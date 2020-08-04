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Без дополнительных условий: Русским туристам стала доступна ещё одна страна-курорт
04 августа 2020, 14:40 • 39 • Политика
Черногория, чьи курорты пользуются популярностью среди русских туристов, разрешила гражданам России въезд в страну без дополнительных условий в связи с COVID-19.
Ранее стало известно, что Россия запускает международное авиасообщение с рядом стран. В их числе была и популярная у русских туристов Турция.
Теперь двери для граждан России распахнула ещё одна страна, чьи курорты активно пользуются спросом у наших граждан.
Накануне Черногория разрешила въезд гражданам России, добавив и нашу страну, и Азербайджан в "зелёный лист". Доступ в страну разрешён теперь без каких-либо дополнительных условий в связи с пандемией COVID-19.
Отмечается, что решение принято Национальным координационным советом по инфекционным болезням с учётом эпидемиологической ситуации. Но также учли и "потребности черногорской индустрии туризма и национальных интересов".
Теперь остаётся только дождаться прямого авиасообщения между Россией и Черногорией, которое ранее, напомним, было прервано из-за пандемии коронавируса.
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