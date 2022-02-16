Без единого выстрела: Украина капитулировала

Ночь с 15 на 16 февраля стала крахом западных аналитиков и украинских надежд: Россия так и не напала на Украину. Ни в час ночи, ни в три утра, как предполагали ведущие американские СМИ, ссылаясь на многочисленных экспертов и инсайдеров, в том числе и в высших эшелонах власти, русская армия не появилась ни в Донбассе, ни в Одессе с Харьковом, ни даже в Киеве. Для Запада это серьёзный удар, а для украинцев умерла последняя надежда спасти страну…

Вторжение, на которое надеялись

Эта ситуация полностью повторяет уже старый анекдот, который описывает потери украинской армии в войне с Россией, на которую последняя ещё даже не прибыла. Точно так же развернулись события сегодняшнего дня: бежавшие депутаты, хаос во всех инстанциях, ожидающий немедленной эвакуации правительственный Киев – перечислять можно долго, но главное в этом то, что Россия не предприняла ни одного действия, которое могло бы указывать не просто на близость войны с Украиной, но вообще на возможность таковой.

На Украине, к слову, перебрали едва ли не все сценарии, которые могли произойти, случись открытая конфронтация с Москвой. Дошли до того, что неофициально перенесли столицу во Львов, подготовив полную эвакуацию военно-политического руководства страны на запад. Но плохого тактика в Украине выдало то, что среди всех вариантов возможного будущего не было главного: поражения.

В том, что Киев не простоял бы и дня, сомнений нет, кажется, ни у кого даже в рядах ВСУ. Наверное, потому и не спешили в местных СМИ затрагивать такой сценарий, потому что слишком много неудобных вопросов возникло бы в связи с этим. Так, например, наибольшей трудностью стала бы атака на рассвете: круглосуточных цветочных магазинов не так уж и много, а встречать долгожданных гостей с пустыми руками не хотелось бы. Зато, к слову, повышенный спрос на хлеб и соль в приграничных районах свидетельствует о серьёзной подготовке к оказанию радушного приёма.

Уже через час после вторжения Харьковская, Сумская и Черниговская области уверяли бы главу великобританского МИД Лиз Трасс в извечной принадлежности к составу России, требуя подсветить областные администрации, а заодно и Эйфелеву башню цветами триколора.

Главы Херсонской, Николаевской и Одесской областей, в свою очередь, наконец-то вышли из подполья и признались горожанам, что все эти годы работали на Кремль, выполняя сложнейшую задачу по маскировке под украинских политиков. Но, к счастью, всё закончилось, и теперь они снова могут открыто выполнять поручения президента.

Сложнее всего пришлось бы, пожалуй, Черкассам: занимать круговую оборону и держаться до последнего, пока не пройдут свои до центра. Но пару часов область точно выстоит, а заодно и подготовит списки тех, кто добровольно ушёл воевать против ЛДНР.

Украинскому военно-политическому руководству не позавидуешь: эвакуация во Львов сорвётся – город, как и вся область, уже сбивает на администрациях тризубы и устанавливает государственную символику Польши, заблаговременно перейдя с гривен на злотые. Не податься и в Закарпатье, которое осуществило давнюю мечту и вошло в состав Венгрии. Впрочем, украинского президента Зеленского это уже волнует мало: вечером ему в составе "Квартала-95" предстоит большой праздничный концерт по случаю даты освобождения.

Удар по всем фронтам

Но если отбросить в сторону иронию и шутки, то ситуация для Украины, как и для всего Запада, действительно сложилась проигрышная. Вся информационная машина, каждый её механизм был запущен против России, представляя Москву в облике агрессора, готового ко вторжению. За исключением отдельных островков здравомыслия, весь коллективный Запад объединился в пропагандистском броске, назвав точные даты "вторжения". И там, видимо, никак не ожидали, что менее чем за сутки до назначенного срока российские подразделения, выполнявшие внутренние задачи на территории, которая граничит с ЛДНР и Украиной, возьмут обратный курс.

Именно этим отводом войск Россия нанесла не просто удар, а очень болезненную пощёчину в первую очередь Соединённым Штатам. Именно пощёчину – так осаживают зарвавшегося, не равного по силам и явно не в самом адекватном состоянии хулигана, с которым нет никакого желания драться. И сложившуюся ситуацию противостоянием точно не назовёшь.

Для Запада произошедшее – в первую очередь серьёзный репутационный удар, и подобных ситуаций порядком поднакопилось за последнее время. Провал в попытке расшатать ситуацию в самой России и в Белоруссии и провал попытки цветной революции в Казахстане, к которым Штаты имели прямое и непосредственное отношение, бегство из Афганистана и последующие неудачи США, и вот теперь – фиаско в украинском вопросе.

