Без дополнительных условий: Русским туристам стала доступна ещё одна страна-курорт

Ранее стало известно, что Россия запускает международное авиасообщение с рядом стран. В их числе была и популярная у русских туристов Турция.

Теперь двери для граждан России распахнула ещё одна страна, чьи курорты активно пользуются спросом у наших граждан.

Накануне Черногория разрешила въезд гражданам России, добавив и нашу страну, и Азербайджан в "зелёный лист". Доступ в страну разрешён теперь без каких-либо дополнительных условий в связи с пандемией COVID-19.

Отмечается, что решение принято Национальным координационным советом по инфекционным болезням с учётом эпидемиологической ситуации. Но также учли и "потребности черногорской индустрии туризма и национальных интересов".

Теперь остаётся только дождаться прямого авиасообщения между Россией и Черногорией, которое ранее, напомним, было прервано из-за пандемии коронавируса.