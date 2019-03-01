«Без давления и ультиматумов»: Москва и Каракас призвали мировое сообщество отказаться от поддержки кризиса в Венесуэле

Жители Венесуэлы должны самостоятельно найти выход из кризисной ситуации, без давления извне и ультиматумов со стороны других стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с вице-президентом Боливарианской республики Делси Родригес. По словам дипломата, легитимное правительство Венесуэлы готово к диалогу, в то время как оппозиция ведёт себя «деструктивно», отказываясь от него. Москва и Каракас также договорились укреплять экономическое сотрудничество. В частности, было принято решение перенести офис венесуэльской нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву. По мнению экспертов, это оправданный шаг, который позволит защитить активы предприятия, против которого США ввели санкции.

Российская Федерация поддерживает народ и легитимное правительство Венесуэлы в их усилиях по отстаиванию собственного суверенитета. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

Представительница Боливарианской Республики прибыла в Москву в пятницу, 1 марта. Перед началом переговоров глава российского МИД передал слова президента Владимира Путина «о поддержке и солидарности с Николасом Мадуро», а также подчеркнул, что Венесуэла является стратегическим партнёром РФ.

«На глазах у всего мира ведётся циничная кампания, нацеленная на свержение законного правительства Венесуэлы, в том числе путём угроз прямой военной интервенции», — сказал Лавров.

По словам дипломата, Москва выступает за мирное урегулирование ситуации, сложившейся в Боливарианской Республике. При этом он выразил сожаление, что оппозиционные силы Венесуэлы во главе с Хуаном Гуаидо, следуя указаниям из Вашингтона, последовательно отвергают возможность диалога с легитимным правительством, в том числе через посредников.

«С международной контактной группой легитимное правительство Венесуэлы готово разговаривать. Это отличный пример того, насколько конструктивно ведёт себя Николас Мадуро и его правительство и насколько деструктивно и конфронтационно позиционирует себя человек, которого назначили из-за океана руководителем государства в нарушение всех норм и принципов Устава ООН», — заметил российский министр.

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и глава МИД РФ Сергей Лавров

РИА Новости

© Maxim Shemetov

Дипломат также выразил обеспокоенность планами США вооружить боевиков, но вместе с тем — надежду, что страны Латинской Америки, в частности Бразилия и Колумбия, не поддержат планов вооружённого вторжения в Венесуэлу. По его мнению, венесуэльцы должны самостоятельно найти выход из кризиса.

«Очевидно, что шаги по выправлению положения должны предприниматься венесуэльцами самостоятельно, без указаний извне, без давления извне и, конечно же, без ультиматумов», — заметил Лавров.

В свою очередь, вице-президент Венесуэлы также указала на планы Соединённых Штатов по созданию незаконных вооружённых формирований в республике. Наряду с этим она приветствовала организацию неформальной группы в ООН для защиты принципов и целей Хартии ООН.

«Мы находимся здесь, чтобы подчеркнуть готовность Венесуэлы к поиску новых путей в свете новой геополитической морфологии нашего мира. Мы выступаем на стороне государств, которые защищают международное право», — сказала Родригес.

«Вашингтон не отступит от попыток свержения Мадуро»

Политолог Александр Асафов не сомневается, что США разрабатывают силовой сценарий свержения Мадуро. Об этом, по его словам, свидетельствует множество фактов — от заявлений до конкретных действий американцев.

«В частности то, что планируется новый гуманитарный конвой, который, очевидно, станет спланированной провокацией, которая приведёт к человеческим жертвам. В этом можно будет обвинить Мадуро, сделать поводом для силового вторжения тех или иных сил — союзников США или самих Штатов», — заметил собеседник RT

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв также считает, что Вашингтон не откажется от попыток осуществить государственный переворот в Венесуэле.

«Вопрос в том, насколько Мадуро сумеет мобилизовать население в свою поддержку. В принципе, пока что ему это удаётся. И фактически оппозиция сейчас абсолютно безвластна, она не имеет никаких рычагов давления. Об этом говорит и тот факт, что инициатива по проведению новых президентских выборов не находит поддержки. Поэтому оппозиции будет очень трудно победить Мадуро в этой ситуации», — считает эксперт.

