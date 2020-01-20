Без исключений: крымчанам разрешат бороться за пост президента

Члены рабочей группы по внесению поправок в Конституцию учтут позицию жителей Крыма, которые могут лишиться возможности участвовать в выборах президента в качестве кандидатов. Об этом «Известиям» рассказали депутаты и эксперты, вошедшие в ее состав. Выступая с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин предложил закрепить норму, по которой главой государства сможет стать россиянин, проживающий на территории страны не менее 25 лет. Кроме того, потенциальный кандидат не должен иметь вид на жительство (ВНЖ) или гражданство других стран. По заверениям участников рабочей группы, при подготовке поправок все эти инициативы будут проработаны детально и ничьи права в итоге нарушены не будут.

Островной консенсус

15 января глава государства Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием, рассказав об основных векторах развития страны. В своем послании глава государства предложил внести изменения в Конституцию, предполагающие закрепление в Основном законе института Госсовета, повышение роли парламента и обеспечение баланса ветвей власти, а также вводящие определенные ограничения при занятии должности президента.

— Еще более жесткие требования должны предъявляться к лицам, претендующим на должность президента Российской Федерации. Предлагаю здесь закрепить требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее, — заявил российский лидер.

И хотя сама идея направлена на укрепление стабильности государства, рабочей группе по изменению Конституции еще предстоит учесть все ее нюансы. Ведь без каких-либо доработок в нынешнем виде это фактически лишает жителей, например, Крыма возможности претендовать на высший государственный пост России. Спикер парламента республики Владимир Константинов уже анонсировал, что региональные депутаты попросят учесть права крымчан при рассмотрении этой поправки.

Ужесточение требований и принятие предложения в такой форме на очень долгое время «отсечет» крымчан и севастопольцев от конкуренции за Кремль, признала в беседе с «Известиями» член рабочей группы, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.

— Вопрос об ограничении кандидата на должность президента Российской Федерации 25-летием гражданства РФ и отсутствием иного гражданства означает то, что мы автоматически исключаем граждан, проживающих в Крыму и Севастополе, — сказала Ирина Киркора.

Она отметила, что именно с этим связано то, что рабочая группа состоит не только из юристов, а из лидеров общественного мнения в разных сферах для формирования позиций и концепций. Она подчеркнула, что итоговое решение будет найдено в ходе дискуссий.

Не только крымчане

Подтвердил важность рассмотрения этого вопроса и другой участник рабочей группы, депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг.

— Могу сказать, что есть тема для обсуждения. Будем искать формулировку, потому что Крым — часть России. Человек, проживающий в Крыму, живет на территории РФ, — пояснил «Известиям» депутат.

Все поправки, которые будут приняты после всенародного голосования, должны работать «на десятилетия вперед», отметил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы от КПРФ, член группы Юрий Афонин. Речь идет, подчеркнул парламентарий, о кропотливой работе по перенастройке всей конституционной системы.

— С одной стороны, есть проблема единого подхода к характеристикам для возможности занять должность. С другой — особая ситуация с Крымом и Севастополем. Это заслуживает внимания и рассмотрения, — добавил политик.

Предложения президента поддержали и в Общественной палате (ОП), но с оговорками. Член рабочей группы и первый зампред комиссии ОП по развитию образования и науки Людмила Дудова заявила «Известиям» о необходимости прописать отдельно в поправках не только Крым и Севастополь, но учесть другие потенциально возможные проблемы.

— Это должно касаться не только Крыма с Севастополем. Наверное, отдельным параграфом, отдельным пунктом должны быть прописаны и похожие случаи. На протяжении XX века мы видели, как могут меняться территориальные границы нашего государства, — сказала эксперт.

Учитывая, что после распада Советского Союза множество этнических русских остались за пределами РФ и часть из них ментально связывает себя с Россией и пытается получить ее гражданство, этот вопрос действительно весьма актуален.

Студенческие годы

Возникает и другой вопрос: как быть в ситуации, когда человек, например, уехал учиться в другую страну. Эксперты считают, что препятствием для занятия должности президента в случае, если предложение Владимира Путина будет принято, это не станет.

— Когда человек учится за границей, у него нет вида на жительство. У него есть студенческая виза, это совершенно другой политический и гражданский статус, — сказала «Известиям» профессор кафедры государственного и муниципального управления Института госслужбы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Татьяна Иларионова.

Потенциальные сложности могут появиться в случае, когда родители несовершеннолетнего ребенка увезли его за границу, а позже он решил вернуться в Россию. Некоторые эксперты, однако, полагают, что человек, получивший образование за рубежом, «недостаточно понимает Россию» и поэтому не сможет ее возглавить. Впрочем, он вполне способен проявить себя и другим образом, заявил «Известиям» член Общественной палаты, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. По его словам, инициатива президента справедлива и имеет аналоги за рубежом.

— Возьмем пример Соединенных Штатов. Арнольд Шварценеггер родился не в США, а в Австрии, — он смог стать губернатором, но не мог быть президентом. Хотя многие говорили, что он имел большую популярность и имел шансы избраться на этот пост, — сказал он.

Первое заседание рабочей группы по изменению Конституции, в которую вошли 75 человек, состоялось 17 января. По его итогам делегаты пообещали «не затягивать процесс» и внести на рассмотрение Федерального собрания собственный пакет предложений. Это означает, что, кроме президентских инициатив, озвученных в ходе послания, появятся и другие поправки — от имени рабочей группы. Еще одна задача, озвученная в ходе первого заседания, — необходимость выработать и юридически оформить механизм общероссийского голосования по правкам в Конституцию.