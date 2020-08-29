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«Без какой-либо острой угрозы его жизни»: врачи немецкой клиники рассказали о состоянии Навального
29 августа 2020, 00:25 • 43 • В мире
Врачи немецкой клиники «Шарите» рассказали, что состояние здоровья Алексея Навального остаётся серьёзным, но какой-либо угрозы его жизни нет. Вместе с тем медики предупредили, что прогнозы о долгосрочных последствиях текущего состояния россиянина дать невозможно. На фоне этих событий состоялась встреча глав МИД стран ЕС, по итогам которой глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас призвал Россию прояснить ситуацию с Алексеем Навальным. В свою очередь, в Генпрокуратуре России заявили, что свидетельств преступных действий, совершённых в отношении Навального, пока нет.
Берлинская клиника «Шарите» Reuters © Michele Tantussi
В берлинской клинике «Шарите», которая занимается лечением Алексея Навального, заявили, что россиянин по-прежнему находится в коме. Как сообщается на сайте медучреждения, он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Вместе с тем немецкие врачи утверждают, что угрозы для жизни Навального нет, но спрогнозировать последствия отравления не представляется возможным.
Кроме того, медики заявили, что симптомы холинергического криза, вызванного ингибированием холинэстеразы, ослабевают.
На фоне этих событий власти Германии призвали Россию прояснить ситуацию с Навальным. Как заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас по итогам встречи глав МИД стран ЕС, необходимо провести всеобъемлющее и прозрачное расследование инцидента.
«Над нашими отношениями в некоторой степени сгустились тучи. Именно Россия должна внести больший вклад в прояснение случая с Навальным», — цитирует ТАСС Мааса.
По его мнению, ситуация с Навальным показывает, что Германии наряду с ЕС «нужна в большей степени основанная на принципах и интересах политика в отношении России, чем прежде».
Маас указал, что Берлин ожидает результатов исследований, в том числе касающихся веществ, которыми отравили Навального. Он добавил, что по итогам получения этих данных будет принято какое-то решение.
«Мы договорились, что внутри ЕС по-прежнему будем очень тесно согласовывать наши действия», — заключил он.
Вместе с тем Reuters приводит ещё одно высказывание Мааса, в котором глава МИД Германии допустил введение дипломатических санкций против Москвы.
«Что касается готовности России сотрудничать по делу Навального, мы будем действовать так же, как в случае с убийством в Тиргартене», — сказал Маас.
Речь идёт об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Немецкая сторона выступила с обвинениями России в этом инциденте и объявила персонами нон-грата двух российских дипломатов.
Напомним, что 20 августа самолёт авиакомпании S7, выполнявший рейс Томск — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. На борту находился Алексей Навальный, которому внезапно стало плохо во время полёта. Мужчину экстренно госпитализировали в местную больницу, он находился без сознания.
Родственники настаивали на переводе Навального в немецкую клинику «Шарите». Когда врачи омской больницы сочли состояние пациента стабильным, его направили в Германию.
Уже после транспортировки Навального в Европу омские медики выступили с заявлением, что боролись за жизнь Навального на протяжении 44 часов. Врачи указали, что боролись за жизнь блогера и смогли стабилизировать его состояние, однако позднее столкнулись с масштабной критикой своих действий, в том числе со стороны либеральной общественности и сторонников Навального.
Впоследствии о профессионализме омских врачей высказался Доктор медицинских наук Леонид Рошаль.
«Врачи ещё десять часов продолжали лечить в ожидании, пока выспятся немецкие пилоты самолёта, прилетевшего за Навальным», — приводит слова Рошаля ТАСС. По его словам, никакой срочной необходимости для перевода больного, например, в клиники Москвы, не было.
Ранее Генеральная прокуратура России попросила Германию предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Алексея Навального. В ведомстве указали, что Германия подтвердила намерение взаимодействовать с Россией в выяснении обстоятельств происшествия с Навальным.
Генпрокуратура РФ, в свою очередь, выразила готовность на основе взаимности предоставить германской стороне результаты проведённых в России экспертиз по пациенту.
В ведомстве указали, что свидетельств о преступных действиях, совершённых в отношении Навального, пока нет.
«Несмотря на начатую ещё 20 августа доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А.А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено», — сказал 27 августа официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
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