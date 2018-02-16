Без Бандеры: Польша будет проверять въезжающих украинцев на симпатию к радикалам

Польские власти намерены выяснять, как въезжающие в страну украинцы относятся к радикальным националистическим организациям. Гражданам Украины, которые хотят пробыть в Польше от трёх месяцев до трёх лет, придётся дать оценку деятельности Степана Бандеры, Украинской повстанческой армии*, а также высказать своё мнение о Волынской резне. При этом лояльность и даже нейтральная позиция по отношению к националистам могут стать причиной недопуска на территорию Польши. О новом этапе борьбы Варшавы с «бандеровской идеологией» — в материале RT.

Украинцев, которые намерены получить право на длительное пребывание в Польше, будут проверять на «симпатию» к радикальным группировкам. В частности, власти Польши будут спрашивать украинских соискателей об их отношении к Степану Бандере, Украинской повстанческой армии (УПА) и Волынской резне. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Отвечать на эти вопросы придётся украинцам, которые хотят въехать в Польшу на срок от трёх месяцев до трёх лет для работы или учёбы. При этом недостаточно критичное отношение к украинским националистам может стать причиной отказа во въезде на территорию страны. Более того, в этом случае не поможет даже наличие польских корней. Как сообщает Rzeczpospolita, уже известно как минимум об одном таком случае.

По информации издания, работников польского МИД не устроил ответ на вопрос об УПА.

«Никогда не был в этих организациях, поэтому не знаю. У всех своя правда, говорят, что они занимались разбоем на территории Польши и Украины. Я никогда в это не вникал», — заявил украинец.

На вопрос о Волынской резне он ответил, что достоверно известно лишь то, что погибло большое число людей.

По мнению польских властей, такой ответ свидетельствует, что гражданин Украины знает о деятельности ОУН-УПА, но не хочет говорить плохо об этих организациях.

Напомним, Украинская повстанческая армия действовала во время Второй мировой войны против советских партизан, отрядов польского подполья, а затем и против фашистской оккупационной администрации, с которой первоначально сотрудничала. ОУН-УПА принимала активное участие в польско-украинском этническом конфликте, а также стала организатором Волынской резни — одного из самых кровавых эпизодов этого противостояния, в результате которого были убиты, по разным оценкам, от 30 до 80 тыс. поляков. Польский сейм признал эти события геноцидом.

Марш представителей УПА в Киеве

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© Sergii Kharchenko

На законодательном уровне

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии», отрицание Волынской резни и обвинения польского народа в причастности к холокосту. В Варшаве подчеркнули, что документ призван не допустить искажения истории.

В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трёх лет грозит за употребление выражения «польские лагеря смерти» и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание предусмотрено за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни.

Ввиду резкой критики польского закона со стороны Украины, США и Израиля, в его текст могут быть внесены изменения. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу, 16 февраля, заявил, что закон сейчас находится на рассмотрении Конституционного суда.

«Возможно, произойдёт определённое уточнение некоторых пунктов, чтобы люди, которые могут иметь некоторые опасения, как будет интерпретирован закон, не опасались, что будет угроза свободе слова или свободе творческой деятельности», — пояснил польский премьер.

Украинский ответ

В Киеве достаточно резко отреагировали на принятие Польшей закона о «бандеровской идеологии». Президент Украины Пётр Порошенко назвал его неприемлемым. Более того, украинцы стали опасаться за жизнь соотечественников в соседнем государстве. В Институте национальной памяти Украины заявили, что Варшава не может гарантировать находящимся в Польше украинским историкам сохранение свободы слова и даже личную безопасность.

Одновременно с этим на Украине депутаты от националистической партии «Свобода» зарегистрировали в Киевском городском совете законодательную инициативу, которая позволяет в праздничные дни использовать вместе с государственным красно-чёрный флаг ОУН-УПА.

Украинские националисты в центре Киева

globallookpress.com

© Sergii Kharchenko

При этом 30 января 2018 года решение использовать флаг националистов наравне с государственным уже принял Львовский областной совет, а 2 февраля — Тернопольский городской совет.

«Этим решением мы демонстрируем, что не позволим другим странам переписывать страницы нашей истории. И ещё раз официально утверждаем на городском уровне уважение к нашим героям и их вкладу в борьбу за независимость Украины», — заявил мэр Тернополя Сергей Надал.

Кроме того, в ответ на новый польский закон украинские националисты организовали пикеты у посольств Польши в Киеве, Виннице, Львове, Луцке, Одессе и Харькове. Они потребовали отменить введённые правила.

Бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук пошёл ещё дальше и в эфире телеканала «112 Украина» пригрозил Польше вооружённым конфликтом. По его мнению, работающие в Польше украинцы могут «схватиться за колы», если Варшава продолжит сводить «исторические счёты».

Напомним, в декабре 2017 года на Украине было решено создать специальную польско-украинскую комиссию, которая будет заниматься разрешением исторических конфликтов.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).