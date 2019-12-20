Без 20 км/ч в уме: в России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости на дорогах планируется снизить с 20 км/ч до 10 км/ч. По его словам, необходимо уходить от ситуации, когда водители интуитивно прибавляют ещё 20 км/ч к установленному ограничению. Акимов также отметил, что изменения в законодательство могут внести уже в 2020 году. При этом он подчеркнул, что внедрять инициативу необходимо поэтапно, через пилотные проекты.

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, передаёт РИА Новости.

Акимов отметил, что российские водители интуитивно прибавляют к установленному ограничению ещё 20 км/ч, так как подсознательно считают это разрешённой скоростью. Он добавил, что от такой ситуации необходимо уйти.

«Делать мы это точно будем — у нас ни с технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога», — заявил Акимов.

Вице-премьер уточнил, что ни в одной цивилизованной стране мира не существует столь большого допустимого нештрафуемого порога превышения. В то же время он добавил, что новая мера будет вводиться аккуратно, в режиме пилотных зон.

Так, согласно одному из предложений, право понижать порог для отдельных скоростных режимов могут предоставить городам федерального значения, либо городам-миллионникам, либо столицам субъектов Федерации. Акимов отметил, что нововведения, по предварительным подсчётам, позволят спасти более 1,8 тыс. человеческих жизней.

Ожидается, что изменения в закон внесут в течение 2020 года.

Между тем пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов отметил, что премьер-министр Дмитрий Медведев «сомневается в целесообразности» этой инициативы. Он также отметил, что подобное решение «вряд ли будет принято в ближайшее время».

Заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский в разговоре с RT заявил о необходимости обсудить эту инициативу с автомобилистами и общественниками.

«Так и надо говорить: мы хотим дать возможность провести эксперимент в отдельных субъектах Российской Федерации — кто на это пойдёт? Тогда нужно смотреть эти субъекты, спросить мнение общественников, автомобилистов, а после этого принимать соответствующее решение», — заявил он.

Афонский добавил, что подобные решения должны быть согласованы с гражданским обществом, которое тоже переживает за безопасность дорожного движения. Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил цель — стремиться к нулевой смертности на дорогах к 2030 году.

В июне Владимир Путин провёл Государственный совет по развитию сети автодорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения, где отметил нехватку в России дорог высокого качества. На совете российский лидер обратил особое внимание на обеспечение безопасности дорожного движения и потребовал навести в данной сфере порядок. В частности, он призвал не прятать камеры на дорогах, так как они должны дисциплинировать водителей, а не просто подводить их под штрафы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с RT заявил, что значение инициативы преувеличивается её сторонниками.

«20 км или 10 км — не суть важно. Само появление 20 км не было случайным. Оно позволяло избежать недоразумений на дороге, когда водители превышали скорость не специально, а по невнимательности и так далее. Я не думаю, что снижение до 10 км повлияет на аварийность», — отметил депутат.

Основной причиной аварийности он назвал состояние дорог и качество автомобилей, выразив мнение, что снижение скоростного режима роли не сыграет.

Вопрос снижения нештрафуемого порога превышения скорости обсуждается уже достаточно давно и вызывает масштабные дискуссии как в обществе, так и внутри ведомств.

Так, МВД выступало за изменение законодательства, а в 2018 году вместе с Минтрансом по поручению правительственной комиссии по безопасности дорожного движения стало готовить конкретные инициативы по снижению порога ненаказуемости. Впрочем, позднее глава ведомства Владимир Колокольцев заявил, что министерство не поддерживает уменьшение допустимого превышения скоростного режима до 10 км/ч.

Напомним, сейчас штраф автомобилистам выписывают при превышении скорости на 20 км/ч и более. При этом за превышение в диапазоне от 20 км/ч до 40 км/ч взыскание составляет 500 рублей. С предусмотренной законом скидкой в 50% для тех, кто не будет затягивать с оплатой, размер штрафа в России многократно уступает аналогичным санкциям в Европе и странах СНГ — там водители могут расстаться с гораздо большей суммой за превышение всего на несколько километров в час.