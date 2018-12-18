«Без боя он не сдастся»: почему Трамп готов остановить работу правительства из-за стены на границе с Мексикой

Федеральное правительство США может приостановить свою работу 22 декабря. Согласно ультиматуму президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, так называемый шатдаун произойдёт, если демократы в конгрессе не согласятся выделить несколько миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. По мнению экспертов, стена — ключевой элемент внутриполитического курса главы Белого дома, от которого он не готов отступить. В то же время аналитики отмечают, что приостановка работы правительства — нормальное явление для американской политики, которое не окажет серьёзного влияния на ситуацию внутри страны.

Трамп остановит работу федерального правительства США, если не получит денег на строительство стены на границе с Мексикой Reuters © Jonathan Ernst

Федеральное правительство США может приостановить работу, если президент Дональд Трамп не достигнет в конгрессе компромисса по бюджетным тратам с лидерами Демократической партии. Об этом сообщают американские СМИ, в частности газета The Washington Post и издание The Hill. В субботу, 22 декабря, истекает срок действия семи биллей, регламентирующих бюджетные траты федеральных служб и агентств. Для формирования новых документов требуется согласие обеих партий и администрации Трампа.

В этот раз камнем преткновения между президентом США и демократами в конгрессе снова стало финансирование строительства стены на границе с Мексикой, возвести которую Дональд Трамп обещал своим избирателям в ходе президентских выборов 2016 года.

Всё или ничего

Трамп начал угрожать приостановкой деятельности федерального правительства ещё на прошлой неделе — во время визита в Белый дом лидера демократов в палате представителей Нэнси Пелоси и ведущего сенатора-демократа Чака Шумера. Дискуссия велась на повышенных тонах, невзирая на присутствие журналистов и телекамер. В ответ на возражения Пелоси и Шумера по поводу финансирования стены на южной границе Трамп заявил, что пойдёт на самые крайние меры.

«Если администрация не получит того, что нам нужно, не важно, каким путём — с вашей помощью или через военных, — я остановлю работу правительства. Я с гордостью сделаю это, чтобы добиться безопасности на границе. Народ этой страны не хочет, чтобы сюда приезжали преступники, проблемные люди и шли огромные потоки наркотиков. Я возьму эту ответственность на себя», — заявил Трамп.

После неоднозначной встречи с Трампом сенатор Шумер сообщил журналистам, что никакой стены на границе не будет, несмотря на все угрозы со стороны президента.

«Президент Трамп должен понять, что необходимого количества голосов за стену не будет ни в палате представителей, ни в сенате. Он не получит эту стену ни в каком виде. Всё, чего он добьётся своими истериками, — это остановки работы правительства. Стене не бывать», — приводит слова сенатора-демократа издание The Wall Street Journal.

Напомним, для принятия биллей о бюджетных тратах требуется 60 голосов сенаторов, республиканцы на данный момент занимают в верхней палате конгресса 51 кресло.

Замок для границы

Дональд Трамп неоднократно заявлял об опасности, которую несёт бесконтрольный проход нелегальных мигрантов через южную границу США.

Ситуация усугубилась этой осенью, когда в сторону американо-мексиканской границы выдвинулось несколько караванов с беженцами и мигрантами из стран Центральной Америки. Для встречи этих караванов Трамп отправил на границу военных, дав главе Пентагона Джеймсу Мэттису полномочия на применение оружия в случае чрезвычайных ситуаций.

Сейчас в Мексике сосредоточились около 9,5 тыс. человек из идущих в США караванов. В конце ноября мексиканские власти начали депортировать нелегалов, после того как около 500 мигрантов попытались осуществить прорыв пограничного перехода «Эль Чапарраль» в мексиканском штате Нижняя Калифорния.

В преддверии ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США демократы обвиняли администрацию Трампа и Республиканскую партию в раздувании истерии вокруг миграционного вопроса для поднятия собственного политического капитала.

Один в поле воин

Однако, несмотря на волнующий избирателей вопрос о нелегальной миграции, сами республиканцы в конгрессе не поддерживают стремление Дональда Трампа обострять ситуацию и прибегать к шатдауну.

