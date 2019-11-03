Без газа, транзита и денег

На днях Владимир Путин предложил Украине и России отказаться от взаимных газовых споров и претензий и обнулить их. По его словам, при этом условии в 2020-м году будет возможно поставлять газ из России на Украину напрямую, и по ценам, которые существенно ниже, чем Украина закупает сейчас. Чем ответили из Незалежной? Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко уже после этого заявления российского президента сообщил, что в Стокгольмский арбитражный суд направлен новый иск к «Газпрому». Сумма требований – 12 млрд. долларов США. А глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что после того, как Верховная рада Украины приняла закон о выделении газотранспортной системы Украины (ГТС) из «Нафтогаза» для отдельного оператора в соответствии с законодательством Евросоюза у Киева появился «серьезный аргумент» для переговоров с «Газпромом».

- Теперь имеем возможность вовремя завершить анбандлинг и получить серьезный аргумент на трехсторонних переговорах с «Газпромом», - написал Коболев на своей странице в соцсети.

Анбандлинг – это и есть то самое разделение «Нафтогаза» и ГТС. Как публично заявляет Коболев, это якобы дает дополнительные шансы Киеву, чтобы переговоры завершились на условиях Киева. Условия весьма просты – долгосрочный контракт на транзит российского газа через украинскую ГТС на срок не менее 10 лет с гарантированными объемами ежегодной перекачки не менее 60 млрд. кубометров и по повышенной тарифной ставке за транзит.

Коболев откровенно лжет, и не может не отдавать себе в этом отчет. Поскольку по европейскому законодательству страна-транзитер обязана предоставлять свою трубу всем желающим, пусть и на конкурсной основе, без всяких долгосрочных контрактов. А кроме «Газпрома» никаких иных претендентов на прокачку газа через ГТС нет. Это раз. Никто не обязан, тем более, гарантировать никаких объемов. Есть заявка, газ качают. Нет – труба пустует. И, безусловно, все это должно проходить по европейским тарифам, которые ниже даже тех, что «Газпром» платит Украине сейчас, не говоря даже о тех, какие Киев хочет. Это два. Лжет Коболев и о том, что процесс анбандлинга уже якобы запущен в реальности и чуть ли не завершен. Пока принят лишь закон, который даже не подписан президентом Украины, а впереди еще гигантский объем работы – необходимо «принять сетевые кодексы и обеспечить своевременное заключение пакета договоров для корректного проведения анбандлинга». Ну и такие мелочи, что новая компания-оператор ГТС обязана пройти сертификацию в ЕС. И все это за оставшиеся менее чем 2 месяца до окончания нынешнего года. Задача, мягко говоря, трудновыполнимая даже при высокой исполнительской дисциплине, не говоря уже о том, что ее придется решать в условиях нынешнего украинского бардака. Это три.

Ну. А отдельная вишенка на тортик – это не то, что Коболев лжет, а и то, что недоговаривает. Украине, во всяком случае тем, кто последние годы присосался к разным схемам вроде «Роттердам +», совсем не нужны прямые и прозрачные поставки газа из России, да еще по низким ценам. Десятки фирм-прокладок, подлинных и мнимых трейдеров – все они зарабатывают сейчас на «реверсе» газа, удорожая «голубое топливо» для населения Украины и извлекая спекулятивные доходы в свои карманы. Вряд ли у кого есть сомнения, что большинство этих фирм и фирмочек связаны с топ-менеджерами самого «Нафтогаза» и людьми из высшего эшелона украинской власти. А риторику про «газовую независимость» и «страну-агрессора» лишь прикрывает эти конкретные коммерческие интересы. Иначе на чем же эти славные реформаторы будут иметь свой маленький гешефт?

«Газпром» свою денежку получит так и так. И ему глубоко фиолетово, что там собираются предпринимать на Украине дальше. Европа начинает открещиваться от скандалов, связанных с Украиной, тем более, что завершение строительства новых газопроводов из России напрямую навсегда оставит эту проблему в прошлом, равно как и шантаж, который Киев использовал в газовых спорах. А население Украины, которому приходится платить в половину больше, а скоро тарифы вырастут и еще… Да кого интересует его мнение. Тем более, что ему всегда можно выкинуть отвлекающую приманку – очередную фантазию воспаленного мозга для зашоренных насчет страны-агрессора.

Только вот господа гешефтмахеры из Украины все же не рассчитали, что их хитрость заметно доминирует над их же умом. А в результате Украина рискует остаться, пусть и не этой зимой, а позже, и без транзита, и без газа, и без денег.