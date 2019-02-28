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«Без гражданства не имеет права»: жителя Екатеринбурга, спасшего во время пожара троих детей, выселили из квартиры
28 февраля 2019, 23:09 • 128 • В России
В Екатеринбурге по решению суда выселили из квартиры семью гражданина Армении Геворга Аветисяна, который в январе этого года спас троих детей из горящего здания. Жилплощадь входит в реестр муниципального имущества города, однако предоставить её Аветисянам администрация не имеет права, поскольку у Геворга нет российского гражданства. Получить паспорт РФ житель Екатеринбурга не может, поскольку является фигурантом уголовного дела. Аветисян обвиняется в избиении мужа сестры его жены. Впрочем, мужчина утверждает, что его спровоцировали на конфликт.
© Фото из личного архива
Жителя Екатеринбурга Геворга Аветисяна, который в январе спас троих детей из горевшего дома, выселили из квартиры. В двухквартирном доме гражданин Армении проживал со своей женой Татьяной и пятью дочками. Теперь семья вынуждена снимать жильё.
Выселение
Как сообщили RT в пресс-службе администрации Екатеринбурга, Аветисяна выселили из квартиры по решению суда.
«В марте 2018 года в прокуратуру Ленинского района поступило коллективное обращение граждан, зарегистрированных в этом доме, о возможном нарушении федерального законодательства в части незаконного проживания без правоустанавливающих документов», — сообщил главный специалист информационно-аналитического департамента администрации Анатолий Карманов.
В ходе проверки прокуратуры выяснилось, что в 1975 году руководство завода «Свердлесмаш» выдало дом деду Татьяны. Впоследствии в него вселились и другие члены большой семьи, в том числе Татьяна с мужем и детьми, которые этот факт никак не оформили. Обе квартиры со временем оказались включены в реестр муниципального имущества города Екатеринбурга. В июле 2018 года Татьяна Аветисян подала заявление о предоставлении ей этого жилого помещения по договору соцнайма. Однако женщине было отказано.
Кроме того, выяснилось, что, по сведениям федеральной службы кадастра и картографии, Татьяна Аветисян владеет жилым зданием общей площадью 46,4 кв. м. в Иркутской области.
Как пояснил RT Геворг Аветисян, этот дом члены семьи приобрели на средства от материнского капитала. Однако жить в нём они не смогли, поскольку состояние здания оставляло желать лучшего, и семье пришлось вернуться в Екатеринбург.
«Сейчас, если его за 80 тыс. купят, и то будет удача, но он никому не нужен», — считает мужчина.
В настоящее время семья живёт в съёмной квартире, найти которую было непросто.
«Мы не могли разделить семью, да и жене нужна помощь. Сложно было найти квартиру — далеко не каждого хозяина устраивало, что у нас пятеро детей. В итоге сейчас еле сводим концы с концами. Я работаю в шиномонтажной мастерской, который хотят закрыть. Дело в том, что это незаконно, так как я не являюсь гражданином РФ и не плачу налоги», — рассказывает Аветисян.
Суд обязал его выплатить 120 тыс. рублей, что он и сделал. Однако обращаться вновь в УФМС мигрант почему-то не стал. После героического поступка Геворгу пообещали оказать содействие в получении гражданства.
Спас из огня
В конце января Геворг Аветисян с женой проезжал на машине мимо горящего дома в Цыганском посёлке и через окно здания увидел, что внутри кто-то есть. Он выбежал из автомобиля, разбил кирпичом стекло и вытащил из огня троих детей. Пожарные отметили героический поступок Геворга, а областное МЧС наградило его грамотой и подарило огнетушитель. Также его поступок отметили и поощрили консул Армении и священник армянской церкви.
Дело в том, что к тому моменту Геворг стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору».
Уголовное дело
Как рассказал мужчина, конфликт с мужем сестры его жены Мурадом Гиносяном произошёл ещё в сентябре. Гиносян проживает в соседней с Аветисяном квартире.
По его версии, в тот день он возвращался домой с друзьями и около дома встретил Гиносяна, который набросился на него с кулаками. По словам Геворга, в этот момент происходящее снимала на телефон жена нападавшего Наталья.
Впоследствии она вызвала «скорую». У Гиносяна был сломан зуб, повреждена челюсть, сломано ребро, которое проткнуло лёгкое.
По версии Гиносяна, всё было иначе. По его словам, Геворг сначала выключил свет в доме, потом украл камеры видеонаблюдения и проколол колёса машины. Впоследствии он пришёл с друзьями в дом, где они начали распивать спиртные напитки.
Суд
Первое судебное заседание по делу состоялось 26 февраля. Из-за того, что не все участники процесса явились в суд, оно было перенесено на 28 марта. Геворг уверен, что с него снимут все обвинения, поскольку это якобы не первая подобная провокация со стороны Гиносяна.
«Они постоянно обращаются в суд, снимают на видео и провоцируют. Ранее он избивал свою жену и утверждал, что это делал я. Сняли побои, подали в суд, однако судебно-медицинская экспертиза показала, что это не я. Был вынесен оправдательный приговор», — рассказал Аветисян.
В свою очередь, Наталья Гиносян рассказала RT, что Аветисян является биологическим отцом лишь трёх дочерей её сестры.
«Татьяна специально записала его во всех документах как отца, чтобы в тот раз со взяткой он отделался штрафом. Но сделала она это незаконно, так как оба отца первых дочек от отцовства не отказывались. Они специально так делают — на любой аргумент говорят, что у них пятеро детей», — рассказала женщина.
По словам Гиносян, она беспокоится за свою сестру и её детей, поскольку Аветисян имеет на них большое влияние и не позволяет своей жене и детям общаться с родственниками.
«В 2017 году сестра хотела с ним развестись, так как он поднимал руку на неё и девочек, а также угрожал ей ножом. Когда её не было дома, он поджёг дом и никого не пускал тушить. Говорил, что хочет как лучше: так им как погорельцам дадут жильё. Дом потушили, администрация заставила их сделать ремонт. Сестра вернулась к нему. Я ничего не имею против неё, а он — страшный человек», — считает Наталья.
По словам женщины, Аветисяна ещё до женитьбы на Татьяне депортировали из России. Она утверждает, что на тот момент он носил фамилию Саргасян, однако мужчина сменил её при помощи фиктивного брака и вернулся в Россию.
Как сообщили СМИ, в ситуации с выселением Геворга Аветисяна решил разобраться мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
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