Без иллюзий: что стоит за словами Трампа о невыгодном положении США из-за действий демократов

Соединённые Штаты оказались в невыгодном положении «из-за выдуманной и проплаченной демократами фальсификации с «российским следом», заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Он назвал «мерзавцами» высокопоставленных представителей разведсообщества, которые занимали свои посты в период его президентства, добавив, что ответ на вопрос, кому он доверяет больше — России или «разведке», должен быть очевиден. По мнению экспертов, республиканец неслучайно делает такие заявления в преддверии встречи лидеров США и РФ: в своё время он предпринимал некоторые усилия по нормализации отношений с Москвой, но из-за противодействия демократов сделать это ему не удалось. Теперь же администрация Джо Байдена вообще оказалась в тупике, усиливая антироссийскую риторику и тем самым лишая себя пространства для манёвра, считают аналитики.

В преддверии встречи действующего президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон оказался в невыгодном положении из-за скандала вокруг «российского следа», который инициировали представители Демократической партии.

«Из-за фальсификации с «российским следом», выдуманной и проплаченной демократами и Продажной Хиллари Клинтон, Соединённые Штаты оказались в невыгодном положении — из которого мне, однако, удалось их вывести», — говорится в сообщении экс-главы Белого дома, распространённом американскими СМИ.

При этом высокопоставленных представителей разведсообщества, которые в период его нахождения у власти занимали свои посты, Трамп назвал «мерзавцами». По его словам, ответ на вопрос, кому он доверяет — России или «разведке» США, оставшейся в наследство от Обамы, «должен быть очевиден».

«В нашем правительстве редко работали такие никчёмные люди», — добавил Трамп.

В своём заявлении 45-й президент США также упомянул Байдена и напутствовал его перед встречей с президентом России.

«Желаю Байдену удачи с президентом Путиным — не засните на встрече и передайте от меня наилучшие пожелания!» — говорится в заявлении экс-главы Белого дома.

Стоит отметить, что именно Трамп назвал Байдена Сонным Джо, а летом 2019 года охарактеризовал его как самого «умственно слабого» среди кандидатов в президенты от Демпартии.

Бывший американский лидер также напомнил, что, когда занимал пост президента, в столице Финляндии прошла его встреча с Владимиром Путиным, которую он назвал «отличной» и «очень продуктивной».

«Несмотря на запоздалое освещение встречи фейковыми СМИ, Соединённые Штаты многое приобрели благодаря ей, в том числе уважение со стороны президента Путина и России», — подчеркнул Трамп.

Напомним, 16 июня в Женеве состоятся переговоры лидеров России и Соединённых Штатов. Как сообщает пресс-служба Кремля, на саммите планируется обсудить «состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня».

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин

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При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что эта встреча «очень и очень важная», однако «впадать в какие-то завышенные ожидания было бы неверно».

Перед саммитом

Стоит отметить, что на фоне подготовки сторон к предстоящей встрече Джо Байден и представители его администрации регулярно делают заявления конфронтационного характера в адрес России.

«Мы не стремимся к конфликту с Россией, — заявил Байден 9 июня во время встречи с американскими военными по прибытии в Великобританию. — Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений… однако я стремлюсь чётко дать понять: если российские власти будут заниматься вредоносной деятельностью, Соединённые Штаты ответят в жёсткой и действенной манере».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью порталу Axios заявил, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина необходима Вашингтону, чтобы «прямо и чётко» сказать российскому лидеру, чего он может ожидать от Соединённых Штатов, если РФ продолжит свои якобы «агрессивные» действия в отношении США. Он также заявил, что Белый дом готов выстраивать двусторонние контакты с Москвой, если она «выберет другой курс».

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин, выступая во время слушаний в комитете сената США по делам вооружённых сил, сообщил, что бюджетный запрос на 2022 финансовый год «имеет целью помочь Министерству обороны противодействовать русским, особенно в киберпространстве».

Президент России Владимир Путин считает, что связи Москвы и Вашингтона «в известной степени стали заложниками внутриполитических процессов в самих Соединённых Штатах». Об этом он заявил во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), комментируя американо-российские отношения.

«Надеюсь, что это когда-то закончится, имея в виду, что фундаментальные интересы в сфере хотя бы безопасности, стратегической стабильности и сокращения опасных для всего мира вооружений всё-таки важнее, чем текущая внутриполитическая конъюнктура в самих США», — подчеркнул российский лидер.

