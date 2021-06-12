Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин откровенно глумился": Речь президента России перевели для Украи...
Нападение нацистов на русских дипломатов во Львове попало на видео
Депутат Рады назвал преемника Зеленского: США вручили "чёрную метку"
Зеленский приступил к экономическому уничтожению Белоруссии
Главная / В мире

Без иллюзий: что стоит за словами Трампа о невыгодном положении США из-за действий демократов

12 июня 2021, 02:20  •  45 • В мире
Соединённые Штаты оказались в невыгодном положении «из-за выдуманной и проплаченной демократами фальсификации с «российским следом», заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Он назвал «мерзавцами» высокопоставленных представителей разведсообщества, которые занимали свои посты в период его президентства, добавив, что ответ на вопрос, кому он доверяет больше — России или «разведке», должен быть очевиден. По мнению экспертов, республиканец неслучайно делает такие заявления в преддверии встречи лидеров США и РФ: в своё время он предпринимал некоторые усилия по нормализации отношений с Москвой, но из-за противодействия демократов сделать это ему не удалось. Теперь же администрация Джо Байдена вообще оказалась в тупике, усиливая антироссийскую риторику и тем самым лишая себя пространства для манёвра, считают аналитики.
 
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена Reuters © Jonathan Ernst
 

В преддверии встречи действующего президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон оказался в невыгодном положении из-за скандала вокруг «российского следа», который инициировали представители Демократической партии.

«Из-за фальсификации с «российским следом», выдуманной и проплаченной демократами и Продажной Хиллари Клинтон, Соединённые Штаты оказались в невыгодном положении — из которого мне, однако, удалось их вывести», — говорится в сообщении экс-главы Белого дома, распространённом американскими СМИ.

При этом высокопоставленных представителей разведсообщества, которые в период его нахождения у власти занимали свои посты, Трамп назвал «мерзавцами». По его словам, ответ на вопрос, кому он доверяет — России или «разведке» США, оставшейся в наследство от Обамы, «должен быть очевиден».

«В нашем правительстве редко работали такие никчёмные люди», — добавил Трамп.

В своём заявлении 45-й президент США также упомянул Байдена и напутствовал его перед встречей с президентом России.

«Желаю Байдену удачи с президентом Путиным — не засните на встрече и передайте от меня наилучшие пожелания!» — говорится в заявлении экс-главы Белого дома.

Стоит отметить, что именно Трамп назвал Байдена Сонным Джо, а летом 2019 года охарактеризовал его как самого «умственно слабого» среди кандидатов в президенты от Демпартии.

Бывший американский лидер также напомнил, что, когда занимал пост президента, в столице Финляндии прошла его встреча с Владимиром Путиным, которую он назвал «отличной» и «очень продуктивной».

«Несмотря на запоздалое освещение встречи фейковыми СМИ, Соединённые Штаты  многое приобрели благодаря ей, в том числе уважение со стороны президента Путина и России», — подчеркнул Трамп.

Напомним, 16 июня в Женеве состоятся переговоры лидеров России и Соединённых Штатов. Как сообщает пресс-служба Кремля, на саммите планируется обсудить «состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня».

  • Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин
  • Reuters
  • © Alexander Natruskin

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что эта встреча «очень и очень важная», однако «впадать в какие-то завышенные ожидания было бы неверно».

Перед саммитом

Стоит отметить, что на фоне подготовки сторон к предстоящей встрече Джо Байден и представители его администрации регулярно делают заявления конфронтационного характера в адрес России.

«Мы не стремимся к конфликту с Россией, — заявил Байден 9 июня во время встречи с американскими военными по прибытии в Великобританию. — Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений… однако я стремлюсь чётко дать понять: если российские власти будут заниматься вредоносной деятельностью, Соединённые Штаты ответят в жёсткой и действенной манере».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью порталу Axios заявил, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина необходима Вашингтону, чтобы «прямо и чётко» сказать российскому лидеру, чего он может ожидать от Соединённых Штатов, если РФ продолжит свои якобы «агрессивные» действия в отношении США. Он также заявил, что Белый дом готов выстраивать двусторонние контакты с Москвой, если она «выберет другой курс».

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин, выступая во время слушаний в комитете сената США по делам вооружённых сил, сообщил, что бюджетный запрос на 2022 финансовый год «имеет целью помочь Министерству обороны противодействовать русским, особенно в киберпространстве».

Президент России Владимир Путин считает, что связи Москвы и Вашингтона «в известной степени стали заложниками внутриполитических процессов в самих Соединённых Штатах». Об этом он заявил во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), комментируя американо-российские отношения.

«Надеюсь, что это когда-то закончится, имея в виду, что фундаментальные интересы в сфере хотя бы безопасности, стратегической стабильности и сокращения опасных для всего мира вооружений всё-таки важнее, чем текущая внутриполитическая конъюнктура в самих США», — подчеркнул российский лидер.

Позднее, во время встречи с главредами мировых информагентств, Путин отметил, что не Россия «загнала» контакты Москвы и Вашингтона в их текущее состояние.

«Мы не предприняли ни одного шага первыми в том, что наносило ущерб российско-американским отношениям», — подчеркнул он.

  • Флаги США и России
  • Reuters
  • © Anton Vaganov

«Проигрышная стратегия»

По словам научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, несмотря на то что Дональд Трамп, будучи президентом США, предпринимал некоторые усилия по нормализации отношений с Россией, из-за противодействия демократов ему это сделать не удалось.

