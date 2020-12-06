Без клинических проявлений более чем у 20%: в России выявили 29 039 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 29 039 новых случаев коронавируса, из них наибольшее число в Москве (7512), Санкт-Петербурге (3753) и Московской области (1295). По данным Роспотребнадзора, в стране было проведено свыше 79,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице планируется вакцинировать от COVID-19 около 6-7 млн человек.

В России за последние сутки выявили 29 039 новых случаев коронавируса, из них наибольшее число в Москве (7512), Санкт-Петербурге (3753) и Московской области (1295). Из общего числа выявленных новых случаев у 20,9% не было клинических проявлений болезни.

За это время выздоровели 21 342 человека, 457 пациентов скончались.

По данным Роспотребнадзора, в стране было проведено свыше 79,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, в том числе 545 тыс. — за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остаются 533 862 человека.

В оперативном штабе столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом отметили, что в Москве за минувшие сутки госпитализировано 1404 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах города находятся 462 человека.

В штабе уточнили, что 12,3% среди заболевших — дети, 40,6% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31% — от 46 до 65 лет, еще 11,9% — от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших — люди старше 80 лет.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 2 460 770, за всё время выздоровели 1 937 738 человек, 43 141 человек умер.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице планируется вакцинировать от COVID-19 около 6-7 млн человек.

«Мы должны вакцинировать на перспективу 6-7 млн. человек. И сразу такую машину не раскрутишь, поэтому необходимо постепенно раскручивать, заходить, отрабатывая механизмы и цифровой записи, и логистику движения холодовой цепи, доставку, хранение», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

AFP

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Градоначальник также уточнил, что власти Москвы не выводят из плановой помощи столичные клиники, но увеличивают мощности ранее созданных резервных госпиталей, их технологические и медицинские возможности.

Напомним, в субботу, 5 декабря в Москве начали работу 70 прививочных пунктов, организованных на базе городских поликлиник, в которых проводится вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

Записаться на прививку вакциной «Спутник V» могут представители групп риска — работники медицинских и образовательных учреждений, а также городских социальных служб в возрасте от 18 до 60 лет с прикреплением к городской поликлинике.

Собеседница RT, принявшая участие в вакцинации, отметила важность прививки от коронавируса для педагогов.

«Учителя — это та группа, которая работает с людьми и находится в зоне риска, поэтому, конечно, важно обезопасить своих учеников, их родителей, законных представителей, и близких людей, которые нас окружают», — рассказала она.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что ситуация с распространением коронавируса в России является достаточно стабильной, в стране, по его словам, не наблюдается значимого прироста заболевших. Глава ведомства подчеркнул, что при принятии решений о введении ограничительных мер в субъектах местные власти должны оценивать текущую эпидемиологическую обстановку.

«Мероприятия, ограничивающие передачу инфекционного процесса, должны вводиться локально в тех регионах, где идет рост заболеваемости», — приводит РИА Новости слова Михаила Мурашко.

Министр также напомнил, что приём антибиотиков для лечения COVID-19 с первых дней даёт осложнения, и призвал граждан следовать современным рекомендациям медиков при лечении заболевания.

«Эффективность терапии складывается из тех схем, которые предложены академическим сообществом», — подчеркнул министр.

В свою очередь помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов сообщил, что ведомство зарегистрировало предельную отпускную цену производителя на вакцину от коронавируса «Спутник V» — она составила 1942 рубля за два компонента. Он уточнил, что стоимость упаковок по пять двухкомпонентных наборов зафиксировали на уровне 9710 рублей.

Кузнецов напомнил, что правительство включило вакцину «Спутник V» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также отметил, что розничная продажа препарата не предусмотрена. Вакцинация для россиян остаётся бесплатной и добровольной, подчеркнул он.

Тем временем, глава Минздрава Михаил Мурашко накануне сообщил, что правительство продлило на январь выдачу бесплатных лекарств заразившихся коронавирусной инфекцией.

Ранее RT побывал на заводе BIOCAD в Санкт-Петербурге, на предприятии показали производство российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» на примере тестовой серии препарата. В августе Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса.

Как отмечали ранее в РФПИ, исследования продемонстрировали, что эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91,4% на 28-й день после первой инъекции, а на 42-й день превышает 95%.