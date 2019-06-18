Без лекарств и медпомощи: Правозащитники из-за внезапной смерти Мурси требуют проверить условия лечения в тюрьме

Экс-президент Египта скончался от сердечного приступа в судебном зале заседаний сразу после слушаний дела о шпионаже. Он произнес речь, побледнел и потерял сознание.

Помимо шпионажа Мурси и его сторонникам вменялись организация беспорядков с привлечением иностранных исламистских ресурсов, штурм тюрем, покушения на убийство сотрудников МВД.

Мурси сначала был приговорен к смертной казни, но приговор отменили, и дело отправили на повторное расследование.

Внезапная смерть бывшего лидера Египта заставила его сторонников потребовать провести расследование и выяснить причины смерти. Мурси страдал диабетом. И появилась информация, что ему не давали лекарства и лишали медпомощи. В частности, об этом сказал депутат Консервативной партии Криспин Блант. Он потребовал "оценить условия лечения Мурси в тюрьме", передает телеканал "360".

Правление Мурси в Египте было неоднозначным. В кресло лидера он сел после событий" арабской весны" в 2012 году. Но через год его отстранили от власти.

Западные СМИ напомнили, что за год своего правления Мохаммед Мурси лишил суды права распускать верхнюю палату парламента, издавал "любые декреты ради защиты революции", которые никто не мог оспорить, а губернатором Луксора назначил причастного к организации крупного теракта сторонника.

Мурси был исламистом. И армия не хотела этого принимать.

"За ним стояла идеология радикального ислама, замаскированная под демократию, - высказывает свое мнение бывший американский разведчик, офицер подразделения психологических операций армии США Скотт Беннетт. - Было очевидно, что его правление не продлится долго".

Тем не менее мировые политики выражают свои соболезнования. Президент Турции Реджеп Эрдоган в своем сообщение сказал, что мусульмане будут помнить Мурси за его достойную борьбу до самого конца.

Власти Египта сейчас отказываются выдать тело Мурси для захоронения в его родном городе в провинции Шаркия.