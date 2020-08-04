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Бейрут накрыл "ядерный зонтик"? Взрыв сравнили с бомбардировкой Хиросимы

04 августа 2020, 23:50  •  94 • В мире
Берут накрыл "ядерный зонтик" - такое впечатление сложилось у губернатора ливанской столицы. Он сравнил взрыв с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.
Телеканал Sky News Arabia показал кадры, где бейрутский губернатор плачет. Отвечая на вопросы о произошедшем взрыве, Марван Аббуд отметил, что потеряна связь с одной из пожарных бригад. Неизвестно, где находятся 10 спасателей и живы ли они вообще.
Политик сравнил взрыв с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.
"В жизни я никогда не был свидетелем стольких разрушений. Это национальная катастрофа", - отметил он.
Губернатор Бейрута обратился к ливанскому народу, призвав его сплотиться. По его словам, только это позволит оставаться сильными.
Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки произошла ровно 75 лет назад. Это два случая, когда ядерное оружие было применено в бою. На финальном этапе Второй мировой войны армия США сбросила бомбы на японские города: 6 августа на Хиросиму, 9 августа - на Нагасаки. Точное число погибших неизвестно до сих пор.

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