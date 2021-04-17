Без Ferrari тоже не обошлось: Сенатор за год "поднялся" с 2 до 4 млрд дохода

Сенатор Валерий Пономарев, судя по обнародованным декларациям, стал самым богатым сенатором России. он увеличил свой доход за предыдущий год с 2,7 млрд до 4,18 млрд рублей.

Сенатор, представляющий в Совфеде Камчатку, оказался самым богатым по доходам за прошлый год. Пандемия не сказалась на заработках политика. Судя по декларации, у Валерия Пономарева за прошлый годы вышла сумма в 4,18 млрд рублей.

Годом ранее он сообщал, что его доходы не дотягивают до 3 млрд рублей. Так, по данным за 2019-й год у Пономарева было задекларировано 2,7 млрд, в 2018-м чуть меньше - 2,3 млрд руб.

Сенатор также является обладателем премиальных авто. На него зарегистрированы машины Bentley, Ferrari. Есть и отечественный ГАЗ-21.

Интересно, что основной капитал политик сделал на изготовлении регистрационных знаков для автомобилей, напоминает "Фонтанка".

Помимо этого, у сенатора в собственности три квартиры общей площадью почти в 500 кв. метров.

Его жене принадлежит земельный участок на 36 тыс. кв. м.