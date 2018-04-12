Без ковбойских методов: почему у антиасадовской коалиции не получилось выступить единым фронтом

Страны Запада говорят о необходимости наказать виновника предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума. Ответственным за неё уже назначили Башара Асада. Однако в отличие от США, которые заявляют о готовности ударить по военным объектам САР, традиционные союзники Вашингтона Великобритания и Франция не демонстрируют непоколебимой решимости. Эксперты полагают, что отсутствие единства в стане антиасадовской коалиции объясняется присутствием на территории Сирии российских войск. Удастся ли Соединённым Штатам и их сторонникам выступить единым фронтом против Асада, выяснял RT.

США и ряд их союзников настаивают на том, что виновника предполагаемого применения химического оружия в сирийском городе Дума необходимо наказать. Соответствующие заявления сделали лидеры ряда государств. Так, 11 апреля на эту тему высказалась министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп. Она обещала «полностью поддержать» авиаудары Соединённых Штатов в ответ на «применение» химического оружия, правда, в чём именно будет выражаться эта поддержка, глава австралийского правительства не уточнила.

Тон милитаристскому настрою Запада задали США. В вторник 10 марта вечером стало известно, что Дональд Трамп отказался от латиноамериканского турне из-за событий на Ближнем Востоке. Позднее газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что президент США со своими советниками обсудил несколько вариантов нанесения ударов по сирийской территории, один из которых предусматривает бомбардировку нескольких объектов в течение «более чем одного дня».

Проявили осторожность

В отличие от своего американского коллеги президент Франции Эммануэль Макрон не стал менять рабочий график. Ещё во вторник официальный представитель правительства Пятой республики Бенжамин Грево сообщил, что отмена поездки в Москву, которая намечена на май месяц, «пока не обсуждается».

11 апреля французский президент встретился в Париже с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. На итоговой пресс-конференции Макрон подчеркнул, что авиаудары в ответ на события в Думе не затронут объекты союзников сирийского президента Башара Асада.

«Наше решение не будет касаться союзников сирийского режима или ударов по кому-либо, кроме химических объектов режима», — сказал он.

Также президент Франции подчеркнул, что выступает против дальнейшей эскалации конфликта. Он добавил, что примет решение в связи с ситуацией в Сирии в ближайшие дни.

Не стала делать громогласных заявлений по поводу ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Как пишет газета The Times, для принятия дальнейшего решения главе правительства Соединённого Королевства «необходимы доказательства» применения боевых газов.

«Мэй заявила президенту Трампу, что Великобритании нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, которую осуществил режим Асада, прежде чем присоединиться к военному удару по Сирии», — пишет издание.

Ещё до предполагаемой атаки с помощью отравляющих веществ Минобороны РФ заявило, что российские военные будут сбивать ракеты, выпущенные по сирийским объектам. После сообщений о возможных действиях против официального Дамаска аналогичное заявление сделал и посол РФ в Ливане Александр Засыпкин.

«Если последует удар со стороны Америки, то (её) ракеты будут перехватываться, и даже источники их запуска будут поражаться», — сказал он в интервью местному телеканалу «Аль-Манар».

Дипломат подчеркнул, что подобное развитие событий «необходимо исключить, и что Россия готова к переговорам».

Прокомментировал ситуацию в сирийской Думе и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация весьма напряжённая вокруг Сирии. Вы знаете разногласия по сюжету с якобы имевшим место использованием химического оружия в Сирии. Россия категорически с этим не согласна и выступает действительно за беспристрастное и объективное расследование перед тем, как делать какие-то суждения и выносить какие-то вердикты», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле надеются, что стороны будут избегать шагов, «которые: а) ничем не спровоцированы и б) будут только усугублять ситуацию».

Заявление о том, что Россия будет защищать своих союзников на сирийской территории прокомментировал 11 апреля и президент США.

Дональд Трамп

Reuters

© Yuri Gripas

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что ракеты полетят — новые, «умные», классные! Нечего иметь дело с Животным-Душегубом, которое травит свой народ газом и получает от этого удовольствие!», — написал Дональд Трамп в своём Twitter.

