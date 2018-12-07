«Без ледокольного флота не обойтись»: Артур Чилингаров — о позициях РФ в Арктике и развитии Севморпути

России необходим ледокольный флот, который обеспечит выполнение разноплановых задач в Арктике. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил первый вице-президент Русского географического общества, президент Ассоциации полярников Артур Чилингаров. Беседа состоялась на полях VIII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», проходящего в Санкт-Петербурге. По мнению учёного, особое внимание следует уделить разработке глубоководных аппаратов для подлёдных исследований. Чилингаров подчеркнул, что Россия обладает серьёзными возможностями и влиянием в регионе.

— Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» проходит уже в восьмой раз. Изменились ли за эти годы состав участников и задачи этого мероприятия?

— Здесь в основном собираются волонтёры, те, кто любит Арктику, кто готов там жить, работать, организовывать экспедиции. Могу сказать, что этот форум подталкивает к решению определённых задач. Здесь осуществляется обмен мнениями, который позволяет идти дальше в освоении Арктики.

— Удаётся ли оперативно решать задачи, которые возникают в этом сложном регионе? Ведь закон об арктической зоне не принят до сих пор.

— Все эти вопросы требуют крайне щепетильного отношения, они очень непростые. Во-первых, необходимо чётко определять границы арктической зоны. Например, действующий закон о компенсациях и гарантиях для лиц, работающих на Крайнем Севере, даёт определённые привилегии. Что касается нового закона, то, я думаю, он скоро будет принят. Он очень нужен тем, кто живёт и работает в Арктике. Их надо социально защитить. Но здесь обязательно должно быть коллегиальное решение и общественное обсуждение.

— Россия сейчас строит атомные ледоколы нового поколения. Это пять кораблей, которые смогут работать эффективно и на глубокой воде, и в устьях сибирских рек, а также три уникальных корабля, которые станут самыми мощными в мире. Всего восемь атомных судов в разработке. Этого достаточно, чтобы обеспечить круглогодичную навигацию?

— Я рад, что мы дожили до того момента, когда правительство так интересуется Арктикой. Вырастают мощные проекты, которым нужен ледокольный флот — без него России не обойтись. Также есть такое направление, как транспортировка айсбергов. И для решения этого вопроса нужно разработать способы и средства, чтобы защитить нефтегазовые вышки. Поэтому, конечно, необходим флот, способный выполнять разноплановые задачи. Кто-то говорит, что скоро растает Арктика. Но при нашей жизни этого не произойдёт.

— Может ли Россия эффективно осваивать этот суровый регион своими силами?

— Мы открыты для международного сотрудничества, мы готовы развивать инвестиционные проекты. Но при условии, что всё это не окажет негативного влияния на нашу безопасность. Потому что Северный морской путь — национальная транспортная магистраль, где действуют свои законы, обеспечивающие безопасность прохождения по этой трассе для всех, кто пользуется этим маршрутом.

К тому же нужно учитывать, что Севморпуть — это не просто ледокольный флот. Там целый комплекс: гидрографическое обеспечение плавания, гидрометеорологическое обеспечение, изучение льдов — всё, что связано с плаванием в высоких широтах. И в последние годы существования СССР обо всём этом забыли. Но сейчас идёт процесс восстановления.

— Как вы оцениваете решение правительства передать «Росатомфлоту» полномочия оператора Северного морского пути?

— Думаю, что было принято правильное решение. Севморпуть попал в хорошие руки. «Росатом» — мощная структура, которая содержит атомный флот — основной инструмент обеспечения безопасности плавания по трассе Северного морского пути.

— Вы — один из немногих, кто с Арктикой на «ты». Вы возглавляли множество важнейших экспедиций, знаете регион лучше, чем многие другие. Как вы считаете, какой техники не хватает России для дальнейшего успешного освоения Арктики?

