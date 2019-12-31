Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Шевченко: Я был рядом с Ельциным до последних дней его жизни. Он ни раз...
В Госдуме обсудят презумпцию согласия на посмертное донорство
Меньше сажать - больше бизнесовать
Новые медсправки, техосмотр, экзамены и цены: что ждёт российских автомобилистов...
Главная / В мире

Без чёткого плана? Политолог прокомментировал авиаудары США в Сирии и Ираке

31 декабря 2019, 21:39  •  57 • В мире
Политолог Юрий Самонкин прокомментировал удары авиации США в Сирии и Ираке в ответ на нападения шиитской группировки боевиков, известной как "Катаиб Хезболла". Эксперт считает, что Америка окончательно запуталась в этом регионе и действует без чёткого плана, изображая "информационную войну" с терроризмом. "Самое интересное в том, что американцы наносят удары именно в тех местах, где сосредоточена наиболее умеренная оппозиция", - заявил Самонкин порталу Nation News.
Политолог и президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин прокомментировал новость об авиаударах США в Сирии и Ираке. Пентагон заявил, что эти пять объектов связаны с иранской армией, обвиняемой в серии нападений на совместные американо-иракские военные объекты, где дислоцированы силы США. Целью американцев были базы шиитского движения "Катаиб Хезболла". Погибли как минимум 25 человек.
Политолог полагает, что Америка действует на Ближнем Востоке без чёткого плана. Все это идёт вразрез с утверждениями президента Дональда Трампа о том, что нужно уйти из этого региона.
"Я вижу, что у США отсутствует чёткое понимание, что делать дальше в Сирии и с союзниками. Они на последнем издыхании делают некую "информационную войну" против терроризма. И самое интересное в том, что американцы наносят удары именно в тех местах, где сосредоточена наиболее умеренная оппозиция", - заявил эксперт порталу Nation News.
Политолог считает, что в Ираке сейчас нет сильного правительства. Именно это позволяет американцам оставаться там и прикрываться борьбой с разными группами. Самонкин предполагает, что это нужно для разграбления природных ресурсов, как в Сирии. Там президент Башар Асад уже давно жалуется на похищение нефти.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
31 декабря 2019, 08:39
"Сильнее, чем когда-либо": Витязева - какие доказательства "для Гааги" нашел Bloobmerg в работе Путина
31 декабря 2019, 15:09
Эксперимент потянул на реальный срок: В Китае вынесли приговор отредактировавшему геном человека учёному
31 декабря 2019, 15:09
Строительный флот "уплыл" из Балтики: Allseas заговорила о планах после "Северного потока - 2"
31 декабря 2019, 21:39
Без чёткого плана? Политолог прокомментировал авиаудары США в Сирии и Ираке
31 декабря 2019, 21:39
"Аргументы Киева слабы, как соломенный домик Ниф-Нифа": Пушков жёстко ответил на странный комментарий Украины по газу
31 декабря 2019, 21:24
«Почва для бесконечных слухов»: почему дело американского миллиардера Джеффри Эпштейна вызвало международный резонанс
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 декабря 2019, 02:09
"Садись, 2 по истории": Посол США решила поучить Путина и опозорилась из-за...
31 декабря 2019, 13:40
Ковтуна теперь ПОСАДЯТ! Такие ЗАЯВЛЕНИЯ на российском ТВ даром не проходят!
31 декабря 2019, 08:39
"Сильнее, чем когда-либо": Витязева - какие доказательства "для Гааги&...
31 декабря 2019, 05:24
"Уважаемая госпожа посол...": Дипломаты России сделали тонкий намёк вздумав...
31 декабря 2019, 08:39
"Европа сопротивлялась Гитлеру не более полутора месяцев": Посольство Росси...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 декабря 2019, 22:39
"Наступит примерно никогда": В Сети высмеяли "жёсткий" ответ Украины поезду Путина в Крыму
29 декабря 2019, 07:54
Договаривались три дня: Россия и Украина подписали мировое соглашение по газу
27 декабря 2019, 07:09
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
26 декабря 2019, 05:09
"Не люблю Путина, но он прав": Поляки в соцсетях признали, что их экс-посол в Германии был "антисемитской свиньёй"
28 декабря 2019, 09:09
У Путина даже не второе место: Немцы назвали самого опасного мирового лидера
27 декабря 2019, 03:54
"Признак скорого крушения": Крымскому мосту поставили "чёрную метку"
28 декабря 2019, 21:54
«Украина уже упустила момент»: почему Киев предостерёг Берлин от завершения «Северного потока — 2»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.