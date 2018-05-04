Без ленточек, но с «Джавелинами»: хроники украинской смуты

НЕХАЙ ЩАСТИТЬ

Оказывается, в природе еще есть граждане России, у которых нынешние украинские власти и свидомые патриоты не отбили охоту к поездкам на Незалежную. Но этот недостаток быстро исправляют силовые структуры Украины. Так, буквально на днях, украинские пограничники завернули восвояси мужчину и женщину, прилетевших в Киев из Минска, и выдворили с территории своей страны.

Россияне озаботиолись всем: и приглашением, и необходимой для проживания суммой, и даже обратным билетом. Поводом для их недопуска на Украину и депортации стали георгиевские (гвардейские) ленточки, повязанные на багажные чемоданы. На требование снять ленты с багажа оба ответили отказом. И пограничники просто не пропустили их через погранпункт аэропорта «Борисполь».

Оценивая произошедшее с формальных позиций, не произошло ничего чрезвычайного - в прошлом году на Украине вступил в силу закон, запрещающий изготовление и пропаганду такой символики. И, кто знает, может быть, пограничники уберегли этих россиян от гораздо больших неприятностей. Но тот факт, что в стране, уроженцы которой, когда она была союзной республикой, находясь в составе СССР, в рядах Советской Армии вместе с другими воевали против немецко-фашистских захватчиков, символ гордости этой Победы и доблести Советской Армии оказался под запретом - сам по себе чудовищен. И, как это ни выглядит удивительно, сообщивший об этом официальный представитель Погранслужбы Украины Олег Слободян, озаглавил свое сообщение «Нехай щастить!». Что можно перевести, как «Нечего ездить!»

Кто знает, может уже через пару лет при въезде на Украину надо будет «зиговать» или петь гимн Украины? Ну а почему бы нам в таком случае не ввести для приезжающих из Украины короткий тест из двух вопросов. Первый - кто такой Бандера? А второй - Крым чей? И фиксировать ответ в письменном виде.

АМЕРИКА УКРАИНЕ ПОСТАВИЛА «ДЖАВЕЛИНЫ»

Многочисленные заявления украинских официальных лиц и сливы американских источников, что США все же поставили ПТРК «Джавелин» Украине, подтвердила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт. Вот только оказалось, если верить ее словам, что на территории Незалежной ПТРК находятся с начала апреля.

Напомним, Вашингтон обещал Киеву поставить 37 комплексов и 210 ракет к ним на общую сумму 47 млн долларов. При этом, в США и Киеве дудят в разные дудки: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что это оружие не будет использовано в Донбассе, а Порошенко публично заверил украинцев, что «Джавелины» будут использоваться против «российской агрессии». И тут надо верить, скорее Порошенко, поскольку американские официальные лица очень удивлялись, когда поставленные ими вооружения «умеренным террористам» в Сирии, вдруг обнаруживались у формирований запрещенного в России движения ИГИЛ.

Впрочем, даже если американцы поставили весь оговоренный с Киевом объем, а сведения о количестве комплексов не разглашаются, этого количества противотанковых установок явно недостаточно, чтобы оказать влияние на ход боевых действий в случае их возникновения.

Настораживает и то обстоятельство, что творящие, как молитву, заклинания «вот привезут «Джавелины», тогда покажем» Порошенко и его окружение молчали, как рыба об лед, с начала апреля, а сам Петр Алексеевич даже ни разу не сфотографировался с новым оружием.

Вряд ли, конечно, их складировали на тех складах боеприпасов в Балаклее, которые уже традиционно загорелись на днях, но в ситуации с Украиной я бы не стал исключать никаких версий. Правда, в этом случае, Вашингтон никогда не поставит Киеву «Стингеры», о которых украинские военные начали «плакать» после поставки «Джавелинов». Ну а что? Чем ассортимент предлагаемых на продажу вооружений больше, тем легче и за большие деньги их можно «впарить» покупателю.