Без флота мы будем разбиты и уничтожены • 16 • Аналитика



Что же, придется мне высказать свою точку зрения. Если совсем кратко, то без флота мы будем разбиты и уничтожены. Почему это так?





Во-первых, хотя Тимохин и указал, что война на суше более благоприятна для России и менее благоприятна для США и их союзников, нельзя сказать, что США в принципе не могут подготовиться и вести крупномасштабную сухопутную войну. У них и сейчас есть одна из крупнейших в мире сухопутных армий, побольше, чем в России. При желании они ее могут довольно быстро довести в численности до уровня Второй мировой войны. Мне уже приходилось напоминать, что в нынешней американской армии есть интересная практика привлечения на службу иностранных граждан, которые служат за перспективу получения гражданства США. В их армии время от времени проводятся церемонии натурализации для тех иностранных военнослужащих, которых сочли достойными для получения американского гражданства.



Не думаю, что такая практика возникла сама по себе и случайно. На мой взгляд, это заготовка на случай необходимости формирования крупной армии, в которой американцы будут представлены офицерским составом и специалистами, а рядовых и сержантов наберут из иностранцев. Опыт службы иностранцев открывает для американского командования доступ к обширным людским ресурсам стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и отчасти Африки. В этих странах полно молодых людей, желающих любой ценой попасть в США, и из их числа можно набрать при желании несколько десятков миллионов человек и воевать, не особо считаясь с потерями. Самые достойные, кому получится уцелеть в кровавой мясорубке, получат вожделенный американский паспорт.



Мобилизационный потенциал стран, откуда США могут черпать пополнение для своей армии, во много раз превышает мобилизационный потенциал России. Численное превосходство, помноженное на техническое превосходство американской армии, — это фактор, который позволяет им достичь победы в крупномасштабной сухопутной войне на евразийском континенте, причем даже без применения ядерного оружия.



Во-вторых, транснациональные корпорации США и союзных им стран фактически контролируют всю мировую экономику и, соответственно, все ключевые отрасли военного хозяйства. Командование НАТО в состоянии использовать для крупномасштабной войны большую часть мировых сырьевых ресурсов и промышленности. И рабочей силы тоже. Достаточно сказать, что теперь у США в партнерах Индия, страна, обладающая, пожалуй, самыми крупными в мире трудовыми ресурсами. На мой взгляд, даже без точных оценок, вполне достижимо, что США смогут занять в своем глобальном военном хозяйстве порядка миллиарда человек трудоспособного населения. Это примерно в 10 раз больше, чем было занято в военной экономике всех воевавших стран, вместе взятых, во время Второй мировой войны. Столько рабочих, при условии снабжения их современной техникой, сырьем и топливом, могут произвести колоссальное количество вооружений, боевой техники и боеприпасов. Даже Китаю будет сложно тягаться с военной экономикой противника таких масштабов, а для России вообще нет никаких шансов, если только не будут введены какие-то экстраординарные меры.



В-третьих, сырье, военное производство и сухопутная армия США и их союзников связываются между собой огромным торговым флотом, который может перевозить колоссальные объемы грузов. Именно торговый флот позволяет построить военное хозяйство глобального масштаба, вооружить и оснастить огромную сухопутную армию, перебросить ее в любую точку на побережье евразийского материка (в западной его части НАТО и так уже имеет выгодные сухопутные плацдармы, такие, как Прибалтика и Украина) и снабжать ее в ходе крупномасштабных боевых действий.





Для иллюстрации этого тезиса приведу схему мировых морских коммуникаций. В случае крупномасштабной войны все это будет работать против России



Американский военно-морской флот сейчас действительно ориентируется на операции против противника на побережье. Однако есть у него задачи транспортировки и снабжения, а также охраны торгового судоходства и его ключевых узлов: портов, каналов, проливов. Эта задача в большей части решается уже в мирное время, когда создается и поддерживается подавляющее превосходство в океане над всеми вероятными противниками, вместе взятыми. Другая часть этой задачи будет решена в начале крупномасштабной войны, когда ВМФ США и флоты их союзников постараются сравнительно немногочисленные флоты своих противников, желательно прямо в базах, внезапным и массированным ударом. Впрочем, даже и без внезапности российскому ВМФ почти нечего противопоставить американскому ВМФ, если тот всерьез вознамерится поставить точку в существовании российского военно-морского флота.



После разгрома флотов противников больше ничто не будет угрожать безопасности торгового судоходства, который будет работать практически в мирном режиме, даже без введения конвойной системы, по причине отсутствия в ней надобности.



