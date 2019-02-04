«Без больших трудозатрат»: как может обновиться ракетный арсенал России после приостановки Договора РСМД

Москва не намерена вступать в гонку вооружений, но будет реагировать «военно-техническими средствами» на действия США после их выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. 2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о приостановке участия Москвы в ДРСМД и одобрил предложения Минобороны по разработке наземной версии ракеты «Калибр» и гиперзвуковой баллистической ракеты средней и меньшей дальности. По мнению экспертов, Россия без существенных затрат сможет значительно усилить свой ракетно-ядерный потенциал, если Вашингтон не вернётся к соблюдению условий договора.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет симметрично реагировать на действия Соединённых Штатов после их выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом, как подчеркнул глава МИД, Россия не намерена вступать в гонку вооружений и увеличивать расходы на военные нужды.

«Мы, безусловно, будем реагировать военно-техническими средствами на те угрозы, которые создаются в результате выхода США из ДРСМД, в результате их планов создания ядерных боеприпасов малой мощности, что, по оценке всех экспертов на Западе, в России и других странах, будет резко понижать порог применения ядерного оружия», — сказал Лавров, выступая в Киргизско-российском славянском университете.

«Ответ будет зеркальным»

2 февраля в США была официально запущена процедура аннулирования ДРСМД. В этот же день президент РФ Владимир Путин на встрече с Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу объявил о приостановке участия Москвы в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Наш ответ будет зеркальным. Американские партнёры объявили о том, что они приостанавливают своё участие в договоре — и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами — и мы будем делать то же самое», — сообщил Путин.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу

kremlin.ru

Глава государства поддержал предложение Шойгу начать в ближайшие месяцы разработку наземной версии ракетного комплекса «Калибр» (стоит на вооружении ВМФ) и гиперзвуковой баллистической ракеты средней и меньшей дальности.

По словам Шойгу, в течение нескольких дней Минобороны подготовит план корректировки бюджета на 2019 год, что позволит развивать новые проекты в рамках текущей госпрограммы вооружения (ГПВ). При этом министр обороны исключил возможность выделения дополнительных средств в связи с приостановкой действия ДРСМД.

Напомним, Москва обвиняет Соединённые Штаты в последовательном несоблюдении условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Первые нарушения РФ зафиксировала в 1999 году, когда США начали испытывать ударные беспилотники (по характеристикам, указанным в ДРСМД, аналогичны крылатым ракетам наземного базирования).

С 2000-х годов Пентагон использует запрещённые баллистические ракеты (дальностью свыше 500 км) в качестве мишеней для ракет-перехватчиков. С 2014 года Соединённые Штаты ведут строительство двух позиционных районов глобальной ПРО в Румынии и Польше. В этих восточноевропейских государствах размещены установки Mk 41, которые могут использоваться для пуска ракет семейства «Томагавк» (стоят на вооружении ВМС США).

В 2017 году корпорация Raytheon начала модернизацию производственного комплекса в городе Тусон (штат Аризона) для налаживания выпуска ракет средней и меньшей дальности. Как отмечают в Минобороны, «за два последних года площадь завода увеличилась на 44% — с 55 до 79 тыс. кв. м, а численность сотрудников предприятия, по официальным заявлениям, должна увеличиться почти на 2 тыс. человек».

Соединённые Штаты отвергают все обвинения Москвы. По мнению официальных лиц США, Россия нарушила ДРСМД, поставив на боевое дежурство крылатую ракету 9М729 оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». В декабре 2018 года глава Госдепартамента Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовали от РФ «спасти» ДРСМД путём уничтожения арсенала 9М729.

Москва отказалась принимать ультиматум Запада. 23 января Минобороны РФ провело брифинг, где раскрыло тактико-технические характеристики (ТТХ) «запрещённой» ракеты. По информации военного ведомства, дальность 9М729 составляет 480 км. Этот показатель не может быть увеличен в силу ограниченного объёма топливной системы.

Сухопутные «Калибры», «Кинжалы» и «Цирконы»

Опрошенные RT эксперты полагают, что Минобороны РФ выбрало адекватный вариант ответа на выход США из ДРСМД. По их мнению, военное ведомство учло возможности отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и требование президента о недопустимости роста расходов на военные нужды.

«Самый простой способ ответа — это, конечно, «приземление» «Калибров». Об этом в экспертной среде говорилось давно. Это несложная в техническом отношении задача, которая не повлечёт никаких серьёзных затрат. Сухопутная версия «Калибра» позволит быстро, эффективно и недорого отреагировать на новые военные угрозы, поражая цели на расстоянии 1,5—2 тыс. км», — отметил в беседе с RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

Аналогичной точки зрения придерживается и основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. В комментарии RT эксперт заявил, что массогабаритные характеристики «Калибров» близки к ракетам для «Искандера».

Как считает эксперт, под сухопутный «Калибр» не придётся создавать новую пусковую установку (ПУ) и аппаратуру управления.

«Чтобы сухопутный «Калибр» встал на вооружение, достаточно усилить шасси «Искандера» и создать модифицированную ПУ. Это не потребует серьёзных трудозатрат», — пояснил Корнев.

Малый ракетный корабль «Град Свияжск» запускает ракету «Калибр»

РИА Новости

© Денис Абрамов

Наиболее сложная задача, по мнению экспертов, — это разработка гиперзвуковой баллистической ракеты средней и меньшей дальности. Базовым вариантом для такого боеприпаса может стать авиационная гиперзвуковая аэробаллистическая ракета Х-47М2 «Кинжал». Также, по мнению аналитиков, отечественные инженеры по согласованию с Минобороны способны разработать модификации комплекса «Авангард» и новейшей противокорабельной ракеты 3M22 «Циркон» «НПО машиностроения» (Реутов).

«Наверное, самый простой путь создания гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности — это оснащение «Кинжала» дополнительной ступенью. Она будет выполнять функцию его авиационного носителя (истребитель МиГ-31. — RT), то есть разгонять ракету, чтобы она набрала скорость свыше пяти чисел Маха», — сообщил Козюлин.

Кроме того, как полагает эксперт, отечественный ОПК может разработать новый вариант боевой части комплекса «Авангард» (изделие 4202), представляющий собой планирующий крылатый блок. Однако, по словам эксперта, российским специалистам придётся усовершенствовать ракету-носитель, усилив мощность её двигателей.

Дмитрий Корнев считает целесообразным провести НИОКР по созданию сухопутной модификации «Циркона», развивающего скорость в 4—8 Махов. Недостатком 3M22, как отметил эксперт, является невысокая дальность. Тем не менее собеседник RT уверен, что специалистам «НПО машиностроения» под силу доработать своё детище, увеличив радиус поражения до 1—1,5 тыс. км.

«Пока «Циркон» находится на стадии испытаний. Я думаю, что его сухопутная версия будет создана в течение семи лет. Если России потребуется в сжатые сроки нарастить ракетно-ядерный потенциал средней и меньшей дальности, то, помимо «Калибров», уместно развернуть мобильные комплексы РС-26 «Рубеж». Это новое, уже прошедшее испытание оружие», — резюмировал Корнев.