Бейрут сотрясся от нового масштабного взрыва. Есть жертвы и пострадавшие

В ливанской столице прогремел новый мощный взрыв, передаёт канал Al Jadeed. Сообщается о жертвах и пострадавших.

Детонация имела место на складе, где хранились горюче-смазочные средства. Данный объект находится в многолюдном районе Тарик-Джадида в западной части Бейрута.

В результате скончалось трое граждан, ещё свыше 50 местных жителей ранены, в их числе дети. Люди, проживающие в близлежащих зданиях, были выведены на улицу в связи с угрозой новых взрывов.

По словам жильцов, на складе содержалась солярка для электрического генератора. Другие отмечают, что там хранились резервуары с мазутом и бензином.

Взрыв спровоцировал мощный пожар, который охватил значительную территорию. Отмечается, что владельца склада задержали правоохранители.

Напомним, масштабный взрыв сотряс Бейрут 4 августа. В результате возгорания сдетонировали несколько тысяч тонн аммиачной селитры, которые держали на одном из складов. Жертвами происшествия стали почти 200 граждан, пострадали ещё порядка 6000 человек.