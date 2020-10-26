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Без клинических проявлений более чем у 27% пациентов: в России за сутки выявили 17 347 новых случаев COVID-19

26 октября 2020, 12:50  •  90 • В России
За последние сутки в России выявили 17 347 случаев COVID-19. В общей сложности в стране число зафиксированных случаев коронавируса достигло 1 531 224, выздоровели 1 146 096 пациентов, умерли 26 269 человек. Специалисты провели 57,8 млн тестов на выявление COVID-19. По сообщению оперштаба, у 27,7% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.
 
РИА Новости © Евгений Епанчинцев
 

За последние сутки в России выявлено 17 347 новых случаев коронавирусной инфекции. За предыдущие двое суток в стране число зафиксированных случаев COVID-19 составило 16 710 и 16 521. По сообщению оперштаба, у 27,7% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Общее число выявленных случаев COVID-19 с начала эпидемии в стране достигло 1 531 224, выздоровели 1 146 096 пациентов (74,85%), в том числе 7574 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 26 269 человек (1,72%). За последние сутки зарегистрировано 219 летальных исходов.

Наибольшее число новых заболевших коронавирусом за минувшие сутки было выявлено в Москве (5224), Санкт-Петербурге (715), Московской (499), Нижегородской (376) и Ростовской (312) областях.

Как указали в Департаменте здравоохранения столицы, за последние сутки в городе госпитализировали 959 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Отметим, что в Санкт-Петербурге с 26 октября вступили в силу новые ограничительные меры из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Так, в городе ужесточается масочный режим — без маски граждан не пустят в общественные места и транспорт.

Также работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы максимальное количество сотрудников. Кроме того, в Петербурге вводятся временные ограничения деятельности предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, баров и других). Эти заведения не смогут работать с 23:00 до 06:00.

Ограничения будут действовать до 29 ноября.

Проверка на COVID-19

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков рассказал о способах, которыми россияне могут проверить себя на коронавирус, подчеркнув, что прибегать к тестированию нужно в определённое время.

«Тесты абсолютно информативные. Всё зависит от дня болезни. Если человек только-только контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР. Берётся мазок, и мы смотрим, есть ли вирусная инфекция, очаги начала размножения, антигенный состав этого коронавируса», — сказал он в интервью радио Sputnik.

По его словам, ПЦР-тест следует делать в первые две недели болезни, а затем следует проверять себя на наличие антител в организме.

  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

«Сразу сдавать кровь на антитела бессмысленно и бесполезно абсолютно. Антитела начинают формироваться на седьмой — десятый день болезни», — добавил Тимаков.

Согласно информации Роспотребнадзора, на данный момент в стране проведено более 57,8 млн тестов на коронавирус. За сутки специалисты провели 476 тыс. тестов на выявление COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 354 тыс. человек.

«ЭпиВакКорона» и репродуктивное здоровье

Предварительные результаты исследования вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», свидетельствуют о её безопасности для репродуктивного здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, специалисты будут наблюдать привитых добровольцев на предмет любых потенциальных отклонений, связанных с репродуктивными функциями.

«Полный цикл исследований репродуктивной токсичности вакцины «ЭпиВакКорона» завершится в декабре 2020 года. В экспериментах на мышах и кроликах при одно- и двукратном введении не обнаружено токсического воздействия вакцины «ЭпиВакКорона» на структуру половых желёз. Эти данные указывают на соответствующую безопасность вакцины против нового коронавируса для людей», — приводит текст сообщения РИА Новости.

  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Роспотребнадзора

14 октября Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины против коронавируса, получившей название «ЭпиВакКорона». 16 октября первая партия препарата прошла контроль Росздравнадзора. Ожидается, что первая пострегистрационная серия вакцины будет выпущена в конце месяца.

Добавим, что 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Препарат, разработанный НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, получил название «Спутник V».

Кроме того, в ноябре может быть зарегистрирована третья российская вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная центром имени Чумакова РАН.

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