Я воспринимаю американский военно-морской флот не сам по себе и отдельно, а вместе с торговым флотом, который контролируется США и союзными им странами. Значение огромного торгового флота для ведения крупномасштабной войны, думаю, совершенно ясно из сказанного выше. Повторю: торговый флот вероятных противников привезет на ТВД многомиллионные армии и непредставимо огромную гору вооружения. И все: любой героизм, столь у нас пестуемый, будет подавлен численным и огневым превосходством. И чем вы, товарищи шапкозакидатели, будете воевать против глобального военного хозяйства? "Калашами" без патронов и самоделками? Хорошо, если Китай что-то даст своему незадачливому союзнику, но не факт: у него и своих проблем будет предостаточно.



Отсюда и ответ на поставленный вопрос: ВМФ России нужен в первую очередь для того, чтобы уничтожить торговый флот противника, причем в любой точке океана. Только так есть неплохой шанс устоять на ногах в крупномасштабной войне и свести ее если не к победе, то, по крайней мере, к ничьей.





Вот так мы должны видеть торговый флот противника. Или мы будем разбиты и уничтожены





Создать такой флот, который будет более или менее в состоянии справиться с задачей уничтожения торгового флота противника, — это крайне непростая задача, требующая максимального напряжения интеллектуальных сил и очень мощной изобретательности. Нужны новые типы кораблей, заметно превосходящие по характеристикам корабли ВМФ США. Для этого нужны очень мощные и компактные силовые установки, для этого нужно много очень хорошей электроники, поскольку корабли должны действовать вдалеке от своих баз, автономно, а этого нельзя добиться без очень высокой степени автоматизации корабельных систем. То есть нужно то, чего у нас сейчас нет и пока что не предвидится.



Далее, нужны новые типы морского оружия, которое могло бы гарантированно пустить ко дну огромные торговые суда. А они сейчас по своей живучести превосходят линкоры времен Второй мировой войны. Ядерная боевая часть могла бы решить эти проблемы, но для того, чтобы потопить более чем 100 тысяч торговых судов противника, потребуется невероятно огромный ядерный арсенал. Скажем, 10 тысяч ядерных зарядов требуют от 80 до 120 тонн оружейного урана или плутония. Чтобы выходить против всего торгового флота противника, надо иметь порядка 100 тысяч ядерных зарядов, которые потребуют от 800 до 1200 тонн оружейных изотопов. Для сравнения: СССР за все время «холодной войны» произвел до 1400 тонн оружейного урана и 155 тонн оружейного плутония. Вряд ли мы сейчас можем произвести столько. Для производства 1200 тонн оружейного урана требуется 24 тысяч тонн природного урана, а годовая добыча в России составляет порядка 3000 тонн в год. Нам потребуется направлять весь уран на производство оружия в течение 8 лет, чтобы накопить требуемый арсенал (не самое хорошее решение: за это время АЭС выработают свои запасы ядерного топлива, и мы лишимся 12% своей электроэнергии). С учетом строительства рудников, заводов и всей другой инфраструктуры потребуется порядка 25 лет для такого вооружения, даже при самых стахановских темпах. Записки Колорадского Таракана. "Король умер, понеслась..." по-украински



А если не ядерное оружие, то какое? Этот вопрос остается пока что открытым.



Также потребуется создать необходимый промышленный комплекс для строительства такого флота, построить для него необходимую инфраструктуру базирования, причем почти сплошь в малоосвоенных районах страны, набрать и подготовить без особого преувеличения миллионы квалифицированных работников, которые будут этот флот обслуживать. Все это крайне сложные задачи.



Вопрос о военно-морском флоте прямо касается вопроса самого существования страны. Если у России нет и не будет флота, способного уничтожить торговый флот противника (и военно-морской флот противника перед этим), то наше существование не гарантировано. Флот береговой обороны недостаточен настолько, что фактически не нужен, поскольку в случае серьезной войны он будет неминуемо уничтожен ввиду явного превосходства противника.



Принять интеллектуальный вызов и взяться за создание флота, способного решить поставленную задачу, очень трудно. Дело поражает своим масштабом и трудностями. Но просто закрыть глаза на этот вопрос и отказаться даже от его обсуждения означает согласиться с неизбежным поражением в крупномасштабной войне, фактически это капитуляция еще до начала войны. Это расчет на везение и милость сильной стороны.



Вот такой выбор ставится этим вопросом: напряженный труд или сдача. Что выбираете?



