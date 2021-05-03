Без казны виноватые: муниципалитеты спасут от штрафов за плохую работу

Органы местного самоуправления предлагают освободить от административных штрафов за невыполнение обязательств , например, в сфере пожарной безопасности и строительства. Такой законопроект (есть в распоряжении «Известий») группа сенаторов и депутатов от ЛДПР планирует внести в Госдуму в мае . Муниципалитеты регистрируются в качестве юрлиц, а в 2019 году в России приняли закон о штрафах за невыполнение исполнительного документа для них в размере до 3 млн рублей. По словам политиков, м естные чиновники зачастую не делают свою работу из-за нехватки бюджетных средств, поэтому крупный штраф не побудит администрации к исполнению решений суда . Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала эту тему «очень жизненной» и поручила сенаторам изучить вопрос . В Думе поддержали инициативу, отметив, что принятие документа не должно ослабить контроль за муниципалитетами.

Жизненная тема

В конце 2019 года был принят федеральный закон № 442 «О внесении изменений в КоАП» для ужесточения ответственности за невыполнение должником исполнительного документа . Так, для юридических лиц ввели административные штрафы от 1 до 3 млн рублей, а также требование приостановить работу на срок до 90 суток. Предполагалось, что это побудит должников исполнять задачи , пояснил «Известиям» член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.

Однако в категорию юрлиц попадают администрации городских и сельских поселений. Если у них в бюджете нет необходимой суммы на запланированные работы, то штраф не побудит чиновников к исполнению решения суда, а вгонит их в долги , считает сенатор. Выполнить поставленные задачи поможет только выделение федеральным центром дополнительных средств муниципалитетам.

В феврале на заседании Совфеда политик уже поднимал эту тему. По его словам, лишь в Смоленской области накопилось более 1,3 тыс. исполнительных производств, должниками по которым выступают администрации столицы региона или сельских и городских поселений . Сейчас чиновники субъекта должны более 2 млрд рублей, и из них почти половину — по исполнительным документам, попадающим под новую норму . Эти решения не выполняются годами из-за отсутствия денег в бюджетах, пояснил сенатор. Часть — старые обязательства, по которым не будут налагаться штрафы. Но в 2020 году появились новые, по которым уже в 2021-м придется платить. Пока правоприменительная практика по этому закону еще не успела сложиться, но на проблему стоит обратить внимание, подчеркнул он.

Заседание Совета Федерации РФ Фото: РИА Новости/пресс-служба Совета Федерации РФ

На заседании СФ председатель верхней палаты Валентина Матвиенко поддержала позицию сенатора, назвав тему «очень жизненной», и поручила комитету по федеративному устройству разобраться в вопросе . Однако в ходе кадровых ротаций глава комитета Олег Мельниченко стал врио губернатора Пензенской области. Изучение темы застопорилось, поэтому Сергей Леонов вместе с коллегами по ЛДПР решил подготовить проект самостоятельно. Его планируется внести в Госдуму в мае.

— Органы местного самоуправления очень недовольны этими штрафами. Мотивировать их просто — дать побольше денег на исполнение полномочий . У нас хроническое недофинансирование муниципалитетов, огромное количество проблем, связанных, например, с водоснабжением, отоплением и канализацией. Бюджеты очень скудные, главы сельских поселений и городов не могут решить все эти проблемы, — сказал «Известиям» Сергей Леонов.

Освобождение муниципалитетов от новых штрафов не означает, что чиновникам развяжут руки и позволят халатно относиться к работе , отметил он. Если у органов местного самоуправления были средства, но они не выполнили поставленные цели, то к ним будут применяться давно действующие нормы, в частности, Административного и Уголовного кодексов.

Дисбаланс

Предложение сенатора поддержали в нижней палате . Как заявил «Известиям» член комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Александр Сидоров («Единая Россия»), недостаток финансирования действительно влияет на качество работы муниципалитетов. Однако принятие документа не должно ослабить контроль за чиновниками .

— Тут двух мнений быть не может, как и фантазий на эту тему. Чтобы функции исполнялись в полном объеме и эффективно, требуется обеспечить необходимым количеством средств. Другого еще никто не придумал, — отметил депутат.

Здание администрации города Смоленска Фото: РИА Новости/Григорий Калачьян

Раньше, по его словам, соотношение между федеральным бюджетом и казной субъектов и органов местного самоуправления было 30 на 70, а сейчас — 70 на 30. Такой дисбаланс стал результатом сверхцентрализации, считает Александр Сидоров. Хотя о проблеме недофинансирования на местах много говорят на разных площадках, конкретные шаги принимаются медленно.

Если штрафы действительно будут налагать, то это станет серьезным ударом для муниципалитетов, заявил «Известиям» глава Починковского района Смоленской области Александр Голуб. По его мнению, есть риск, что администрации будут «скатываться» в долговую яму. Эту точку зрения поддерживает и бывший мэр Пензы Роман Чернов. Он считает, что проблема недофинансирования местных бюджетов решается слишком медленно.

Логика политиков, выступающих за выведение муниципалитетов за скобки, понятна, однако это может вызвать недовольство у остальных юрлиц , отметила адвокат Мария Ярмуш. В административном и гражданском судопроизводстве, а также в Конституции прописан принцип, что все равны перед законом и судом. Нарушение равенства юридических лиц повлияет на «микроклимат», опасается эксперт, ведь бизнес будет чувствовать, что в отношении него «закручивают гайки» .