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Без ФСБ не обойтись: Минтранс определил порядок вывоза иностранных самолётов за границу

31 марта 2022, 11:05  •  138 • Политика
Минтранс России определил порядок вывоза иностранных самолётов за границу. Потребуется одобрение ФСБ.
Для того, чтобы вывезти иностранные самолёты, их части и комплектующие за границу, надо будет получить одобрение Минобороны и ФСБ.
Для вывоза самолётов надо будет подать заявление в Минтранс, а тот передаст заявление в ФСБ и Минобороны. Ведомства будут проверять, не угрожает ли вывоз конкретной техники безопасности России. Если заявителю откажут в выдаче разрешения на вывоз транспортного средства, то можно будет снова обратиться в Минтранс.
Ранее Минтранс России предложил удерживать иностранные самолёты, которые взяты в лизинг у зарубежных компаний. Министерство также предлагает производить расчёт в рублях, а не в иностранной валюте.

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