёты заменят устаревшие американские истребители F-5 Tiger, стоявшие на вооружении индонезийских ВВС с 1980 года.

Как рассказал журналистам Владимир Кожин, занимавший ранее пост помощника президента РФ по военно-техническому сотрудничеству, США предпринимали усилия, чтобы сорвать этот контракт. Не оставляет Вашингтон и попыток вытеснить Россию с индийского рынка: особую озабоченность американской стороны вызывают планы Нью-Дели приобрести у Москвы ЗРК С-400. Как заявил ранее глава комитета палаты представителей США по вооруженным силам Уильям Торнберри, этот контракт осложнит американо-индийское сотрудничество.

Военнослужащие армии Индии © Mukesh Gupta

Reuters

Однако от прямого давления на эти страны Вашингтон всё же воздерживается. Причины очень простые, говорят эксперты. Дело в том, что сейчас усилия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе нацелены на сколачивание коалиции против Китая — ведь Пекин, как и Москва, воспринимается американской стороной в качестве противника.

«Большая часть вооружений Индии и Вьетнама — советского и российского производства, которые нужно не только пополнять, но и обслуживать. И эти страны просто не смогли бы выполнить требования американской стороны, это подорвало бы их боеспособность. Да и не стали бы выполнять — например, в Индии очень сильны антиамериканские настроения, и попытки давления со стороны США нанесли бы серьёзный удар по американо-индийским отношениям. Это понимают даже болтливые и безответственные сенаторы», — пояснил Пухов.

Эксперт подчеркнул, что все три страны, получившие «льготы», проводят полностью независимую политику.

Похожей точки зрения придерживается и Брутер. По мнению эксперта, даже когда заявления Вашингтона звучат крайне радикально, за ними всегда скрывается расчёт. Сейчас США не хотят давить на Индонезию, Индию и Вьетнам из опасения, что последние вовсе откажутся от сотрудничества. Индия придерживается многовекторного курса, так же, как и Вьетнам, они стараются выдерживать дистанцию как с Россией, так и с США. И, скорее всего, ситуация с антитурецкими санкциями удержит эти страны от чрезмерного сближения с Вашингтоном.

«Что касается Индонезии, то Джакарта в последнее время довольно далеко отошла от США и пытается сблизиться с Россией. Но эта страна не потерпит никаких попыток надавить на неё. При этом, Индонезия — региональный гигант, не поддерживая с ней отношений, невозможно действовать в юго-восточной Азии. В США прекрасно понимают, когда и с кем вести себя агрессивно можно, а с кем такая политика не даст никаких результатов», — подвёл итог Брутер.