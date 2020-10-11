|
Бейрут сотрясся от нового масштабного взрыва. Есть жертвы и пострадавшие
11 октября 2020, 18:05 • 105 • В мире
Бейрут сотрясся от нового масштабного взрыва. Детонация имела место на складе, где хранились горюче-смазочные средства. Есть жертвы и пострадавшие. В общей сложности скончались трое граждан, ещё свыше 50 местных жителей ранены, в их числе дети.
В ливанской столице прогремел новый мощный взрыв, передаёт канал Al Jadeed. Сообщается о жертвах и пострадавших.
Детонация имела место на складе, где хранились горюче-смазочные средства. Данный объект находится в многолюдном районе Тарик-Джадида в западной части Бейрута.
В результате скончалось трое граждан, ещё свыше 50 местных жителей ранены, в их числе дети. Люди, проживающие в близлежащих зданиях, были выведены на улицу в связи с угрозой новых взрывов.
По словам жильцов, на складе содержалась солярка для электрического генератора. Другие отмечают, что там хранились резервуары с мазутом и бензином.
Взрыв спровоцировал мощный пожар, который охватил значительную территорию. Отмечается, что владельца склада задержали правоохранители.
Напомним, масштабный взрыв сотряс Бейрут 4 августа. В результате возгорания сдетонировали несколько тысяч тонн аммиачной селитры, которые держали на одном из складов. Жертвами происшествия стали почти 200 граждан, пострадали ещё порядка 6000 человек.
105
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 октября 2020, 02:40
|
07 октября 2020, 00:25
|
09 октября 2020, 09:15
|
10 октября 2020, 22:50
|
07 октября 2020, 02:15
|
06 октября 2020, 22:35
|
08 октября 2020, 04:50