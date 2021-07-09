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Без истерии и военных сводок: Идею Поповой привить всех разбили двумя примерами
09 июля 2021, 19:05 • 158 • В мире
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что повсеместная вакцинация от коронавируса выведет нас в передовые страны в борьбе с заболеванием. Однако этот метод в других развитых государствах заранее уже отвергли. Так, в Сингапуре и Великобритании возвращаются к доковидной жизни иным образом.
В Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация от COVID-19 в России должна стать повсеместной. Лишь в таком случае, уточнила глава ведомства Анна Попова, Россия станет самой передовой страной в борьбе с болезнью. В Кремле отреагировали на призыв Поповой. Как объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это "весьма труднодостижимо, причём даже не с точки зрения производителей".
Кроме того, отметила в своём телеграм-канале телеведущая Анна Шафран, в развитых странах борьба с COVID-19 проводится другими методами - без истерии и военных сводок с "ковидных фронтов".
Так, в Сингапуре и Великобритании постепенно отказываются от привычной реакции на пандемию. В Сингапуре призвали поставить коронавирус в один ряд с такими болезнями, как грипп.
Вакцинация и эффективное лечение, разумеется, остаются, но слова "обязательная" в тексте нет. По версии сингапурских властей, вакцинация не поможет полностью прекратить заражения, уточнила Шафран.
Британцы также с конца июля отказываются от привычной практики ограничений.
"Никаких штрафов за отсутствие масок в общественном транспорте. Отмена социальной дистанции в пабах, барах и клубах и конец обслуживанию "только навынос". Отмена QR-кодов для посещения общественных мест. Отмена "удалённого режима работы". "Вакцинные паспорта" внутри страны не нужны. Разрешается проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Что происходит у нас и какие пути разрешения ситуации существуют?" - отметила Шафран.
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