Колоссальный механизм Америки, работающий индивидуально, вне зависимости от текущего президента и лидирующей партии, катастрофически сбоит, и последствия этого разлада уже видны. Так многие вполне обоснованно считают, что в западном мире роль лидера начинает забирать на себя Великобритания, которая, к слову, одним из инструментов расширения своего влияния взяла как раз Украину и через неё будет пытаться показать всему миру свою значимость.

15 февраля 2022 года Джо Байден выступил с докладом о России и Украине в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне. Фото: JOSHUA ROBERTS / Globallookpress

Само собой, западная пресса попытается реабилитироваться и уже делает это, подтверждая, что Россия не напала, но ситуация от этого, правда, спокойнее не стала. В дипломатическом русле говорил накануне и американский президент Джо Байден, в речи которого звучали такие слова как "диалог" и "безопасность". Глава Белого дома не обошёлся без выпадов и угроз в адрес Москвы на случай, если Россия нападёт на Украину, но касались они по большей части экономического давления, а самому Киеву в очередной раз дали понять, что вступать в открытое противостояние с Россией никто не станет.

Начало конца Украины

Что же касается Киева, то в этом случае говорить об ударе репутационном сложно, учитывая, что как таковой репутации у Незалежной нет уже давно. Годами Украина убеждала свой народ в том, что идёт открытое противостояние с Россией, что русская армия уже в Донбассе и только ВСУ сдерживают её от дальнейшего продвижения. Опровергнуть собственный же сценарий было нелегко, но по приказу западных кураторов пришлось, и вот Киев внёс коррективы: русской армии в Донбассе ещё нет, но будет со дня на день. И снова не состоялось…

Сложно говорить, что последствия этого проявятся уже сегодня днём или даже в ближайшие месяцы, но основа под это заложена. Заложен окончательный крах доверия украинскому военно-политическому командованию даже среди сторонников, которые готовы были идти по первому зову, и давным-давно потеряно даже минимальное доверие со стороны рядового населения.

Саму же Украину впереди ждут смутные времена. Борьба за власть, которая и раньше проходила среди элит, в ближайшем будущем разгорится с новой силой, потому что окончательно стало понятно, что в действительности рычаги управления страной не принадлежат не то чтобы одному человеку, что было бы логично при наличии президента, но даже одной группе лиц. А потому тлеющие противостояния политиков, олигархов и просто владеющих ресурсом власти и денег людей скоро вспыхнут с новой силой.

И нельзя не отметить особняком в этой ситуации Донецкую и Луганскую республики, которые получили как никогда реальную возможность к признанию. В самый канун "российского вторжения" Госдума России проголосовала "за", и последнее слово за президентом. Для правящих (и тех, кто планирует стать таковыми) элит, по-видимому, вопрос с текущими границами уже закрыт, и теперь основная борьба будет развязана за то, что осталось.

И здесь снова вернёмся к упомянутым в начале статьи с сарказмом Закарпатью и Львову. Первое никогда не скрывало своего желания войти в состав Венгрии, и Будапешт открыто давал и даёт понять, что готов воспользоваться любым удобным случаем для расширения своих границ.

При этом не стоит забывать, за спиной у Венгрии – членство в Евросоюзе, и если "учения", под видом которых СБУ провели зачистку антиукраинского движения в Закарпатье, ещё простили, то даже малейшие шаги в сторону "АТО-2" будут пресечены в корне. Польша же, верный союзник и друг Украины на словах, если и не станет расширяться, то точно окончательно укрепит своё влияние на Львовщине, и это станет началом окончательного развала Украины.

А дальше – полный крах экономики, окончательный упадок внутреннего производства, обнищание народа и стремительное увеличение оттока населения из страны. И если сейчас, из дня текущего, это кажется больше похожим на гиперболизированную фантазию, то через несколько десятилетий будущие поколения вполне могут знать Украину только как страну третьего мира, по странному стечению обстоятельств оказавшуюся в центре Европы. И рассказы об активном участие в космической программе, о передовых разработках, о сердце европейской промышленности, даже о чемпионате Европы по футболу – всё это будет казаться чьими-то фантомными воспоминаниями.

И тут как не вспомнить сцену из кинофильма с участием Владимира Зеленского, где он едет на автомобиле по опустевшему Киеву и через рупор взывает к украинцам, а в ответ – тишина, и последний самолёт улетает из страны. Всё это могло бы оказаться лишь дурной фантазией, не ввяжись Украина пешкой в противостояние Запада с Россией, словно забыв, кого взяла в союзники. А история учит: у Штатов союзников не бывает.