Экономическое взаимодействие Москвы и Каракаса

Между тем Лавров подчеркнул, что Москва продолжит помогать легитимным властям Каракаса в решении социально-экономических проблем. По его словам, расширение практического, прагматичного, обоюдовыгодного сотрудничества — лучший способ помочь венесуэльским гражданам.

«В этом контексте мы наметили шаги, которые направлены на упрочение торговых, инвестиционных, промышленных и финансовых связей, а также развитие договорённостей, достигнутых президентами Путиным и Мадуро в декабре прошлого года», — отметил министр иностранных дел РФ.

Вице-президент Венесуэлы также заявила о желании углубить связи с Москвой, в том числе в сфере закупок медикаментов. Кроме того, по её словам, будет подписан ряд других договоров. В частности, было принято решение перенести из Лиссабона в Москву офис нефтяной госкомпании PDVSA, против которой США ввели санкции, заблокировав активы.

По её словам, международное сообщество для оказания помощи Боливарианской Республике должно прекратить экономическую блокаду страны.

«Это искусственно создаваемый кризис под руководством США, которые крадут в прямом смысле этого слова финансовые активы нашей страны. То, что происходит, — это вооружённый грабёж», — подчеркнула Родригес.

Александр Асафов считает, что США продолжат попытки полностью блокировать финансовые потоки, которые идут к законному правительству Венесуэлы. По мнению политолога, Вашингтон надеется, что экономический кризис поможет Гуаидо стать президентом республики.

«В этой связи перевод штаб-квартиры компании PDVSA из Лиссабона в Москву вполне логичен. Они будут защищены от экономических мер США по блокировке средств и счетов. И надо вспомнить, что одними из основных покупателей энергопродуктов Венесуэлы являются Россия и Китай. То есть это логичная защита своих активов», — заявил он.

Между тем 28 февраля США ввели новые санкции против Венесуэлы, включив в санкционные списки ещё шесть человек, в том числе командующего Национальной гвардией Венесуэлы генерала Ричарда Лопеса Варгаса и начальника полиции граничащего с Колумбией штата Тачира Кристиана Моралеса Самбрано. Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Лидер оппозиционных сил Венесуэлы Хуан Гуаидо

Reuters

© Luisa Gonzalez

Гумпомощь из Кукуты

Отметим, что накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Вашингтона в отношении Каракаса «топорными, глупыми и ведущими к катастрофическим последствиям». По её словам, подобная политика заставила задуматься даже союзников Соединённых Штатов.

«Даже та часть международного сообщества, которая ещё недавно если не поддакивала (а теперь, как вам известно, введён новый внешнеполитический термин «подхрюкивала»), если даже они давали полный карт-бланш в связи с заявлениями Вашингтона о наличии «всех опций на столе», то как минимум сейчас начали многозначительно помалкивать. Видимо, сумели найти в себе силы публично согласиться с безальтернативностью мирного пути решения венесуэльского вопроса», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Кроме того, состоялось очередное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое ситуации в Венесуэле. На обсуждение дипломатов выдвинули два проекта резолюций, подготовленные американской и российской сторонами. Оба документа в итоге были заблокированы.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил опасения, что США могут использовать результаты голосования, чтобы обвинить Совбез в бессилии и использовать это как предлог для вмешательства.

«Мы всерьёз опасаемся того, что сегодняшнее заседание может быть использовано как этап по подготовке реальной, а не гуманитарной интервенции», — заметил дипломат.

В связи с этим он призвал других членов Совета Безопасности ООН не «потворствовать политическому шоу».

Протестующий возле сожжённого грузовика в пограничной зоне между Венесуэлой и Колумбией

Reuters

© Marco Bello

Наряду с этим лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо сообщил, что в колумбийском городе Кукута, находящемся в пограничной с Венесуэлой зоне, приземлился очередной самолёт с гуманитарной помощью из США.

Напомним, что 23 февраля из-за попыток оппозиционных сил провести на территорию Боливарианской Республики гумконвой произошли столкновения с военными, в результате чего пострадали более 300 человек и погибли не менее четырёх. При этом позднее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса указал, что в одном из грузовиков обнаружили материалы для возведения баррикад.