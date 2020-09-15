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Без еды и воды: Зеленский заявил о гуманитарной катастрофе в Донбассе

15 сентября 2020, 11:25  •  211 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент Незалежной пообещал вернуть регион в состав Украины
Сложившееся в Донбассе положение является гуманитарной катастрофой из-за низкого уровня жизни и ситуации с COVID-19. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский,
Глава Украины напомнил, что население Донбасса составляет порядка трех млн человек. Находящиеся на "оккупированной части" люди живут плохо, в отличие от тех, кто проживает "по ту сторону фронта": зарплаты в Донбассе низкие, а тарифы на воду и электричество высокие. Сложившиеся обстоятельства вовсе не на руку Киеву, так как в охваченном войной регионе есть немало "украинцев в душе".
"Мы не желаем видеть их смерть. Освобожденные нами украинские военнослужащие заявили, что они находились в тюремном заключении с людьми, настроенными проукраински. И там существует большое количество людей, которые так считают", – заявил Зеленский в интервью для газеты Wiener Zeitung.
Глава Незалежной отметил, что заявленные им обещания по "возвращению " Донбасса не являются "пустыми словами", несмотря на сложность их выполнения.
"Мы смогли вернуть из плена 140 человек. Стрельбы там уже нет, смертей практически тоже. За несколько недель произошло лишь одно убийство. И в Европе тоже об этом знают. Бывает, что стреляют сепаратисты, но мы не ведемся", – заявил Зеленский.
Похожее заявление президент Украины ранее сделал в отношении Крыма. Он сообщил, что действующая в тот момент власть позволила Москве "отобрать" полуостров.

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