Без бюрократии: Путин начал встречу на ВЭФ с двух просьб к чиновникам

Перед пленарным заседанием президент России Владимир Путин собрал модераторов ключевых сессий ВЭФ и обратился к чиновникам с двумя просьбами, в том числе не забюрокрачивать встречу.

Сегодня на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) состоится пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Царьград будет вести прямую трансляцию тут.

В преддверии этого главного события дня глава государства собрал модераторов ключевых сессий ВЭФ и высказал чиновникам две просьбы.

Во-первых, он попросил у чиновников максимум информации о прошедшем первом дне форума, чтобы сориентироваться "по наиболее важным, интересным проблемам".

Во-вторых, глядя на подготовленный для него список выступающих, президент попросил не забюрокрачивать встречу.

Восточный экономический форум твёрдо занял свое достойное место в международном календаре мероприятий. Это полезная, интересная площадка и для наших партнёров, и для российского бизнеса, и для различных уровней власти,

- высказался глава государства.

Путин отметил, что эта площадка позволяет в том числе проанализировать, что уже сделано в огромном регионе, и наметить совместные шаги по его развитию.