Шатдаун, или приостановка работы федеральных государственных учреждений, — часть американской политической системы. К этой мере прибегают при несогласии в распределении и принятии бюджета между исполнительной и законодательной ветвями власти. Продолжительный шатдаун может привести к росту госдолга и падению стоимости национальной валюты. Последний шатдаун в США был в 2013 году при администрации Обамы и продлился 16 дней.

«Совершенно ясно, что американцам не нравятся остановки работы правительства, и не важно, по чьей вине это происходит», — приводит The Hill слова лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла.

Ему вторит конгрессмен Скотт Перри от штата Пенсильвания, который принимал участие в подготовке биллей, распределяющих финансирование между федеральными службами.

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«Не думаю, что кто-либо действительно хочет, чтобы дело дошло до шатдауна», — приводит слова Перри издание The Hill.

В случае шатдауна многим федеральным служащим придётся продолжать работу без гарантированной заработной платы, однако обычно после таких случаев конгресс утверждает выплаты задним числом. Шатдаун затронет более 400 тыс. служащих, включая 41 тыс. сотрудников органов правопорядка, а также большую часть сотрудников Министерства внутренней безопасности. Более чем 380 тыс. федеральных служащих придётся уйти в вынужденный отпуск, сообщает The Wall Street Journal.

Идея фикс

Остановка работы правительства в случае бюджетных разногласий — это нормальный ход, к которому прибегали многие американские президенты, рассказал в беседе с RT политолог Михаил Синельников-Оришак.

«Такие технические остановки уже случались, и ничего критичного не происходило, просто это очень громко и зловеще звучит. На самом деле это больше фигура речи, чем реальный фактор воздействия на американскую внутреннюю политику», — пояснил эксперт.

Встреча Трампа, Пенса и демократов Шумера и Пелоси по поводу строительства стены закончилась перепалкой.

Reuters

© Kevin Lamarque

Стена на границе с Мексикой является «пунктиком» нынешнего президента, добавил Михаил Синельников-Оришак.

«В свете нынешней непростой ситуации для администрации Трампа это, безусловно, не самый важный момент в повестке дня. Однако для него это очень знаковая вещь, за которую он будет держаться даже в ситуациях, когда разумнее было бы отступить. Для Дональда Трампа это своего рода фетиш, от которого он не откажется. Поэтому угроза шатдауна — демонстрация того, что он и дальше будет отстаивать эту позицию», — отметил эксперт.

Политолог не исключает, что демократы могут пойти на компромисс и дать Трампу какую-либо «подачку» в виде дополнительного финансирования погранслужб.

«Не мытьём так катаньем определённую сумму он, конечно, сможет получить. И овцы будут целы, и волки сыты», — считает Михаил Синельников-Оришак.

Проекция 2019 года

У всех подобных ситуаций есть своя логика и свой политический подтекст, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. В данном случае таким подтекстом является судьба президентства Дональда Трампа.

«Стена на границе с Мексикой — это символ миграционной политики Трампа, краеугольный камень его внутриполитического курса. Торпедируя её строительство, демократы бросают тень на весь этот курс и заявляют, что политика Трампа противоречит базовым принципам строительства американской нации как нации мигрантов», — рассказал Васильев в беседе с RT.

Сама остановка работы правительства, если она состоится, не будет очень обременительной, так как многие федеральные службы 25 декабря уходят на каникулы, напомнил эксперт. Однако политические ставки в этот раз принципиально важны.

«Вокруг Трампа создаётся атмосфера скорого импичмента. Эта ситуация показывает, насколько сильно президент готов сопротивляться и отстаивать свои интересы: уйдёт ли он просто так или хлопнув дверью. Трамп ясно даёт понять, что он без боя не сдастся», — отметил Васильев.

В нынешней администрации сейчас переполох — в отставку подал министр внутренней безопасности Райан Зинке, а Трамп не может найти человека, который бы возглавил аппарат Белого дома вместо ушедшего с поста Джона Келли.

«Оппоненты Трампа давят на него, разваливают его администрацию и парализуют её деятельность. Он готов сопротивляться, и его решимость по вопросу остановки работы правительства из-за миграционной политики является сигналом к более серьёзным событиям, которые будут происходить в США в 2019 году», — подытожил Владимир Васильев.