— Наша страна — великая морская и полярная держава. Мы опускались на 4,5 км вглубь Северного Ледовитого океана. Но думаю, что нам дополнительно необходимы глубоководные и сверхглубоководные аппараты, которые могли бы способствовать развитию подлёдных исследований и обеспечивали бы нашу безопасность.

Атомный ледокол «50 лет Победы» в Северном Ледовитом океане

© Алексей Филиппов/РИА Новости

— Такая техника уже разрабатывается сейчас?

— Думаю, да. К тому же мы с Фёдором Конюховым заявили, что хотим построить аппарат. Конечно, это не так просто. Ищем спонсоров и технологии, которые обеспечили бы безопасное погружение на глубину 11 км и возвращение оттуда. У всех же на уме Марианская впадина. Наши союзники, китайцы, сейчас уже строят подобные аппараты, в том числе и обитаемые.

— Реализация таких сложных проектов возможна только при взаимодействии с коллегами?

— Каждый такой проект должен иметь чёткую цель. Если, например, ты используешь государственные средства для строительства дорогостоящего сложного аппарата, а потом получается, что всё это предназначалось для развлечения туристов, то это значит, что все усилия пошли прахом. Поэтому в форуме в последнее время участвуют представители академии наук и большая группа от Министерства обороны. Все они внимательно слушают спикеров, потому что присутствующие здесь буквально одержимы новыми идеями.

— На какой стадии находится проект новой исследовательской плавучей платформы «Северный полюс»?

— В разработке. Чтобы получить необходимый для этого проекта опыт, мы предложили вморозить ледокол в лёд и выполнить работы, связанные с его дрейфом. На нём же есть возможность проживания, а лёд везде одинаковый. Мы уже заручились поддержкой Министерства природных ресурсов и экологии России, председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Трутнева. Но надо ещё находить средства. К тому же европейцы в 2020-м также намерены вморозить ледокол, который бы дрейфовал по Северному Ледовитому океану, собирая информацию. Поэтому тут ещё возникает политический вопрос.

— Кто противостоит России в развитии Северного морского пути? И есть ли у нас надёжные союзники?

— Канадцы были недовольны, что я погрузился на дно Ледовитого океана и поставил флаг. Я в ответ сказал: «Место есть — ставьте свой флаг рядом». Но я почти уверен: собратьев мы не найдём. Однако американский клуб исследователей как-то пригласил нас к себе после погружения. И когда мы пришли, они попросили всех встать, чтобы нас поприветствовать. И сказали: «Это первые люди, которые видели дно Ледовитого океана». Мы гордимся этим. Спасибо.

Артур Чилингаров

© RT

— Способна ли Россия сохранить текущие лидерские позиции в Арктике?

— Что касается Ледовитого океана, то мы изучили его настолько, что можем в течение нескольких суток оказать любую помощь в этом регионе всем, кто в ней нуждается. У нас очень серьёзное влияние и не менее серьёзные возможности. К России всегда обращаются за помощью.

— Сейчас всех волнует экологический аспект освоения Арктики. Как обстоят дела с утилизацией отходов и другими видами загрязнений?

— Этот вопрос жёстко контролируют и правительство, и президент. Наш атомный флот экологически чистый. Поэтому нам не нужен никакой Greenpeace.

— Научную экспедицию на дрейфующую станцию «Северный полюс» в чём-то можно сравнить с экспедицией на МКС. Полярники и космонавты вынуждены преодолевать колоссальные трудности за время своих миссий. Как вы считаете, можно ли полученный при освоении Арктики опыт использовать в будущем в освоении космоса?

— Юрий Сенкевич, который был моим близким другом и который собирался в экспедицию на «Мир», проходил акклиматизацию в Антарктиде, на станции «Восток», где среднегодовая температура -55 °С. И он выполнял там задание Института космической медицины. Опыт, полученный в суровых условиях, на высоте, при низких температурах, в замкнутом помещении, используется и использовался в рекомендациях для космонавтов.

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