Позднее, во время встречи с главредами мировых информагентств, Путин отметил, что не Россия «загнала» контакты Москвы и Вашингтона в их текущее состояние.

«Мы не предприняли ни одного шага первыми в том, что наносило ущерб российско-американским отношениям», — подчеркнул он.

Флаги США и России

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«Проигрышная стратегия»

По словам научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, несмотря на то что Дональд Трамп, будучи президентом США, предпринимал некоторые усилия по нормализации отношений с Россией, из-за противодействия демократов ему это сделать не удалось.

«Сейчас же нынешняя администрация вообще оказалась в тупике. Байден вывел ситуацию в ещё худшее для Америки состояние. Он обострил отношения одновременно с РФ и КНР. Сейчас США занимаются сдерживанием на два фронта. И это крайне проигрышная стратегия. Байден лишь ещё больше консолидирует действия Москвы и Пекина, загоняя себя в угол и лишаясь пространства для манёвра», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Политолог Александр Асафов напомнил, что в противостоянии демократов Трампу и его попыткам наладить отношения с Москвой была замешана и разведка.

«45-й президент США до сих пор серьёзно обижен на американское разведсообщество, которое вело против него несколько расследований, подозревая в связях с Россией. Однако ничего подобного доказано не было. Сейчас же разведка на стороне Байдена, и это ещё сильнее злит экс-главу Белого дома», — сказал он в комментарии RT.

В свою очередь, Константин Блохин обратил внимание на то, что перед предстоящей встречей лидеров РФ и США Дональд Трамп «откровенно подтрунивает над Байденом».

«Вопрос о состоянии здоровья действующего американского главы и уровне его концентрации поднимал и продолжает это делать далеко не только 45-й президент Соединённых Штатов. Американцы видят, что у нового главы Белого дома действительно наблюдаются проблемы с памятью, иногда он неточно формулирует фразы и делает ещё много всего неординарного, что замечают журналисты, да и все остальные», — сказал он.

По мнению руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, ещё 20 лет назад невозможно было вообразить, чтобы представитель оппозиционной партии США таким образом «напутствовал» главу Белого дома перед встречей с руководителем иностранного государства.

«Тогда это было за гранью. Сейчас это норма политической жизни США. И это ещё одно свидетельство того, насколько сильно расколота страна», — сказал эксперт в беседе с RT.

При этом Блохин, в свою очередь, пояснил, что у Трампа «перед глазами сейчас мелькает» его собственный опыт успешных переговоров с Владимиром Путиным в Хельсинки и тот негатив, который ему пришлось пережить после приезда в Вашингтон.

«Ведь тогда он стал мишенью для жёсткой критики со стороны демократов. И члены Демпартии потом, по сути, саботировали всю политическую линию Трампа», — отметил аналитик.

Как резюмируют эксперты, перед встречей Владимира Путина и Джо Байдена антироссийская риторика со стороны американских властей только усилилась.

«Вашингтон делает резкие заявления, связанные с Россией, и расставляет акценты не на тех темах, где есть точки соприкосновения между РФ и США. Всё это не способствует созданию сколь бы то ни было дружественной атмосферы перед саммитом и тем более не благоприятствует успешному проведению переговоров», — полагает Блохин.

Белый дом

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По его прогнозам, саммит лидеров РФ и США «может проходить в довольно жёстком формате».

«Никакая из сторон не питает иллюзий и надежд по поводу этой встречи. Атмосфера перед ней накаляется. США всё более ярко демонстрируют, что хотят навязать миру новую парадигму, новую блоковую систему: разделение мира, условно, на лигу демократии, возглавляемую США и состоящую из якобы демократических свободолюбивых государств, и ось зла, с которой эта лига будет бороться и к которой Вашингтон причисляет в том числе Россию и Китай», — отметил эксперт.

Как подчеркнул Батюк, регулярные и необоснованные напоминания американцам со стороны представителей Демпартии и администрации США о «плохой России» крайне негативно отражаются на двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона.

«Это создаёт очень неблагоприятный общеполитический климат не просто для встреч лидеров двух стран, а для реального сотрудничества в важнейших для государств областях. Даже если допустить, что в результате предстоящей встречи Путина и Байдена начнутся российско-американские переговоры об ограничении ядерных вооружений и будет выработан какой-то документ на смену договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), ещё неясно, как будущее соглашение пройдёт через американский сенат с его явными антироссийскими настроениями», — заключил аналитик.