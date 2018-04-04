«Без барьеров»: соотечественникам предлагают упростить переезд на Дальний Восток

Чтобы стимулировать процесс переселения соотечественников из-за рубежа в Россию, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке предлагает упростить процесс получения гражданства и господдержки. Об этом RT заявил генеральный директор агентства Валентин Тимаков. Данные меры коснутся лиц, которые жили в СССР, а также иностранцев, чьи родственники раньше имели российское гражданство. В ближайшее время эти предложения направят на согласование в правительство. Кому ещё могут упростить переселение на Дальний Восток — в материале RT.

За десять лет (с 2007 по 2017 год) в федеральной программе переселения соотечественников на Дальний Восток принял участие 39 071 человек (15 873 — участники программы, 23 198 — члены их семей). Об этом RT рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков. Чтобы повысить эффективность этой госпрограммы, в ближайшее время в правительство будет направлен ряд предложений, основная цель которых — существенно сократить бюрократические процедуры.

«Мы предлагаем создать доступный интернет-ресурс, с помощью которого можно было бы подать документы, а также проверить, хватает ли их и не содержат ли они технических ошибок. Сейчас это очень серьёзная проблема, которая отталкивает желающих переехать. Есть огромное количество барьеров, и многие наши соотечественники вынуждены по десять раз приезжать в консульство или во временные рабочие группы для того, чтобы подать документы», — объяснил глава агентства.

Кроме того, по словам Тимакова, предлагается максимально упростить процесс получения гражданства соотечественниками.

Федеральная программа переселения соотечественников реализуется в стране уже десять лет, её основные цели — решение демографических проблем и развитие малонаселённых регионов.

Программой могут воспользоваться все, кто подпадает под категорию «соотечественник», — граждане других стран, проживавшие раньше в России или на территории СССР, а также иностранцы, чьи прямые родственники имели российское гражданство.

Все переселенцы получают подъёмные — 240 тыс. рублей на себя и 120 тыс. на каждого члена семьи; государство компенсирует им затраты на проезд и провоз багажа, разрешает беспошлинно ввозить своё имущество и один легковой автомобиль.

До начала госпрограммы динамика переселения была минимальной, рассказал RT ведущий научный сотрудник Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев.

«В основном, конечно, хотят переселяться в Центральную Россию. Но то, что люди поехали на Дальний Восток, — хороший результат. Здесь играет роль то, насколько готов регион к приёму соотечественников, насколько удобно всё организовано», — отметил он.

Прежде всего переселенцы выбирают крупные города с развитой инфраструктурой, где легко трудоустроиться, утверждает Полетаев. «Конечно, в этом смысле нет конкурентов у Владивостока. Это удобный, красивый европейский мегаполис. Здесь работает несколько очень хороших вузов», — констатировал эксперт.

С 2010 года на Дальний Восток начали переезжать и старообрядцы. Согласно данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, всего в регион перебралось примерно 130 человек.

Малонаселённые, отдалённые территории для заселения в основном выбирают старообрядцы, подтвердил Полетаев.

Этой категории переселенцев в ближайшее время планируют оказывать особую поддержку, подчеркнул Тимаков. Сейчас с одним из банков ведутся переговоры о предоставлении им льготных кредитов на возведение дома и сельскохозяйственные нужды.

«Обсуждаются основные два кредита с льготной ставкой и отсрочкой платежа. Во-первых, для ведения сельскохозяйственной деятельности, например на приобретение сельхозтехники или для строительства сельхозобъектов, таких как зернохранилища. Во-вторых, возможность льготного ипотечного кредитования на строительство частного дома для старообрядцев, которые переезжают на территорию России», — сообщил гендиректор агентства.

Если опыт с выдачей льготных кредитов будет признан удачным, его могут использовать и в отношении остальных переселенцев, пояснил собеседник RT.

Владимир Путин с митрополитом Московским и всея Руси, предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви Корнилием

kremlin.ru

По словам Тимакова, именно у старообрядцев самый высокий миграционный потенциал. Чаще всего они приезжают из Южной Америки (из Уругвая, Боливии, Бразилии), где оказались в результате гонений, которые начались с приходом советской власти. Традиционно старообрядцы живут обособленно и занимаются сельским хозяйством.

Старообрядец Венедикт Реутов родился и вырос недалеко от боливийского города Санта-Крус. Когда ему исполнилось 20 лет, его семья вслед за знакомыми, которые также входили в старообрядческую общину, приняла решение переехать на Дальний Восток. Три года молодой человек живёт в приморском селе Любитовка. Он рассказал RT, что на первом этапе люди обходились своими силами и рассчитывали только на личные средства: купили старый дом, оформили землю, занялись растениеводством и животноводством.

Подъёмные, которые выплачивает государство, были неплохим подспорьем, но получить их семья смогла, только оформив все документы, а на это ушло почти полгода. По словам Венедикта, если действительно время на оформление документов сократят и сделают информацию о программе более доступной, количество переселенцев вырастет.

«Желающие есть, люди спрашивают, как переехать. Мы русские, говорим на русском языке, и мы вернулись на родину. Из тех, кто приехал, никто не уезжает обратно, несмотря на тяжёлые условия. Но в самом начале разобраться, как оформлять все эти документы, сложно. Нам пришлось несколько раз летать в посольство в Ла-Пасе, чтобы всё выяснить. Потом уже в России три месяца ушло на оформление разрешения на временное проживание, ещё три — на гражданство», — рассказал старообрядец.

Льготные кредиты также могут стать решающим фактором для тех, кто пока только раздумывает, переезжать или нет, считает Реутов.

Если на первоначальном этапе можно своими силами организовать хозяйство, то для его развития необходимы более серьёзные вложения, констатирует он.

Переселенцы, с которыми побеседовал RT, подчёркивают: важно сделать всю программу прозрачной, чтобы минимизировать возможные манипуляции со стороны чиновников на местах.

В марте прошлого года президент Владимир Путин встретился с митрополитом Московским и всея Руси, предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви Корнилием. Во время разговора, помимо прочего, обсуждалась тема переселения в Россию старообрядцев из Южной Америки. После мероприятия секретарь митрополита протодиакон Виктор Савельев рассказал СМИ, что президент обещал обратить внимание на этот вопрос.

Профессор Учебно-научного центра социальной антропологии Российского государственного гуманитарного университета Владимир Кляус в разговоре с RT назвал это событие историческим, поскольку подобных встреч с представителями власти не проводилось с момента раскола Русской церкви в XVII веке.

«Сейчас пересеклись интересы государства и староверов. Одни хотят вдохнуть жизнь в регион, другие — вернуться на земли предков. Власть увидела в старообрядцах важный элемент: они сохранили в себе присущее русскому народу отношение к труду», — отметил учёный.

Он напомнил, что разрозненными группами старообрядцы пытались вернуться в Россию с начала 1990-х, но, не встретив поддержки со стороны государства, многие возвращались назад.