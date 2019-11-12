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Без бумажки ты… в оффлайне

12 ноября 2019, 14:24  •  100 • Аналитика
Сегодня в адрес руководства Госдумы РФ и Совета Федерации направлено предложение обсудить введение в России обязательной регистрации по паспорту для входа в интернет.
Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков направил в Госдуму РФ и СФ предложение обсудить перспективу введения в стране обязательной для пользователей регистрации по паспорту при входе в интернет.
Глава ассоциации пояснил, что, в соответствии с его предложением, каждый россиянин, желающий получить доступ к сети, должен будет предоставить электронную версию своего паспорта. Что же касается несовершеннолетних интернет-пользователей, то они должны будут регистрироваться по документам своих родителей, уточняется в обращении.
По такому же принципу следует организовать доступ в интернет в местах публичного пользования, считает Рахман Янсуков. По его мнению, такое нововведение позволит персонифицировать каждое действие конкретного интернет-пользователя, что, в свою очередь, даст возможность предотвратить совершение неправомерных действий в сети. Также инициатива полезна для подрастающего поколения – доступ в интернет по паспорту родителей оградит несовершеннолетних от негативного влияния некоторого контента всемирной паутины, считает автор предложения.
Инициатива ассоциации не является уникальной, отметил сам общественный деятель. В качестве примера он привел Австрию, где уже в следующем году пользователи будут обязаны указывать свои реальные имена при регистрации по номеру телефона, который, соответственно, привязан к личным данным его владельца.
Выступить с таким предложением Рахмана Янсукова побудили участившиеся жалобы на открытые спам-атаки, диверсии и другие недобросовестные способы ведения конкурентной борьбы в сети, пояснил он. Если же инициатива получит одобрение и будет внедрена, искоренить незаконные действия в интернете будет легче. Доступ в интернет по паспорту будет полезен и для политической обстановки в России, поскольку предоставит возможность для предотвращения возможных провокаций.
Общественный деятель отметил, что иностранные агенты все чаще пытаются так или иначе повлиять на выборы и другие политические процессы, происходящие в России, поэтому ограничение анонимного доступа к сети становится в таких условиях более актуальным. Если же не принять подобные меры, то существует риск возникновения необратимых последствий не только для экономического развития России, но и для ее политической стабильности, считает он.
В профильном думском комитете по информационной политике заявили о готовности организовать дискуссию на предложенную тему. В частности, заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, IT и связи Андрей Свинцов отметил актуальность озвученной Янсуковым инициативы. Однако изначально следует выяснить отношение россиян к озвученному предложению, считает парламентарий.
По словам политика, ряд политических и общественных деятелей периодически поднимает вопрос идентификации пользователей интернета, поскольку эта тема действительно крайне важна в контексте обеспечения безопасности государства.
Госдума РФ уже на протяжение нескольких лет пытается бороться с «серой» и «черной» частями интернета, заявил Свинцов, напомнив о принятии в России нескольких соответствующих законов. При этом он прогнозирует рост аналогичных инициатив в будущем, аргументируя это все большим распространением цифровой среди в различных сферах жизнедеятельности современного человека. Он отметил, что сейчас, в частности, нередко используется цифровая подпись или анализируются аккаунты человека в социальных сетях для принятия решения о приеме его на работу.
По мнению Андрея Свинцова, в ближайшие несколько лет вопрос идентификации пользователей будет актуален. Он пояснил, что имеет в виду если не предъявление паспорта для регистрации в социальных сетях, то получение некого цифрового ID по аналогии с доменными именами. Политик обратил внимание на отсутствие защиты аккаунтов российских пользователей с точки зрения закона и напомнил, что ранее озвучивал предложение принять меры для защиты персональных страниц юзеров путем выдачи им свидетельства о верификации – в этом случае при взломе аккаунта пользователь сможет вернуть себе доступ к личной странице, что будет полезно и в контексте ведения борьбы с интернет-мошенниками.

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