Теперь можете дать волю эмоциям в комментариях. Александр Тимохин в своей статье поставил хороший вопрос о том, зачем России нужен военно-морской флот. Поставил, но ответа на него не дал. В комментариях под ней также обсуждалось много разных интересных вещей, кроме этого, пожалуй, самого важного вопроса.Что же, придется мне высказать свою точку зрения. Если совсем кратко, то без флота мы будем разбиты и уничтожены. Почему это так?Во-первых, хотя Тимохин и указал, что война на суше более благоприятна для России и менее благоприятна для США и их союзников, нельзя сказать, что США в принципе не могут подготовиться и вести крупномасштабную сухопутную войну. У них и сейчас есть одна из крупнейших в мире сухопутных армий, побольше, чем в России. При желании они ее могут довольно быстро довести в численности до уровня Второй мировой войны. Мне уже приходилось напоминать, что в нынешней американской армии есть интересная практика привлечения на службу иностранных граждан, которые служат за перспективу получения гражданства США. В их армии время от времени проводятся церемонии натурализации для тех иностранных военнослужащих, которых сочли достойными для получения американского гражданства.Не думаю, что такая практика возникла сама по себе и случайно. На мой взгляд, это заготовка на случай необходимости формирования крупной армии, в которой американцы будут представлены офицерским составом и специалистами, а рядовых и сержантов наберут из иностранцев. Опыт службы иностранцев открывает для американского командования доступ к обширным людским ресурсам стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и отчасти Африки. В этих странах полно молодых людей, желающих любой ценой попасть в США, и из их числа можно набрать при желании несколько десятков миллионов человек и воевать, не особо считаясь с потерями. Самые достойные, кому получится уцелеть в кровавой мясорубке, получат вожделенный американский паспорт.Мобилизационный потенциал стран, откуда США могут черпать пополнение для своей армии, во много раз превышает мобилизационный потенциал России. Численное превосходство, помноженное на техническое превосходство американской армии, — это фактор, который позволяет им достичь победы в крупномасштабной сухопутной войне на евразийском континенте, причем даже без применения ядерного оружия.Во-вторых, транснациональные корпорации США и союзных им стран фактически контролируют всю мировую экономику и, соответственно, все ключевые отрасли военного хозяйства. Командование НАТО в состоянии использовать для крупномасштабной войны большую часть мировых сырьевых ресурсов и промышленности. И рабочей силы тоже. Достаточно сказать, что теперь у США в партнерах Индия, страна, обладающая, пожалуй, самыми крупными в мире трудовыми ресурсами. На мой взгляд, даже без точных оценок, вполне достижимо, что США смогут занять в своем глобальном военном хозяйстве порядка миллиарда человек трудоспособного населения. Это примерно в 10 раз больше, чем было занято в военной экономике всех воевавших стран, вместе взятых, во время Второй мировой войны. Столько рабочих, при условии снабжения их современной техникой, сырьем и топливом, могут произвести колоссальное количество вооружений, боевой техники и боеприпасов. Даже Китаю будет сложно тягаться с военной экономикой противника таких масштабов, а для России вообще нет никаких шансов, если только не будут введены какие-то экстраординарные меры.В-третьих, сырье, военное производство и сухопутная армия США и их союзников связываются между собой огромным торговым флотом, который может перевозить колоссальные объемы грузов. Именно торговый флот позволяет построить военное хозяйство глобального масштаба, вооружить и оснастить огромную сухопутную армию, перебросить ее в любую точку на побережье евразийского материка (в западной его части НАТО и так уже имеет выгодные сухопутные плацдармы, такие, как Прибалтика и Украина) и снабжать ее в ходе крупномасштабных боевых действий.Американский военно-морской флот сейчас действительно ориентируется на операции против противника на побережье. Однако есть у него задачи транспортировки и снабжения, а также охраны торгового судоходства и его ключевых узлов: портов, каналов, проливов. Эта задача в большей части решается уже в мирное время, когда создается и поддерживается подавляющее превосходство в океане над всеми вероятными противниками, вместе взятыми. Другая часть этой задачи будет решена в начале крупномасштабной войны, когда ВМФ США и флоты их союзников постараются сравнительно немногочисленные флоты своих противников, желательно прямо в базах, внезапным и массированным ударом. Впрочем, даже и без внезапности российскому ВМФ почти нечего противопоставить американскому ВМФ, если тот всерьез вознамерится поставить точку в существовании российского военно-морского флота.