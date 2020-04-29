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Без кота и самоизоляция не та: "Путинский сибиряк" Мир попал в карантин
29 апреля 2020, 19:10 • 73 • В мире
Пушистый подарок Путина японскому губернатору - сибирский кот по кличке Мир - попал в вынужденный карантин. Его новый хозяин решил не рисковать здоровьем питомца и ограничил контакты котика с посторонними, поскольку в мире уже было отмечено несколько случаев заражения кошек COVID-19.
Губернатор японской префектуры Акита очень переживает за своего любимца - восьмикилограммового красавца-кота сибирской породы, подаренного ему несколько лет назад Владимиром Путиным. После того как стало известно о случаях заражения домашних животных коронавирусной инфекцией, чиновник решил посадить котика на самоизоляцию.
По словам Норихисе Сатакэ, пушистик Мир, которого в кругу семьи ласково называют Миру-бо, теперь общается только с самыми близкими. Губернатор выразил надежду на скорое окончание пандемии и победу над болезнью, которая, как выясняется, угрожает не только людям, но и животным.
Напомним, кот стал ответным подарком российского президента губернатору префектуры Акита, который преподнёс Путину щенка породы акита-ину. Котик, которого тут же окрестили Миром, прекрасно освоился в доме Норихисе Сатакэ - чиновник регулярно отчитывается перед журналистами о его состоянии и рассказывает, что животное уже понимает по-японски и вырос очень большим.
"Он стал огромный, уже восемь килограммов, и даже понимает японский", - делился несколько лет назад со СМИ губернатор. Сатакэ - большой любитель кошек, вместе с Миром их в его доме семь, но все прекрасно ладят между собой.
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