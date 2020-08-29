«Без какой-либо острой угрозы его жизни»: врачи немецкой клиники рассказали о состоянии Навального

Врачи немецкой клиники «Шарите» рассказали, что состояние здоровья Алексея Навального остаётся серьёзным, но какой-либо угрозы его жизни нет. Вместе с тем медики предупредили, что прогнозы о долгосрочных последствиях текущего состояния россиянина дать невозможно. На фоне этих событий состоялась встреча глав МИД стран ЕС, по итогам которой глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас призвал Россию прояснить ситуацию с Алексеем Навальным. В свою очередь, в Генпрокуратуре России заявили, что свидетельств преступных действий, совершённых в отношении Навального, пока нет.

В берлинской клинике «Шарите», которая занимается лечением Алексея Навального, заявили, что россиянин по-прежнему находится в коме. Как сообщается на сайте медучреждения, он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Вместе с тем немецкие врачи утверждают, что угрозы для жизни Навального нет, но спрогнозировать последствия отравления не представляется возможным.

«Пациент находится в отделении интенсивной терапии в искусственной коме, проводится искусственная вентиляция лёгких. Состояние здоровья пациента остаётся серьёзным, без какой-либо острой угрозы его жизни. До сих пор невозможно спрогнозировать возможные долгосрочные последствия тяжёлого отравления пациента», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, медики заявили, что симптомы холинергического криза, вызванного ингибированием холинэстеразы, ослабевают.

На фоне этих событий власти Германии призвали Россию прояснить ситуацию с Навальным. Как заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас по итогам встречи глав МИД стран ЕС, необходимо провести всеобъемлющее и прозрачное расследование инцидента.

«Над нашими отношениями в некоторой степени сгустились тучи. Именно Россия должна внести больший вклад в прояснение случая с Навальным», — цитирует ТАСС Мааса.

По его мнению, ситуация с Навальным показывает, что Германии наряду с ЕС «нужна в большей степени основанная на принципах и интересах политика в отношении России, чем прежде».

Маас указал, что Берлин ожидает результатов исследований, в том числе касающихся веществ, которыми отравили Навального. Он добавил, что по итогам получения этих данных будет принято какое-то решение.

«Мы договорились, что внутри ЕС по-прежнему будем очень тесно согласовывать наши действия», — заключил он.

Вместе с тем Reuters приводит ещё одно высказывание Мааса, в котором глава МИД Германии допустил введение дипломатических санкций против Москвы.

«Что касается готовности России сотрудничать по делу Навального, мы будем действовать так же, как в случае с убийством в Тиргартене», — сказал Маас.

Речь идёт об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Немецкая сторона выступила с обвинениями России в этом инциденте и объявила персонами нон-грата двух российских дипломатов.

Напомним, что 20 августа самолёт авиакомпании S7, выполнявший рейс Томск — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. На борту находился Алексей Навальный, которому внезапно стало плохо во время полёта. Мужчину экстренно госпитализировали в местную больницу, он находился без сознания.

Родственники настаивали на переводе Навального в немецкую клинику «Шарите». Когда врачи омской больницы сочли состояние пациента стабильным, его направили в Германию.

Уже после транспортировки Навального в Европу омские медики выступили с заявлением, что боролись за жизнь Навального на протяжении 44 часов. Врачи указали, что боролись за жизнь блогера и смогли стабилизировать его состояние, однако позднее столкнулись с масштабной критикой своих действий, в том числе со стороны либеральной общественности и сторонников Навального.

Впоследствии о профессионализме омских врачей высказался Доктор медицинских наук Леонид Рошаль.

«Врачи ещё десять часов продолжали лечить в ожидании, пока выспятся немецкие пилоты самолёта, прилетевшего за Навальным», — приводит слова Рошаля ТАСС. По его словам, никакой срочной необходимости для перевода больного, например, в клиники Москвы, не было.

«Несмотря на то что состояние Навального в Омске стабилизировали, мы вдруг слышим от наших неврачей резкую критику лечения Навального в Омске», — сказал Рошаль.

Ранее Генеральная прокуратура России попросила Германию предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Алексея Навального. В ведомстве указали, что Германия подтвердила намерение взаимодействовать с Россией в выяснении обстоятельств происшествия с Навальным.

Генпрокуратура РФ, в свою очередь, выразила готовность на основе взаимности предоставить германской стороне результаты проведённых в России экспертиз по пациенту.

В ведомстве указали, что свидетельств о преступных действиях, совершённых в отношении Навального, пока нет.

«Несмотря на начатую ещё 20 августа доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А.А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено», — сказал 27 августа официальный представитель ведомства Андрей Иванов.