После разгрома флотов противников больше ничто не будет угрожать безопасности торгового судоходства, который будет работать практически в мирном режиме, даже без введения конвойной системы, по причине отсутствия в ней надобности.Я воспринимаю американский военно-морской флот не сам по себе и отдельно, а вместе с торговым флотом, который контролируется США и союзными им странами. Значение огромного торгового флота для ведения крупномасштабной войны, думаю, совершенно ясно из сказанного выше. Повторю: торговый флот вероятных противников привезет на ТВД многомиллионные армии и непредставимо огромную гору вооружения. И все: любой героизм, столь у нас пестуемый, будет подавлен численным и огневым превосходством. И чем вы, товарищи шапкозакидатели, будете воевать против глобального военного хозяйства? "Калашами" без патронов и самоделками? Хорошо, если Китай что-то даст своему незадачливому союзнику, но не факт: у него и своих проблем будет предостаточно.Отсюда и ответ на поставленный вопрос: ВМФ России нужен в первую очередь для того, чтобы уничтожить торговый флот противника, причем в любой точке океана. Только так есть неплохой шанс устоять на ногах в крупномасштабной войне и свести ее если не к победе, то, по крайней мере, к ничьей.Создать такой флот, который будет более или менее в состоянии справиться с задачей уничтожения торгового флота противника, — это крайне непростая задача, требующая максимального напряжения интеллектуальных сил и очень мощной изобретательности. Нужны новые типы кораблей, заметно превосходящие по характеристикам корабли ВМФ США. Для этого нужны очень мощные и компактные силовые установки, для этого нужно много очень хорошей электроники, поскольку корабли должны действовать вдалеке от своих баз, автономно, а этого нельзя добиться без очень высокой степени автоматизации корабельных систем. То есть нужно то, чего у нас сейчас нет и пока что не предвидится.Далее, нужны новые типы морского оружия, которое могло бы гарантированно пустить ко дну огромные торговые суда. А они сейчас по своей живучести превосходят линкоры времен Второй мировой войны. Ядерная боевая часть могла бы решить эти проблемы, но для того, чтобы потопить более чем 100 тысяч торговых судов противника, потребуется невероятно огромный ядерный арсенал. Скажем, 10 тысяч ядерных зарядов требуют от 80 до 120 тонн оружейного урана или плутония. Чтобы выходить против всего торгового флота противника, надо иметь порядка 100 тысяч ядерных зарядов, которые потребуют от 800 до 1200 тонн оружейных изотопов. Для сравнения: СССР за все время «холодной войны» произвел до 1400 тонн оружейного урана и 155 тонн оружейного плутония. Вряд ли мы сейчас можем произвести столько. Для производства 1200 тонн оружейного урана требуется 24 тысяч тонн природного урана, а годовая добыча в России составляет порядка 3000 тонн в год. Нам потребуется направлять весь уран на производство оружия в течение 8 лет, чтобы накопить требуемый арсенал (не самое хорошее решение: за это время АЭС выработают свои запасы ядерного топлива, и мы лишимся 12% своей электроэнергии). С учетом строительства рудников, заводов и всей другой инфраструктуры потребуется порядка 25 лет для такого вооружения, даже при самых стахановских темпах.А если не ядерное оружие, то какое? Этот вопрос остается пока что открытым.Также потребуется создать необходимый промышленный комплекс для строительства такого флота, построить для него необходимую инфраструктуру базирования, причем почти сплошь в малоосвоенных районах страны, набрать и подготовить без особого преувеличения миллионы квалифицированных работников, которые будут этот флот обслуживать. Все это крайне сложные задачи.Вопрос о военно-морском флоте прямо касается вопроса самого существования страны. Если у России нет и не будет флота, способного уничтожить торговый флот противника (и военно-морской флот противника перед этим), то наше существование не гарантировано. Флот береговой обороны недостаточен настолько, что фактически не нужен, поскольку в случае серьезной войны он будет неминуемо уничтожен ввиду явного превосходства противника.Принять интеллектуальный вызов и взяться за создание флота, способного решить поставленную задачу, очень трудно. Дело поражает своим масштабом и трудностями. Но просто закрыть глаза на этот вопрос и отказаться даже от его обсуждения означает согласиться с неизбежным поражением в крупномасштабной войне, фактически это капитуляция еще до начала войны. Это расчет на везение и милость сильной стороны.Вот такой выбор ставится этим вопросом: напряженный труд или сдача. Что выбираете?Теперь можете дать волю эмоциям в комментариях. Дмитрий Верхотуров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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