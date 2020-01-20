Без американского акцента: почему Зеленский заявил о нежелании быть вовлечённым во внутреннюю политику США

Украина не должна быть вовлечена во внутриполитические процессы в Соединённых Штатах. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. При этом украинский лидер отметил, что он сделал всё для формирования «хороших, надёжных и прочных отношений» со стратегическим партнёром, которым является Вашингтон. Эксперты отмечают, что положение Киева как пассивного участника внутриамериканских политических процессов из-за дела об импичменте Трампа не устраивает Зеленского, однако при этом он хочет сохранить все преференции, которые достаются Украине от следования в фарватере США.

Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы Украина или её граждане были вовлечены во внутреннюю политику Соединённых Штатов. Об этом он сказал в интервью Times of Israel.

«Мой подход был и остаётся таким — не допускать вовлечения Украины или кого-либо из украинцев в политическую ситуацию в США. У них своя страна, и они сами решают, как с ней быть. Не хочу, чтобы они втягивали нас в какие-либо дела, имеющие отношение к их внутренней политике», — отметил украинский президент.

Так Зеленский ответил на вопрос о своей роли во внутриполитическом скандале США, который привёл к началу процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

«Я не сделал ничего противозаконного. У меня были телефонные переговоры с президентом США. Я как президент Украины сделал всё возможное для того, чтобы с Соединёнными Штатами Америки, одним из наших стратегических партнёров, у нас были хорошие, надёжные и прочные отношения», — подчеркнул Зеленский.

Неудачный разговор

Напомним, что против Дональда Трамп была инициирована процедура импичмента после его телефонного разговора с Владимиром Зеленским, который состоялся летом 2019 года. Согласно обвинениям палаты представителей конгресса США, в ходе разговора с Зеленским Трамп просил его расследовать деятельность Джо Байдена и его сына Хантера на Украине.

Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque

Чтобы получить от администрации Зеленского компромат на Байдена, который является наиболее вероятным противником Трампа на выборах в 2020 году, 45-й президент США якобы приостановил выделение Киеву военной помощи в размере $391 млн. Также, по версии палаты представителей, Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы он «проконсультировался со его личным адвокатом Руди Джулиани», который активно лоббировал начало расследования в отношении деятельности Байдена на Украине и связей его сына с нефтегазовой компанией Burisma Holdings.

В апреле 2019 года американское издание The Hill опубликовало расследование, в котором утверждалось, что именно Джо Байден, будучи вице-президентом США и спецпредставителем по Украине, добился отставки генпрокурора страны Виктора Шокина. Причиной этого стали якобы планы украинского генпрокурора расследовать коррупционную деятельность компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

Перед тем, как палата представителей 15 января проголосовала за передачу статей импичмента в сенат, демократы в конгрессе опубликовали выдержки из личной переписки Джулиани с американским бизнесменом украинского происхождения Львом Парнасом. Так, среди них есть следующая запись: «Убедить Зеленского объявить, что дело Байдена будет расследовано».

Дональд Трамп и его администрация отрицают, что заморозка военной помощи Киеву была связана с его просьбой Зеленскому начать расследование против Байденов, и утверждают, что решение Белого дома остановить передачу средств было связано с высоким уровнем коррупции на Украине.

«Уставшие отношения»

Всё это время Владимир Зеленский последовательно дистанцировался от вопроса импичмента Дональда Трампа и заявлял, что во время их телефонного разговора на него не оказывалось какое-либо давление.

Владимир Зеленский

AFP

© Saul Loeb

Так, в ходе пресс-марафона, который прошёл 10 октября 2019 года, Зеленский заявил, что ему не стыдно за обнародованный телефонный разговор с президентом США.

«Мне не стыдно ни за одно слово, которое я сказал… Я ни в коем случае не хотел обидеть кого-то... и не вижу проблем относительно результатов публикации разговора», — подчеркнул президент Украины.

При этом тогда он отметил, что сам факт публикации Белым домом их разговора с Трампом «немного подрывает любые дипломатические отношения в целом».

Украинский лидер добавил, что отношения между Киевом и Вашингтоном были «уставшие», и публикация этого телефонного разговора и последующий внутриполитический скандал в США не оказали на них влияния. При этом Зеленский снова повторил, что его переговоры с Трампом никак не были связаны с вопросом о расследовании в отношении компании Burisma и поставками американской военной помощи.

Также Зеленский подчеркнул, что вопрос предоставления каких-либо свидетельств или показаний от него в рамках импичмента исключён, так как он является президентом независимой страны.

«Я не нарушал ни один закон Украины и международное законодательство. Я, как президент Украины, не понимаю, о чём должен свидетельствовать в другой стране и почему меня должны использовать как влияние на решения и результаты будущих выборов», — сказал Владимир Зеленский.

Однако некоторые заявления украинского лидера свидетельствуют о том, что Зеленский «пытается усидеть на двух стульях», считает политолог Анна Арямова.

«Он пытается сохранить покровительство Вашингтона, но вместе с тем не хочет, чтобы Украину использовали как разменную монету в предвыборной гонке в США», — пояснила эксперт.

«Такое слияние с политической кухней США — это всегда опасно, поскольку государство теряет свою самостоятельность, становится игрушкой в руках различных политических сил», — добавляет заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Проблемы по наследству

Во многом непростое положение, в котором оказалась команда нового президента Украины, является последствием деятельности его предшественника — Петра Порошенко, отметила Анна Арямова, комментируя в разговоре с RT новые заявления Зеленского по поводу импичмента Трампа.

«Украина сейчас находится в достаточно сложной ситуации по всем пунктам, а Зеленскому, который не имеет за спиной политического бэкграунда и опытных политиков в окружении, приходится выруливать из неё в меру своих возможностей. Такие моменты ещё будут возникать, потому что Украине нужно вновь себя найти на внешнеполитической арене и при этом не разозлить Вашингтон, а также попытаться выстроить конструктивные отношения с Россией», — отметила политолог.

В свою очередь Владимир Жарихин полагает, что даже у неопытного политика будет вызывать отторжение статус Украины как «пассивного участника внутриполитических процессов США». Кроме того, эти процессы, добавил эксперт, переносятся и во внутриполитическое поле самой Украины, что дестабилизирует ситуацию внутри страны.