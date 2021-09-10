Без комментариев: Посол США пробыл в МИД России всего 20 минут

Посол США Джон Салливан был вызван в МИД России, но пробыл там всего 20 минут. Обошлось без комментариев для прессы.

Джон Салливан прибыл в Министерство иностранных дел России, но очень быстро его покинул. В здании он пробыл около 20 минут, а затем его автомобиль с дипломатическими номерами выехал за ворота.

У въезда на территорию МИД посла уже ждали представители СМИ. Однако обошлось без комментариев для прессы.

Причина вызова посла в дипведомство неизвестна. Информации о том, с кем он беседовал, нет.

В апреле 2021 года Джона Салливана уже вызывали в МИД, но тогда разговоры завершились его вылетом в США "для консультаций". Вернулся посол лишь спустя два месяца.

"Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надёжной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России", - прокомментировал тогда своё возвращение американский посол.