Без году сто: Муж английской королевы отмечает рекордный день рождения

99-й день рождения принц Филипп, муж английской королевы, вынужден отмечать скромно, без гостей, поскольку находится вместе с супругой на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Тем не менее официальный аккаунт Букингемского дворца опубликовал новое фото в честь именинника: на нём герцог Эдинбургский позирует вместе с супругой. Поклонники королевского двора нашли, что оба выглядят просто отлично и светятся счастьем.

В последние годы принц Филипп, который, кстати, является праправнуком российского императора Николая I, очень редко появляется на публике. Выйдя на пенсию, он посвятил себя отдыху и размеренной жизни на природе. Поэтому каждое новое фото герцога вызывает живейший интерес в Великобритании.

Между тем брак Филиппа и Елизаветы длится уже более 70 лет, и всё это время герцог был верным соратником и поддержкой для своей властвующей супруги. В Россию принц-консорт приезжал трижды, в первый раз - ещё при Брежневе. А в последний раз он побывал у нас в 1997 году, посетив Дальний Восток.