Без чёткого плана? Политолог прокомментировал авиаудары США в Сирии и Ираке

Политолог и президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин прокомментировал новость об авиаударах США в Сирии и Ираке. Пентагон заявил, что эти пять объектов связаны с иранской армией, обвиняемой в серии нападений на совместные американо-иракские военные объекты, где дислоцированы силы США. Целью американцев были базы шиитского движения "Катаиб Хезболла". Погибли как минимум 25 человек.

Политолог полагает, что Америка действует на Ближнем Востоке без чёткого плана. Все это идёт вразрез с утверждениями президента Дональда Трампа о том, что нужно уйти из этого региона.

"Я вижу, что у США отсутствует чёткое понимание, что делать дальше в Сирии и с союзниками. Они на последнем издыхании делают некую "информационную войну" против терроризма. И самое интересное в том, что американцы наносят удары именно в тех местах, где сосредоточена наиболее умеренная оппозиция", - заявил эксперт порталу Nation News.

Политолог считает, что в Ираке сейчас нет сильного правительства. Именно это позволяет американцам оставаться там и прикрываться борьбой с разными группами. Самонкин предполагает, что это нужно для разграбления природных ресурсов, как в Сирии. Там президент Башар Асад уже давно жалуется на похищение нефти.