«Сейчас же нынешняя администрация вообще оказалась в тупике. Байден вывел ситуацию в ещё худшее для Америки состояние. Он обострил отношения одновременно с РФ и КНР. Сейчас США занимаются сдерживанием на два фронта. И это крайне проигрышная стратегия. Байден лишь ещё больше консолидирует действия Москвы и Пекина, загоняя себя в угол и лишаясь пространства для манёвра», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Политолог Александр Асафов напомнил, что в противостоянии демократов Трампу и его попыткам наладить отношения с Москвой была замешана и разведка.

«Крайне опасная тенденция»: с какой целью Киев проводит военные учения с НАТО и США

«45-й президент США до сих пор серьёзно обижен на американское разведсообщество, которое вело против него несколько расследований, подозревая в связях с Россией. Однако ничего подобного доказано не было. Сейчас же разведка на стороне Байдена, и это ещё сильнее злит экс-главу Белого дома», — сказал он в комментарии RT.

В свою очередь, Константин Блохин обратил внимание на то, что перед предстоящей встречей лидеров РФ и США Дональд Трамп «откровенно подтрунивает над Байденом».

«Вопрос о состоянии здоровья действующего американского главы и уровне его концентрации поднимал и продолжает это делать далеко не только 45-й президент Соединённых Штатов. Американцы видят, что у нового главы Белого дома действительно наблюдаются проблемы с памятью, иногда он неточно формулирует фразы и делает ещё много всего неординарного, что замечают журналисты, да и все остальные», — сказал он.

По мнению руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, ещё 20 лет назад невозможно было вообразить, чтобы представитель оппозиционной партии США таким образом «напутствовал» главу Белого дома перед встречей с руководителем иностранного государства.

«Тогда это было за гранью. Сейчас это норма политической жизни США. И это ещё одно свидетельство того, насколько сильно расколота страна», — сказал эксперт в беседе с RT.

При этом Блохин, в свою очередь, пояснил, что у Трампа «перед глазами сейчас мелькает» его собственный опыт успешных переговоров с Владимиром Путиным в Хельсинки и тот негатив, который ему пришлось пережить после приезда в Вашингтон.

«Ведь тогда он стал мишенью для жёсткой критики со стороны демократов. И члены Демпартии потом, по сути, саботировали всю политическую линию Трампа», — отметил аналитик.

Как резюмируют эксперты, перед встречей Владимира Путина и Джо Байдена антироссийская риторика со стороны американских властей только усилилась.

«Вашингтон делает резкие заявления, связанные с Россией, и расставляет акценты не на тех темах, где есть точки соприкосновения между РФ и США. Всё это не способствует созданию сколь бы то ни было дружественной атмосферы перед саммитом и тем более не благоприятствует успешному проведению переговоров», — полагает Блохин.

  • Белый дом
  • Reuters
  • © SAUL LOEB

По его прогнозам, саммит лидеров РФ и США «может проходить в довольно жёстком формате».

«Никакая из сторон не питает иллюзий и надежд по поводу этой встречи. Атмосфера перед ней накаляется. США всё более ярко демонстрируют, что хотят навязать миру новую парадигму, новую блоковую систему: разделение мира, условно, на лигу демократии, возглавляемую США и состоящую из якобы демократических свободолюбивых государств, и ось зла, с которой эта лига будет бороться и к которой Вашингтон причисляет в том числе Россию и Китай», — отметил эксперт.

Как подчеркнул Батюк, регулярные и необоснованные напоминания американцам со стороны представителей Демпартии и администрации США о «плохой России» крайне негативно отражаются на двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона.

«Это создаёт очень неблагоприятный общеполитический климат не просто для встреч лидеров двух стран, а для реального сотрудничества в важнейших для государств областях. Даже если допустить, что в результате предстоящей встречи Путина и Байдена начнутся российско-американские переговоры об ограничении ядерных вооружений и будет выработан какой-то документ на смену договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), ещё неясно, как будущее соглашение пройдёт через американский сенат с его явными антироссийскими настроениями», — заключил аналитик.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
11 июня 2021, 19:05
Подарок к саммиту. Байден будет шантажировать Путина Незыгарем?
11 июня 2021, 03:30
Президент Литвы призвал остановить Россию и продолжать войну с БелАЭС
10 июня 2021, 22:50
«Крайне опасная тенденция»: с какой целью Киев проводит военные учения с НАТО и США
11 июня 2021, 22:45
Десятки тысяч жителей Чехии подхватили COVID после прививки
11 июня 2021, 12:35
«Бряцание оружием»: посольство РФ назвало провокацией использование США бомбардировщика B-52 в ходе учений НАТО
12 июня 2021, 00:35
Эсминец США в Чёрном море русские встретили "по традиции"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июня 2021, 09:30
Киев подделал заявление Байдена, но был пойман США с поличным
05 июня 2021, 16:25
Шойгу дал беспрецедентный сигнал НАТО: "Вынудили"
09 июня 2021, 23:05
В деле по MH17 затерялось "неубиваемое доказательство"
07 июня 2021, 02:20
Иностранцы высмеяли "исторический" перехват Ан-12 в Прибалтике
05 июня 2021, 09:05
Путин преподал США урок истории: "Бусы" не спасут
05 июня 2021, 23:45
Стоять насмерть: Профессор назвал условие гибели России
07 июня 2021, 16:05
Украине стоит начать напрягаться. Политолог рассказал о повороте в деле MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.