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Без бюрократии: Путин начал встречу на ВЭФ с двух просьб к чиновникам
03 сентября 2021, 09:05 • 97 • Политика
Перед пленарным заседанием президент России Владимир Путин собрал модераторов ключевых сессий ВЭФ и обратился к чиновникам с двумя просьбами, в том числе не забюрокрачивать встречу.
Сегодня на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) состоится пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Царьград будет вести прямую трансляцию тут.
В преддверии этого главного события дня глава государства собрал модераторов ключевых сессий ВЭФ и высказал чиновникам две просьбы.
Во-первых, он попросил у чиновников максимум информации о прошедшем первом дне форума, чтобы сориентироваться "по наиболее важным, интересным проблемам".
Во-вторых, глядя на подготовленный для него список выступающих, президент попросил не забюрокрачивать встречу.
- высказался глава государства.
Путин отметил, что эта площадка позволяет в том числе проанализировать, что уже сделано в огромном регионе, и наметить совместные шаги по его развитию.
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