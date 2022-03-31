Без ФСБ не обойтись: Минтранс определил порядок вывоза иностранных самолётов за границу

Минтранс России определил порядок вывоза иностранных самолётов за границу. Потребуется одобрение ФСБ.

Для того, чтобы вывезти иностранные самолёты, их части и комплектующие за границу, надо будет получить одобрение Минобороны и ФСБ.

Для вывоза самолётов надо будет подать заявление в Минтранс, а тот передаст заявление в ФСБ и Минобороны. Ведомства будут проверять, не угрожает ли вывоз конкретной техники безопасности России. Если заявителю откажут в выдаче разрешения на вывоз транспортного средства, то можно будет снова обратиться в Минтранс.

Ранее Минтранс России предложил удерживать иностранные самолёты, которые взяты в лизинг у зарубежных компаний. Министерство также предлагает производить расчёт в рублях, а не в иностранной валюте.