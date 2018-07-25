«Без «Лидера» не обойтись»: на что будет способен российский эсминец нового поколения

Перспективный российский эсминец «Лидер» может стать «самым вооружённым» кораблём в мире, сообщает американский портал Military Watch. Будущий эскадренный миноносец должен получить новейшие комплексы ПВО и гиперзвуковые ракеты, способные преодолевать любую систему ПРО. Как полагает издание, по своим возможностям «Лидер» превзойдёт всех зарубежных конкурентов. По мнению экспертов, ввод в эксплуатацию подобных кораблей заметно усилит ВМФ. Предполагается, что реализация проекта начнётся после 2020 года. Чем уникален российский эсминец, выяснял RT.

Военно-морской флот РФ заметно увеличит боевую мощь после поступления на вооружение эскадренных миноносцев проекта 23560 «Лидер» (в западной терминологии — «Шквал»), говорится в публикации американского портала Military Watch. Издание утверждает, что российские эсминцы станут «самыми серьёзно вооружёнными» кораблями в мире.

«Корабли «Шквал» планируется ввести в эксплуатацию в 2020-х годах. Технологии, которые будут реализованы в этом проекте, вполне могут сделать эти эсминцы одними из самых боеспособных кораблей в своём классе», — отмечают авторы материала.

Сообщается, что с большой вероятностью «Лидер» получит современное ударное вооружение — комплексы «Калибр» и гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон». Также арсенал «Лидера» могут пополнить модифицированные ракеты, которые используются в новейшем авиационном комплексе «Кинжал».

Зенитный ракетно-пушечный комплекс морского базирования «Панцирь-МЕ»

© Ростех

От атаки авиации и ракет противника корабль будут защищать морские версии новейших зенитных комплексов С-500, С-350, «Панцирь» и система «Полимент-Редут», которая разрабатывается ЦКБ «Алмаз» специально для кораблей нового поколения.

Главная особенность «Лидера» — около 200 вертикальных пусковых установок «для различных типов вооружений, включая противокорабельные, подводные и противовоздушные».

Как полагает Military Watch, разработка проекта 23560 отражает стремление военного руководства РФ частично восстановить потерянную после распада СССР мощь ВМФ и обновить флот, выполняющий задачи в дальней (океанской) морской зоне.

Сочетание универсальности и мощи

«Лидер» — первый проект эскадренного миноносца в новейшей истории России. Эсминцы призваны прийти на смену крупным кораблям первого ранга (водоизмещением свыше 5 тыс. т), которые были построены в советские годы.

В перспективе «Лидер» должен заменить атомные крейсера проекта 1144 («Адмирал Нахимов», «Пётр Великий») и проекта 1164 («Москва», ««Маршал Устинов», «Варяг»), миноносцы проекта 956 («Быстрый», «Настойчивый», «Адмирал Ушаков») и противолодочные корабли проекта 1155.

Эсминец проекта 23560 является детищем АО «Северное проектно-конструкторского бюро» (СПКБ, Санкт-Петербург). Водоизмещение корабля составит свыше 10 тыс. т (в СМИ можно встретить данные о 15 и 18 тыс. т), длина — около 200 м, ширина — 20 м.

«Лидер» будет оснащён атомной силовой установкой, которая позволит увеличить автономность нахождения в море до 90 суток. Максимальная скорость корабля составит 30 узлов.

Помимо грозных ракетных комплексов, арсенал эсминца будет включать 130-мм артиллерийские установки А-192 и торпедные аппараты СМ-588. На палубе и в ангаре «Лидера» сможет разместиться несколько вертолётов Ка-27 или Ка-32.

«Корабли проекта 23560 позволят ВМФ выполнять широчайший спектр задач в дальней морской зоне, то есть за тысячи миль от пунктов базирования. Прежде всего, речь идёт о боевом дежурстве на океанских просторах и о сопровождении авианосцев», — пояснил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

По его мнению, «Лидер» станет многоцелевым кораблём, способным выполнять различные миссий ВМФ, включая демонстрацию силы. Как считает эксперт, опыт ВМС США и западных государств свидетельствует о высокой эффективности эскадренных миноносцев в классе кораблей первого ранга.

Ракетный крейсер первого ранга «Москва» на параде в честь Дня ВМФ, Севастополь, 2017 год

© Василий Батанов / РИА Новости

«Крейсера потихоньку уходят в прошлое, а фрегаты по своим возможностям всё же не дотягивают до эсминцев, которых выгодно отличает универсальность в сочетании с более серьёзной боевой мощью», — добавил Корнев.

«Усилят возможности ВМФ»

В западных СМИ можно встретить точку зрения о том, что ВМФ начнёт получать «Лидер» в 2020-х годах, однако конкретная информация о планах по реализации проекта отсутствует.

20 июня 2018 года заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что «в ближайшее время начнётся разработка технического решения», а после 2020 года — строительство эсминцев.

В проекте Стратегии развития судостроительной промышленности Минпромторга РФ говорится о том, что строительство кораблей дальней морской зоны может быть отложено до 2035 года из-за нехватки бюджетных средств. Правда, заморозка проектов для ВМФ заложена в консервативный сценарий, который предполагает замедление темпов роста экономики страны.

«Столь крупных надводных кораблей Россия ещё не строила. Очевидно, что проект 23560 потребует значительных финансовых вложений. Поэтому привязка к общему состоянию экономики — отнюдь не случайна. Тем не менее, я убеждён, что перспективные эсминцы обязательно будут строиться», — заявил Корнев.

На текущий момент специалисты Северного ПКБ подготовили эскиз и аванпроект «Лидера». Техническое проектирование эсминца начнётся после 2020 года.

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что власти РФ связывают реализацию проекта 23560 с анонсированными летом 2017 года планами по строительству двух вертолётоносцев типа «Прибой» и атомного авианосца проекта 23000 «Шторм». Строительство эсминцев стартует после закладки этих авианесущих кораблей.

Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»

© Пресс-служба Северного флота / РИА Новости

Корнев считает, что срок закладки головного миноносца проекта 23560 может сдвинуться на середину 2020-х. По его мнению, в зависимости от объёма финансирования российские предприятия могут развернуть масштабное строительство «Лидеров» в рамках новой Госпрограммы вооружения (нынешняя ГПВ рассчитана на период до 2025—2027 годов).