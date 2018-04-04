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«Без барьеров»: соотечественникам предлагают упростить переезд на Дальний Восток
04 апреля 2018, 11:39 • 39 • В России
Чтобы стимулировать процесс переселения соотечественников из-за рубежа в Россию, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке предлагает упростить процесс получения гражданства и господдержки. Об этом RT заявил генеральный директор агентства Валентин Тимаков. Данные меры коснутся лиц, которые жили в СССР, а также иностранцев, чьи родственники раньше имели российское гражданство. В ближайшее время эти предложения направят на согласование в правительство. Кому ещё могут упростить переселение на Дальний Восток — в материале RT.
Мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке РИА Новости © Сергей Мамонтов
За десять лет (с 2007 по 2017 год) в федеральной программе переселения соотечественников на Дальний Восток принял участие 39 071 человек (15 873 — участники программы, 23 198 — члены их семей). Об этом RT рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков. Чтобы повысить эффективность этой госпрограммы, в ближайшее время в правительство будет направлен ряд предложений, основная цель которых — существенно сократить бюрократические процедуры.
«Мы предлагаем создать доступный интернет-ресурс, с помощью которого можно было бы подать документы, а также проверить, хватает ли их и не содержат ли они технических ошибок. Сейчас это очень серьёзная проблема, которая отталкивает желающих переехать. Есть огромное количество барьеров, и многие наши соотечественники вынуждены по десять раз приезжать в консульство или во временные рабочие группы для того, чтобы подать документы», — объяснил глава агентства.
Кроме того, по словам Тимакова, предлагается максимально упростить процесс получения гражданства соотечественниками.
Федеральная программа переселения соотечественников реализуется в стране уже десять лет, её основные цели — решение демографических проблем и развитие малонаселённых регионов.
Все переселенцы получают подъёмные — 240 тыс. рублей на себя и 120 тыс. на каждого члена семьи; государство компенсирует им затраты на проезд и провоз багажа, разрешает беспошлинно ввозить своё имущество и один легковой автомобиль.
До начала госпрограммы динамика переселения была минимальной, рассказал RT ведущий научный сотрудник Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев.
«В основном, конечно, хотят переселяться в Центральную Россию. Но то, что люди поехали на Дальний Восток, — хороший результат. Здесь играет роль то, насколько готов регион к приёму соотечественников, насколько удобно всё организовано», — отметил он.
Прежде всего переселенцы выбирают крупные города с развитой инфраструктурой, где легко трудоустроиться, утверждает Полетаев. «Конечно, в этом смысле нет конкурентов у Владивостока. Это удобный, красивый европейский мегаполис. Здесь работает несколько очень хороших вузов», — констатировал эксперт.
С 2010 года на Дальний Восток начали переезжать и старообрядцы. Согласно данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, всего в регион перебралось примерно 130 человек.
Малонаселённые, отдалённые территории для заселения в основном выбирают старообрядцы, подтвердил Полетаев.
Этой категории переселенцев в ближайшее время планируют оказывать особую поддержку, подчеркнул Тимаков. Сейчас с одним из банков ведутся переговоры о предоставлении им льготных кредитов на возведение дома и сельскохозяйственные нужды.
«Обсуждаются основные два кредита с льготной ставкой и отсрочкой платежа. Во-первых, для ведения сельскохозяйственной деятельности, например на приобретение сельхозтехники или для строительства сельхозобъектов, таких как зернохранилища. Во-вторых, возможность льготного ипотечного кредитования на строительство частного дома для старообрядцев, которые переезжают на территорию России», — сообщил гендиректор агентства.
Если опыт с выдачей льготных кредитов будет признан удачным, его могут использовать и в отношении остальных переселенцев, пояснил собеседник RT.
По словам Тимакова, именно у старообрядцев самый высокий миграционный потенциал. Чаще всего они приезжают из Южной Америки (из Уругвая, Боливии, Бразилии), где оказались в результате гонений, которые начались с приходом советской власти. Традиционно старообрядцы живут обособленно и занимаются сельским хозяйством.
Старообрядец Венедикт Реутов родился и вырос недалеко от боливийского города Санта-Крус. Когда ему исполнилось 20 лет, его семья вслед за знакомыми, которые также входили в старообрядческую общину, приняла решение переехать на Дальний Восток. Три года молодой человек живёт в приморском селе Любитовка. Он рассказал RT, что на первом этапе люди обходились своими силами и рассчитывали только на личные средства: купили старый дом, оформили землю, занялись растениеводством и животноводством.
Подъёмные, которые выплачивает государство, были неплохим подспорьем, но получить их семья смогла, только оформив все документы, а на это ушло почти полгода. По словам Венедикта, если действительно время на оформление документов сократят и сделают информацию о программе более доступной, количество переселенцев вырастет.
«Желающие есть, люди спрашивают, как переехать. Мы русские, говорим на русском языке, и мы вернулись на родину. Из тех, кто приехал, никто не уезжает обратно, несмотря на тяжёлые условия. Но в самом начале разобраться, как оформлять все эти документы, сложно. Нам пришлось несколько раз летать в посольство в Ла-Пасе, чтобы всё выяснить. Потом уже в России три месяца ушло на оформление разрешения на временное проживание, ещё три — на гражданство», — рассказал старообрядец.
Если на первоначальном этапе можно своими силами организовать хозяйство, то для его развития необходимы более серьёзные вложения, констатирует он.
Переселенцы, с которыми побеседовал RT, подчёркивают: важно сделать всю программу прозрачной, чтобы минимизировать возможные манипуляции со стороны чиновников на местах.
В марте прошлого года президент Владимир Путин встретился с митрополитом Московским и всея Руси, предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви Корнилием. Во время разговора, помимо прочего, обсуждалась тема переселения в Россию старообрядцев из Южной Америки. После мероприятия секретарь митрополита протодиакон Виктор Савельев рассказал СМИ, что президент обещал обратить внимание на этот вопрос.
Профессор Учебно-научного центра социальной антропологии Российского государственного гуманитарного университета Владимир Кляус в разговоре с RT назвал это событие историческим, поскольку подобных встреч с представителями власти не проводилось с момента раскола Русской церкви в XVII веке.
«Сейчас пересеклись интересы государства и староверов. Одни хотят вдохнуть жизнь в регион, другие — вернуться на земли предков. Власть увидела в старообрядцах важный элемент: они сохранили в себе присущее русскому народу отношение к труду», — отметил учёный.
Он напомнил, что разрозненными группами старообрядцы пытались вернуться в Россию с начала 1990-х, но, не встретив поддержки со стороны государства, многие возвращались назад.
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