Впрочем, через 40 минут американский лидер сделал ещё одну записать в микроблоге, которая была более взвешенной и миролюбивой.

«Отношения с Россией у нас хуже, чем когда-либо. Хуже даже, чем во времена холодной войны. Причин этому нет. России нужно, чтобы мы помогли ей с экономикой, а это совсем несложно. Нам нужно также, чтобы все страны работали сообща. Остановим гонку вооружений?», — говорится в посте американского лидера.

В поисках легитимности

В своей новейшей истории США никогда не участвовали в крупных военных конфликтах в одиночку, предпочитая действовать вместе с союзниками. Так, с августа 1990 по январь 1991 года американская армия совместно с вооруженными силами Франции, Великобритании, Канады и ряда арабских государств, в том числе Сирии, провела операцию «Щит пустыни» против иракской армии. С 24 марта по 10 июня 1999 года США вместе с союзниками по НАТО атаковали Югославию, заставив её руководство вывести войска и полицейские подразделения с территории Косово. В 2003 году США вновь вторглись в Ирак, на этот раз их целью было свержение режима Саддама Хусейна. В коалицию с Вашингтоном вошли тогда Великобритания, Австралия, Польша, Грузия, Украина, Нидерланды, Испания и Турция. Наконец, с марта по октябрь 2011 года США приняли участие в операции в Ливии. В этом американской стороне помогали их союзники по НАТО, а также ОАЭ, Иордания, Катар и Швеция.

Американский авианосец «Гарри Трумэн»

Reuters

© U.S. Navy

Опрошенные RT эксперты пояснили, что коалиция нужна Вашингтону для придания международной легитимности своим действиям.

«Военный потенциал Франции и Великобритании сам по себе американцам неинтересен. Просто ООН не даёт им легитимности для силовых действий, и тогда США создают такую модель, при котором некий легитимный Запад, представляющий мировое правительство, противопоставлен условным силам зла», — заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его словам, сейчас и британцы, и французы в меньшей степени заинтересованы в участии в бомбардировке объектов сирийской армии, чем США.

«И в Лондоне, и в Париже понимают, что это балансировка на грани войны с Россией, а воевать с вооруженными силами РФ там не горят желанием. При этом весьма вероятно, что Макарон тем не менее будет стремится помогать Трампу, так как считает, что участие в этой коалиции поднимет его рейтинг. А вот Мэй такая «стрельба от бедра» по-ковбойски явно не близка», — отметил Брутер.

Он добавил, что теоретически Трамп может рискнуть действовать в Сирии в одиночку, если создать коалицию против Асада не получится. Однако, добавил эксперт, в самих правящих кругах США также нет единства по поводу возможной военной операции американских войск в Сирии.

Главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев в беседе с RT высказал предположение, что твит Трампа о скорм запуске ракет по Сирии с угрозами в адрес России означает, что президент США «скорее готов, чем не готов» к началу операции.

«Это означает, что удар по всей видимости будет нанесён, но вопрос каким именно он будет. Возможно, это будет «косметическая бомбардировка», без серьёзных последствий для сирийских вооружённых сил, возможно, удары будут чувствительными, а возможно — и крайне серьёзными, нацеленными на полный подрыв боевых возможностей сирийской армии. В последнем случае это будет означать, что огнём будут затронуты и российские военные объекты в Сирии», — рассуждает Васильев.

Эксперт подчеркнул, что основные проблемы как раз заключаются в том, как будет созываться коалиция и какие последствия ожидают её участников.

«Например, сирийские и российские военные могут не тронуть американские корабли и самолёты, но уничтожить французскую или британскую военную технику. У РФ в этом плане есть некий маневр. А ни Франция, ни Великобритания не хотят втягиваться в военный конфликт с Россией, так как возможные потери военнослужащих армий этой страны чреваты отставками Мэй и Макрона или существенным подрывом их позиций внутри своих стран», — завил эксперт.